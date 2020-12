Năm 2020, thị trường Việt Nam đã chứng kiến nhiều đợt triệu hồi ô tô lớn với ảnh hưởng lớn nhất tập trung vào các lỗi bơm nhiên liệu và túi khí Takata.

Các chiến dịch triệu hồi ô tô luôn đòi hỏi phải được điều tra kỹ càng và thực hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp tăng điểm của thương hiệu trong mắt khách hàng. Dù thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến biến động lớn do dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 nhưng nhiều nhà sản xuất vẫn thực hiện đều đặn các đợt triệu hồi cần thiết.

Theo đó, nổi bật nhất trong năm 2020 vừa qua là lỗi bơm nhiên liệu Denso với hai đợt triệu hồi ôtô khá lớn gồm tổng cộng hàng chục nghìn chiếc tại Việt Nam từ Honda và Toyota, các mẫu xe bị ảnh hưởng trong đợt này gồm cả lắp ráp nội địa và nhập khẩu từ nước ngoài.

Honda CR-V nhập khẩu Thái Lan bị triệu hồi do lỗi bơm nhiên liệu.

Những chiếc ô tô bị ảnh hưởng bởi lỗi này được cho đang sở hữu bơm thấp áp đặt trong bình nhiên liệu với cánh bơm có thể được chế tạo với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có khả năng phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô khi sản xuất. Do đó, bộ phận này có thể biến dạng nhất định do tác dụng của xăng, dẫn đến va chạm với thân bơm, làm bơm không hoạt động.

Nếu gặp phải vấn đề về bơm xăng, ô tô trong diện triệu hồi có thể nổi đèn báo lỗi, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy trên đường, gây tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trong năm 2020 vừa qua, Honda Việt Nam đã công bố đợt triệu hồi với số lượng xe lên tới 19.219 chiếc, gồm: 5.966 chiếc City 2018 (1.5 Top và 1.5 AT) lắp ráp trong nước, và 15.233 xe nhập khẩu với 1.170 chiếc Jazz 2019, 1.710 chiếc HR-V 2018, 1.620 chiếc Civic 2018, 7.973 chiếc CR-V 2018-2019, và 180 chiếc Accord 2018.

Danh sách các mẫu xe lắp ráp của Toyota bị triệu hồi do lỗi bơm nhiên liệu.

Tuy nhiên, Toyota còn có số lượng ôtô nằm trong diện ảnh hưởng của lỗi bơm nhiên liệu Denso nhiều hơn với tổng số lên tới 32.527 chiếc. Nếu tính cả thương hiệu xe sang Lexus, con số triệu hồi của nhà sản xuất này lên tới 33.276 chiếc, cũng gồm cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước.

Cụ thể, 29.513 chiếc Camry, Corolla Altis và Innova trong số đó được lắp ra tại nhà máy Vĩnh Phúc cùng với 3.763 xe nhập khẩu bao gồm các mẫu sản xuất ở Nhật thuộc thương hiệu Toyota (Alphard, Land Cruiser 200) và Lexus (GS200t, GS350, GX460, LX570, LS460, LS500/500H, NX200T/300H, RC350/300H, RX350/450H, RX350L/450); đồng thời, còn có Toyota Fortuner sản xuất tại Indonesia.

Hai đợt triệu hồi trên được cho là một phần của các chiến dịch lớn trên toàn cầu gây ra bởi lỗi bơm nhiên liệu Denso. Honda có tới 1,4 triệu chiếc ôtô bị ảnh hưởng trên toàn cầu (theo công bố hồi đầu tháng 6) trong khi con số này của Toyota lên tới 5,84 triệu chiếc (theo công bố hồi cuối tháng 10).

Rất có thể, lỗi này sẽ tiếp tục gây ra hàng loạt đợt triệu hồi mới trong năm 2021 tại Việt Nam vì còn rất nhiều nhà sản xuất khác cũng trang bị bơm nhiên liệu Denso cho các sản phẩm của mình như: Ford, Mazda, Subaru, và Mitsubishi.

Theo dữ liệu trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngoài Honda và Toyota, mới chỉ có Mitsubishi thực hiện triệu hồi ôtô do lỗi bơm nhiên liệu ở nước ta. Cụ thể, nhà sản xuất này đã công bố một đợt triệu hồi 14.051 chiếc Xpander tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2019.

Hơn 12.000 chiếc Chevrolet bị triệu hồi tại Việt Nam năm 2020 do lỗi túi khí.

Bên cạnh lỗi bơm nhiên liệu, thị trường ôtô Việt Nam năm 2020 cũng ghi nhận nhiều đợt triệu hồi cùng bị gây ra bởi lỗi túi khí Takata. Đây vẫn là nỗi ám ánh dành cho các nhà sản xuất xe trong nhiều năm qua.

Tổng cộng, năm nay đã có tới sáu đợt triệu hồi của năm hãng xe khác nhau liên quan đến lỗi này tại nước ta và số lượng ôtô cộng dồn nằm trong diện ảnh hưởng lên tới 21.756 chiếc, trong đó thuộc nhiều mẫu xe khác nhau thuộc các thương hiệu: Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Toyota và Mercedes. Thời gian sản xuất xa nhất là Toyota Corolla Altis - từ ngày 2/11/2004 đến 28/4/2005.

Ngoài hai lỗi trên, ngành ôtô cũng chứng kiến một đợt triệu hồi với số lượng trên 10.000 chiếc. Vào tháng 4, Ford đã thông báo triệu hồi 11.746 chiếc Ranger, Everest và Ranger Raptor nhập khẩu từ Thái Lan. Lý do là những xe này có thể gặp phải tình huống các bánh răng bơm dầu hộp số hỏng khi vận hành, điều đó có thể gây ra mất áp suất dầu hộp số, dẫn đến báo lỗi hộp số và mất truyền lực, tăng nguy cơ va chạm.

Ford Ranger bị triệu hồi do lỗi bơm dầu hộp số bị hỏng.

Kết thúc năm 2020, dù ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng lớn đến thị trường ôtô Việt Nam nhưng các khách hàng vẫn nhận được hỗ trợ sau bán hàng thông qua nhiều đợt triệu hồi số lượng lớn. Sang năm 2021, thị trường nước ta có thể sẽ còn nhiều đợt triệu hồi mới, trong đó nhiều dự đoán cho rằng các hãng sẽ vẫn tiếp tục tập trung khắc phục lỗi túi khí Takata và lỗi bơm nhiên liệu Denso.

Theo Tiền phong