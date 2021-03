Nếu chọn mua Mercedes-Benz C180 đời 2021 sẽ tận hưởng cảm giác dùng xe sang của Đức dù ở phân khúc thấp nhất, nhưng với Toyota Camry 2.5Q sẽ tiết kiệm được 264 triệu đồng, lại có được không gian thoải mái và trang bị tiện nghi.

Chưa bao giờ phân khúc xe sang cỡ C và sedan cỡ D lại tiệm cận gần nhau đến vậy khi đặt chiếc Mercedes-Benz C180 bên cạnh Toyota Camry 2.5Q, dù trước đây “nước sông không phạm nước giếng”, chẳng ai đi so sánh hai chiếc xe này với nhau. Tuy nhiên khi giá bán được kéo lại gần nhau, tâm lý người tiêu dùng sẽ nảy sinh sự so sánh.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem, một chiếc xe thuộc phiên bản rẻ tiền nhất của thương hiệu “ngôi sao 3 cánh” là Mercedes-Benz C180 AMG, chiếc còn lại là bản 2.5Q-đắt nhất của Toyota Camry.

Cả hai đều là “ngôi sao” trong phân khúc riêng

Xét về thị phần, Mercedes-Benz C-Class và Toyota Camry từ lâu đã là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc của mình.

Bước sang năm 2019, Toyota Camry đã chính thức tồn tại hơn 20 năm tại thị trường Việt Nam và trải qua hơn 6 lần ra mắt phiên bản nâng cấp cũng như thế hệ hoàn toàn mới. Phiên bản hiện tại vẫn là thế hệ thứ 8 ra mắt lần đầu tháng 4/2019. Xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 bản gồm 2.0G giá 1,029 tỷ đồng và 2.5Q giá 1,235 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q hiện đều được nâng cấp về ngoại hình

Sự lột xác về thiết kế và trang bị trên thế hệ mới giúp Toyota Camry tăng doanh số trông thấy. Theo VAMA, năm 2019 mẫu sedan cỡ D này đã bán được 5.437 xe, tăng 20,7% so với 2018 và năm 2020 chỉ giảm nhẹ 0,57% với 5.406 xe bán ra. Bị chê giá tăng thêm dù hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% nhưng thị phần sedan cỡ D của Toyota Camry vẫn đứng vững trước sự yếu thế của các đối thủ như Honda Accord, Mazda6, Kia Optima.

Trong khi đó ở phân khúc sedan cỡ C hạng sang, Mercedes-Benz C-Class cũng nhưng các mẫu xe khác của thương hiệu ngôi sao 3 cánh đều bị giữ kín doanh số. Trong lần hiếm hoi công bố vào đầu năm 2020, Mercedes-Benz cho biết C-Class vẫn là mẫu xe tăng trưởng đều. Hiện bản C180 AMG là phiên bản mới nhất thay thế cho chiếc C180 ra mắt năm 2020. Mercedes-Benz C180 AMG có giá bán 1,5 tỷ đồng, tăng 100 triệu so với trước và cao hơn Toyota Camry 2.5Q là 264 triệu đồng.

So với các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ C hạng sang, Mercedes-Benz C180 AMG được coi là rẻ nhất, trong khi BMW Series 3 giá từ 1,9 tỷ, Audi A4 từ 1,78 tỷ, Lexus IS từ 2,13 tỷ và Volvo S60 giá từ 1,7 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C180 AMG sang chảnh, thể thao, Toyota Camry lịch lãm

Về tuổi đời, Toyota Camry xuất hiện sớm hơn Mercedes-Benz C-Class đến gần 2 thập niên và luôn “đóng đinh” với tư thế đàn anh, là "quý ông" chững chạc, lịch lãm, trong khi mẫu xe của Đức lại thiên về phong cách trẻ trung.

Từ thế hệ thứ 8, Toyota Camry được đánh giá cao so với các lần nâng cấp, thay đổi trước đây nhờ mặt ca-lăng khỏe khắn pha nét hiện đại, cụm đèn Full LED, kết hợp với những đường gân phóng khoáng trên ca-pô, hông và đuôi. Nhược điểm duy nhất về ngoại hình là gầm xe thấp hơn thế hệ trước 10 mm, xuống còn 140 mm nên Camry mới dễ cạ gầm ở đường xấu, mấp mô.

Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q có một số tương đồng bên ngoài như cùng dùng mâm cỡ 18 inch, đèn Full LED

Đối với mẫu Mercedes-Benz C180 AMG, điểm mới so với phiên bản cũ chính là phong cách thể thao AMG áp dụng tương tự bản cao cấp C300 AMG. Vì vậy, nhìn bên ngoài chiếc C180 AMG sẽ rất khó phân biệt với chiếc C300 AMG dù hai xe chênh nhau tới nửa tỷ đồng. Đây cũng là đặc điểm khiến C180 AMG sang chảnh, thể thao hơn hẳn. Nhưng một số ý kiến lại chê rằng xe chỉ được nâng cấp bề ngoài mà tăng 100 triệu là khá đắt.

Thông số cơ bản giữa Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q

Xét về kích thước ngoại hình, việc so sánh Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q là khiên cưỡng bởi khác biệt phân khúc. Thuộc nhóm sedan phổ thông cỡ D nên Toyota Camry 2.5Q (dài 4.885 x rộng 1.840 x cao 1.445 mm), lớn và bề thế hơn Mercedes-Benz C 180 AMG (4.686 x 1.810 x 1.442 mm). Tuy nhiên, chiều dài cơ sở C180 AMG (2.840 mm) nhỉnh hơn Camry 2.5Q (2.825 mm) giúp tạo góc thoát tốt hơn. Cả hai mẫu xe đều dùng mâm đúc 18 inch, trong đó C180 AMG là nâng từ mức cũ 17 inch.

Nội thất C180 AMG là bản cắt giảm, Camry 2.5 tiện nghi

Ở bản nâng cấp lên AMG, Mercedes-Benz C180 vẫn giữ nguyên không thay đổi. Điểm nhấn của chiếc sedan cỡ C này là vô-lăng 3 chấu có nút chỉnh cảm ứng, bệ trung tâm và cần số ốp gỗ đen bóng kết hợp với các chi tiết ốp nhôm, ghế da, giúp người dùng cảm nhận được sự tinh tế từ hạng xe sang.

Tuy nhiên, mặc dù giá bán tăng thêm nhưng C180 AMG vẫn là một phiên bản bị cắt giảm nội thất so với C200 trước đây, như lược bỏ hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây cho smartphone.

Nội thất Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q mang hai phong cách trái ngược nhau

Trên Toyota Camry, dù thiết kế đã được làm mới đáp ứng loạt trang bị tiện nghi có sẵn trên bản 2.5Q nhưng phong cách “già nua” từ thế hệ trước vẫn khó biến mất hoàn toàn, như cách phối màu giữa nội thất da, ốp gỗ, đường chỉ khâu, ốp kim loại chưa rõ nét như C180 AMG, mà có cảm giác bị bệt màu. Bù lại, màn hình trung tâm với màn hình cảm ứng 8 inh tạo thành khối đồng nhất với cụm mặt dưỡng đen bóng, các nút điều khiển màu kim loại tăng yếu tố tiện nghi của hệ thống giải trí âm thanh cao cấp JBL 9 loa.

Trang bị ghế ngồi trên Mercedes-Benz C180 AMG kém tiện nghi hơn so với Toyota Camry 2.5Q

Ngoài giải trí, khác biệt cơ bản giữa Toyota Camry và Mercedes-Benz C180 vẫn là sự tiện nghi. Chiếc sedan cỡ D của Toyota có đủ các trang bị cao cấp mà C180 AMG không có như điều hòa tự động 3 vùng (C180 AMG là 2 vùng), màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), ghế lái 2 chế độ nhớ, ghế sau chỉnh điện thông quan bảng điều khiển cảm ứng.

Trang bị tiện nghi trên Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q

Bên cạnh khác biệt về trang bị, do không cùng hạng cỡ nên C180 AMG có hàng ghế sau hẹp hơn và khoang hành lý có thể tích 356L, nhỏ hơn so Toyota Camry ở mức 400L.

Mercedes-Benz C180 AMG mạnh mẽ, Toyota Camry 2.5Q “bình mới rượu cũ”

Có phần thua kém về tiện nghi nhưng sức mạnh và cảm giác vận hành thể thao thì Mercedes-Benz C180 AMG lại nổi trội hơn Toyota Camry 2.5Q. Điều này có được khi nhìn vào thông số cơ bản của hai mẫu xe này.

Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q khác nhau về sức mạnh động cơ

Động cơ trên C180 AMG 2021 vẫn là loại 1.5L mới, hút khí tự nhiên giống bản 2020, công suất 156 mã lực, yếu hơn so với C200 trước đây (184 mã lực). Bù lại chiếc xe này lại có lực kéo khỏe lên tới 250Nm so với 235Nm của Toyota Camry 2.5Q, cùng 5 chế độ lái (Camry 2.5 có 3 chế độ lái), nên cảm giác lái khá thể thao, bứt tốc ở nước ga đầu tốt.

Với Toyota Camry 2.5Q, dù mang vóc dáng và tiện nghi mới nhưng vẫn là “bình mới rượu cũ”. Xe bán ở Việt Nam vẫn dùng động cơ thế hệ cũ, khác với Thái Lan. Động cơ cũ là loại 2.5L 2AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép cho công suất cực đại 178 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Dù mạnh hơn C180 AMG nhưng Camry 2.5Q chỉ thực sự cảm thấy đầm chắc ở tốc độ ngoài 80 km/h, đồng thời độ nhạy chân ga kém hơn.

Bù lại, Toyota Camry 2.5Q mới có tầm nhìn từ vị trí ghế lái khá thông thoáng, có khả năng bao quát tốt. Cảm giác người ngồi trên xe thấy chắc chắn, điềm đạm vốn thấy ở dòng sedan cỡ D nhà Toyota.

Đọ độ an toàn: “kẻ tám lạng, người nửa cân”

Nếu như Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q tạo nên sự khác biệt, đắn đo về tiện nghi và sức mạnh thì ở mức độ an toàn, hai mẫu xe này thuộc dạng “kẻ tám lạng, người nửa cân” bởi sự thiếu chỗ nọ bù chỗ kia khi nhìn vào danh sách các trang bị.

Cùng có 7 túi khí, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cruise control, nhưng C180 AMG tỏ ra nhỉnh hơn khi có thêm hỗ trợ chống trượt, ổn định vào cua, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung.

Sức mạnh và trang bị an toàn trên Mercedes-Benz C180 AMG và Toyota Camry 2.5Q

Bù lại, Toyota Camry 2.5Q lại sở hữu những trang bị thiết thực lâu nay với tài xế Việt mà C180 AMG bỏ qua, như kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau cắt ngang. Đây là những tính năng phù hợp tình hình giao thông ở nước ta. Trong khi đó, trang bị vốn được coi là ưu thế điển hình với Mercedes-Benz là lốp xe run-flat lại bị chê vì dễ hỏng bánh do chất lượng đường Việt Nam chưa cao, tốn chi phí thay thế của chủ xe.

Kết luận

Trong 3 năm trở lại đây, khi tung ra C200, rồi C180 và C180 AMG với giá bán tiệm cận dòng sedan phổ thông cỡ D, dường như Mercedes-Benz Việt Nam đang muốn lấy bớt khách hàng của Toyota, Honda và Mazda.

Quả thực với trang bị gói AMG line trên C180 mới, chiếc xe cỡ C trông khá hấp dẫn và “ngầu”, giá bán dễ với tới với những khách hàng lần đầu muốn chuyển sang dùng xe sang của Đức. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế cố hữu mang tính đặc trưng giữa 2 phân khúc xe khác nhau. Mercedes-Benz C180 AMG lái bốc hơn nhưng không có cảm giác ngồi thoải mái, không gian để đồ lớn, sự tiện nghi như Toyota Camry 2.5Q.

Với Toyota Camry 2.5Q, người dùng đã cảm thấy được sự thay đổi, hay nói đúng hơn hãng xe Nhật đã biết chiều nhóm khách hàng mới khi giảm độ “già”, tăng tính trẻ trên thế hệ mới. Nhưng xe vẫn bị chê ở động cơ cũ, cảm giác lái chưa được cải thiện dù giá bán đắt hơn trước.

Đình Quý

