Với tầm giá 2,3 - 2,4 tỷ đồng, cái tên được nhiều người nhắc đến sẽ là mẫu Toyota Land Cruiser Prado. Tuy nhiên, “tân binh” Volkswagen Teramont mới ra mắt cũng hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn đang có số ít cái tên như Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer, Hyundai Palisade. Trong khi các mẫu xe mới mẻ đến từ Mỹ và Hàn Quốc có doanh số khá bết bát tại Việt Nam thì Toyota Land Cruiser Prado vẫn cho thấy giá trị của mình sau hơn 10 năm góp mặt.

Toyota Land Cruiser Prado gần như "một mình một ngựa" tại phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn nhiều năm qua.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 8 tháng đầu năm 2021, mẫu Land Cruiser Prado bán được 306 chiếc.

Đây là doanh số không quá tệ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường xe hơi trong nước, nhất ở dòng xe vốn kén khách, vốn chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của như Prado. Mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản này gần như "một mình một ngựa" trong phân khúc xe SUV 7 chỗ cỡ lớn trên 2 tỷ đồng.

"Tân binh" Volkswagen Teramont nhập khẩu từ Mỹ chính thức nhập mâm SUV 7 chỗ cỡ lớn.

Vào tối ngày 30/9, phân khúc này lại đón nhận thêm một “tân binh” mang thương hiệu Đức và nhập khẩu từ Mỹ là Volkswagen Teramont 2021 (có tên gọi khác là Atlas). Giá bán của mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn này tại Việt Nam là 2,349 tỷ đồng, ít hơn so với giá niêm yết của Land Cruiser Prado 30 triệu đồng (2,379 tỷ).

Nhiều chuyên gia đánh giá, Teramont có nhiều ưu điểm và trong tương lai hứa hẹn trở thành mẫu xe có thể cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam. Vậy, Teramont có gì để cạnh tranh với đối thủ của mình?

Dưới đây là so sánh nhanh giữa hai mẫu xe là Toyota Land Cruiser Prado VX 2020 và “tân binh” Volkswagen Teramont 2021.

Thiết kế ngoại thất: Prado hầm hố, Teramont nhã nhặn

Về kích thước tổng thể, Prado có thông số dài x rộng x cao là 4.840 x 1.885 x 1.845 (mm). So với đối thủ, Volkswagen Teramont có thân hình "vạm vỡ" hơn đối thủ với chiều dài gần 5,1 mét, còn chiều rộng gần 2 mét.

Volkswagen Teramont 2021 còn lợi thế hơn đối thủ ở chiều dài cơ sở là 2.978 mm (Prado là 2.790 mm). Đồng thời khoảng sáng gầm xe của mẫu xe Đức cũng nhỉnh hơn đối thủ 2 cm. Tuy vậy, Prado vẫn cao hơn Teramont 68 mm.

Prado 2020 sử dụng cỡ la-zăng 18 inch, còn Teramont 2021 là 20 inch.

Về thiết kế, Prado 2020 có thiết kế bên ngoài mang đậm chất cổ điển nhưng không hề lỗi mốt. Ngoại thất của xe nổi bật với thiết kế phần đầu mang phong cách thể thao, mạnh mẽ với lưới tản nhiệt có nhiều thanh nan dọc màu đen và viền mạ crom sáng bóng khá khoẻ khoắn và sang trọng.

Hệ thống đèn pha phía trước của xe sử dụng công nghệ LED hiện đại sắc nét, cho cảm nhận thanh lịch và có thể tự động bật tắt tích hợp cùng chức năng rửa đèn xe. Cụm đèn hậu có thiết kế theo kiểu 3D góc cạnh giúp cho vẻ ngoài trông khỏe khoắn hơn.

Cụm đèn hậu của hai mẫu Prado 2020 và Teramont 2021.

Trong khi đó, Teramont có thiết kế mang lại sự hiện đại, trang nhã mang đúng nét thiết kế của châu Âu. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt ngang khá sang trọng, kết hợp với cụm đèn LED hiện đại và cụm đèn sương mù và hốc gió phía trước được đặt thấp.

Đuôi của Teramont được vuốt chéo chứ không vuông vức như Prado. Bên cạnh đó, xe có cụm đèn hậu cũng là dạng LED nhưng thiết kế không quá cầu kỳ. Nhìn chung, Teramont có ngoại hình "trẻ" hơn Prado.

Động cơ, vận hành: Teramont mạnh mẽ hơn

Toyota tỏ ra rất tự tin với động cơ của Prado khi vẫn giữ nguyên loại động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2,7 lít đã sử dụng nhiều năm nay. Động cơ này cho công suất 164 mã lực và mô men xoắn 246 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4WD.

So với đối thủ, Teramont tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều với động cơ 2.0L turbo cho công suất tới 220 mã lực và mô men xoắn đạt 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV của Volkswagen cũng được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với Prado.

So sánh thông số kỹ thuật của hai mẫu xe.

Tuy vậy, hệ thống treo của Prado với kiểu tay đòn kép độc lập kết hợp với lò xo cuộn ở cầu trước và lò xo cuộn kết hợp với tay đòn bên liên kết 4 điểm ở cầu sau vẫn được đánh giá cực kỳ êm ái, chắc chắn và phù hợp với nhiều địa hình. Còn Teramont thì cần thời gian để trải nghiệm và đánh giá trong thời gian tới.

Trang bị nội thất: Prado "già" hơn Teramont

Nhờ kích thước dài, rộng và chiều dài cơ sở vượt trội, khoang nội thất của Teramont cho cảm giác rộng rãi hơn Prado, ngay cả ở hàng ghế thứ 3 và khoang để đồ phía sau. Teramont có thể chở được 7 người lớn trên xe với các vị trí ngồi đều thoải mái.

Khoang lái của Prado (ảnh trên) và Teramont (ảnh dưới)

Khi so sánh về nội thất, Toyota Prado và Volkswagen Teramont có nhiều sự khác biệt. Nếu Teramont sử dụng phong cách tinh tế cùng công nghệ làm lợi thế thì Prado vẫn sử dụng triết lý đơn giản đến mức hơi đơn điệu.

Điểm khác biệt lớn nhất của hai mẫu xe được thể hiện ở khu vực bảng điều khiển trung tâm, Teramont cho thấy sự hiện đại bởi kết hợp hài hòa giữa các nút bấm, núm xoay và chức năng cảm ứng trên màn hình, trong khi đó Prado lại chỉ trang bị một số nút bấm cơ bản.

Mẫu SUV của Volkswagen có cửa sổ trời toàn cảnh, trong khi Prado chỉ có cửa sổ trời đơn. Tuy vậy, điều này cũng không hẳn tạo được lợi thế cho Teramont bởi lẽ cửa sổ trời panorama là trang bị ít được dùng tại Việt Nam.

Hàng ghế thứ ba của mẫu Toyota Land Cruiser Prado 2020 và Volkswagen Teramont.

Toyota Land Cruiser Prado đem đến sự tiện nghi với vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm, ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp thông gió và sưởi, màn hình cảm ứng, âm thanh 9 loa, điều hoà tự động 3 vùng, hốc giữ lạnh đồ uống,... Tuy vậy, nhìn chung khi ngồi một chiếc Prado vẫn cho cảm giác "già".

Trong khi đó Teramont lại cho cảm giác lái trẻ trung, hiện đại hơn. Nội thất Teramont cũng có những trang bị hiện đại mà Prado 2020 chưa có như lẫy chuyển số trên vô lăng, chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử,...

Một số trang bị trên hai mẫu xe Toyota Prado và Volkswagen Teramont.

Tính năng an toàn: Teramont nhiều trang bị hơn

Xét về tính năng an toàn, hai mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn đều được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ chống bó cứng phanh, phân phối lực cho phanh bằng điện tử, hỗ trợ phanh khi khẩn cấp, ổn định thân xe bằng điện tử, kiểm soát cho lực kéo, cảm biến khi đỗ xe phía sau, camera cảm biến lùi,....

Tuy vậy, Toyota vẫn khá bảo thủ khi chưa trang bị cho Land Cruiser Prado nhiều tính năng thông dụng như Cruise Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước hay camera 360. Có thể những trang bị này sẽ được nâng cấp trên mẫu Prado thế hệ sau. Điểm cộng duy nhất mà Prado hơn đối thủ là mẫu xe Nhật Bản được trang bị 7 túi khí, nhiều hơn Teramont 1 túi khí.

Một số trang bị an toàn trên Toyota Prado 2020 và Volkswagen Teramont 2021.

Trong khi đó, Volkswagen lại khá chiều chuộng khách hàng khi "nhồi" lên Teramont nhiều trang bị. Ngoài các hệ thống an toàn cơ bản, Teramont còn có thêm một số tính hỗ trợ lái như nhắc nhở đánh lái, kiểm soát lực kéo, điều khiển hành trình, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát cự ly khi đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử,...

Đáng tiếc, các hệ thống an toàn chủ động như giữ làn đường, ga tự động thích ứng với xe phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang,... đều không có trên cả hai mẫu xe. Dẫu sao, nhiều người yêu và sử dụng các mẫu xe SUV cỡ lớn sẽ quan tâm hơn đến cảm giác lái và trải nghiệm chứ không muốn quá phụ thuộc vào các công nghệ hỗ trợ.

Toyota Land Cruiser Prado nhập khẩu từ Nhật Bản có giá 2,379 tỷ; còn Volkswagen Teramont 2021 nhập khẩu từ Mỹ có giá 2,349 tỷ.

Kết luận

Có thể thấy, nếu so sánh đơn thuần về thông số kỹ thuật và trang bị an toàn, Volkswagen Teramont 2021 tỏ ra lấn át đối thủ trên đa số các mặt. Mẫu xe thương hiệu Đức có thiết kế trẻ trung, lịch lãm với nhiều trang bị an toàn. Teramont sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ tuổi, phục vụ gia đình và công việc.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, Prado vẫn luôn là một "tượng đài" khó xô đổ bởi ngoại hình chững chạc, bền dáng cùng khả năng vận hành ổn định, đã được kiểm chứng. Tệp khách hàng của Toyota Land Cruiser Prado khá ổn định, trong đó phần lớn là những ông chủ hoặc doanh nhân thành đạt.

Với tầm giá khoảng 2,3 - 2,4 tỷ, cả hai mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn này đều rất đáng được cân nhắc và hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh sôi động tại Việt Nam.

