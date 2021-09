Chiếc hatchback cỡ B Honda Jazz phiên bản cao cấp RS sản xuất 2018 sau 3 năm có giá bán lại khiến chủ xe lỗ khoảng hơn 200 triệu đồng, dù lúc mua tương đương Toyota Yaris và đắt hơn Suzuki Swift.

Phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam hiện nay vẫn là phân khúc "hot" nhất thị trường với lượng tiêu thụ lớn, thường xuyên góp mặt trong Top xe bán chạy như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City. Tuy nhiên, phần lớn xe bán chạy đều thuộc dòng sedan cỡ B, trong khi đó các mẫu hatchback (5 cửa) chưa bao giờ được đánh giá cao.

Những chiếc hatchback cỡ B phổ biến trong nước không quá nhiều, có thể điểm tên như Toyota Yaris, Honda Jazz, Suzuki Swift, Mazda 2, Mitsubishi Mirage, Ford Fiesta. Đến nay, số lượng của chúng giảm một nửa khi thị trường đã dừng phân phối các mẫu Ford Fiesta, Mitsubishi Mirage và Honda Jazz vì...ế ẩm triền miên.

Yếu tố không còn trên thị trường xe mới cũng là nguyên nhân khiến các mẫu xe trên khi bán lại đang chịu mức lỗ cao hơn. Điển hình như chiếc Honda Jazz bản cao cấp RS sản xuất 2018 trong bài viết này có mức lỗ lên tới 225 triệu đồng.

Sau 3 năm, Honda Jazz bán lỗ hơn Toyota Yaris, Suzuki Swift

Anh Nguyễn Xuân Đạt (Tây Hồ, Hà Nội), người đang rao bán chiếc Honda Jazz RS 2018 đã lăn bánh 28.000 km cho biết hiện tại giá trị trên thị trường xe cũ của chiếc xe này đã xuống còn khoảng 500 triệu đồng, sụt giảm từ 10 đến 15 triệu so với hồi tháng 7.

“Hiện tại xe vẫn có khách hỏi nhưng hầu hết đều có ý ép giá xuống thấp hơn nữa. Đây là bản cao cấp nhất của Honda Jazz nhập khẩu từ Thái Lan nên không thể so sánh với xe lắp ráp trong nước. Nên có lẽ tôi sẽ phải chờ hết đợt giãn cách xã hội mới quyết định bán xe”, anh Đạt chia sẻ.

Honda Jazz RS 2018 có giá lăn bánh lên tới 725 triệu đồng, nay giá bán lại chỉ còn khoảng 500 triệu đồng

Phiên bản Honda Jazz RS 2018 thời điểm cách đây 3 năm được bán với giá niêm yết 619 triệu đồng, thêm các chi phí để lăn bánh (phí trước bạ, biển số, bảo hiểm...) ở Hà Nội sẽ hết tổng cộng khoảng 725 triệu đồng. Tương tự, các đối thủ Toyota Yaris 1.5G 2018 giá niêm yết 650 triệu đồng và lăn bánh hết 750 triệu đồng, Suzuki Swift GLX 1.2AT 2018 giá niêm yết 549 triệu đồng và lăn bánh là 646 triệu đồng.

Đến thời điểm này, Honda Jazz đã dừng bán xe mới từ tháng 5/2020 và chưa có kế hoạch trở lại thị trường. Do đó, giá bán của Honda Jazz RS 2018 dao động từ 500 đến 525 triệu đồng tùy theo chất lượng còn lại, tương đương mức lỗ từ 200 đến 225 triệu đồng, lớn nhất phân khúc. Với Toyota Yaris 1.5G 2018, giá bán lại từ 570 đến 625 triệu đồng, có mức lỗ từ 125 đến 180 triệu đồng. Suzuki Swift GLX 1.2AT 2018 bán lại từ 509 đến 530 triệu đồng, mức lỗ từ 116 đến 137 triệu đồng.

Cùng đời 2018, Honda Jazz RS đang có giá thấp hơn Toyota Yaris, Suzuki Switf trên thị trường xe cũ

Thiết kế trẻ, nội thất thông minh nhưng vẫn kén khách

Mặc dù đã có mặt ở thị trường thế giới từ năm 2001 và trải qua 3 thế hệ nhưng đến đầu năm 2018, Honda Jazz mới được bán chính thức tại Việt Nam. Vì thế so với những đối thủ như Mazda 2, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Suzuki Swift..., Honda Jazz chưa thể quen mắt bằng. Hơn nữa, việc bị dừng bán sau 2 năm càng khiến mẫu xe này mất điểm trên thị trường xe cũ.

Ngoại hình Honda Jazz 2018 vẫn trẻ trung, hiện đại

Công bằng mà nói, ngoại hình Honda Jazz trông trẻ trung với thiết kế đầu nhỏ và vuốt ngược về sau, có nét tương đồng với Ford Fiesta. Khuôn mặt của Honda Jazz 2018 có vẻ học cách thiết kế từ của mẫu xe đàn anh CR-V. Phiên bản RS sử dụng đèn chiếu sáng ngày, đèn pha và cụm đèn hậu đều dạng LED, cho góc nhìn hiện đại. Sau 3 năm, trạng bị “full” LED như vậy vẫn được coi là thời thượng đối với các mẫu xe mới ra mắt, nhất là ở xe cỡ B. Bên cạnh đó, bộ bodykit gắn thêm và mâm phay khác biệt khiến cho bản RS khá phong cách.

Về kích thước, Honda Jazz có số đo Dài x Rộng x Cao là 4.034 x 1.694 x 1.524 (mm), nhỏ hơn so với Toyota Yaris (4.145 x 1.730 x 1.500 mm), và lớn hơn Suzuki Swift một chút (3.840 x 1.735 x 1.495 mm). Do đó, Honda Jazz vẫn vẫn là một chiếc xe đô thị khá linh hoạt, vừa vặn với mọi không gian đỗ xe chật hẹp ở các tòa nhà chung cư.

Honda Jazz sở hữu nội thất thiết kế hơi nhàm chán, nhưng có nét thú vị là hàng ghế trước có thể ngả hết cỡ để làm thành giường nằm

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này chính là thiết kế ghế ngồi khá thú vị. Với tên gọi “ghế ma thuật”, nó cho phép gập hàng ghế sau theo nhiều cách và lưng ghế trước có thể ngả ra phía sau thành một mặt phẳng để chứa những đồ vật có kích thước lớn hay dễ dang trở thành một chiếc giường để thư giãn.

Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn có khá nhiều nhược điểm bên trong khiến người dùng cảm thấy mất hứng. Đầu tiên là chất liệu ghế nỉ rất dễ bám bẩn, nếu sử dụng tính năng “ma thuật” ngả 2 hàng ghế làm giường, chắc chắn bạn sẽ cần thêm một tấm ga trải hoặc đệm nếu không muốn phải vệ sinh lại sau khi sử dụng. Tiếp đến, cách bố trí các chi tiết trên bệ trung tâm khá tẻ nhạt, cả về thiết kế lẫn màu sắc.

Hệ thống giải trí với màn hình màu cảm ứng 7 inch, dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh và hiển thị hình ảnh từ camera lùi 3 góc nhìn, nhưng độ phân giải hình ảnh không được tốt lắm. Màn hình này cũng không có tính năng Android Auto hay Apple CarPlay, vốn gần đây hay được trang bị trên xe đời mới.

Honda Jazz RS 2018 dùng màn hình cảm ứng 7 inch, gương gập và chỉnh điện, camera lùi, điều hòa tự động, nhiều phím bấm trên vô lăng gồm đàm thoại không dây, cruise control

Có thể thấy, thiết kế ghế trên Honda Jazz khá thú vị, nhưng không phải ai cũng dùng nó để làm giường nằm. Vì vậy, sự nghèo nàn về chất liệu nội thất, thiết kế kém sang, công nghệ kết nối màn hình cũ kỹ dễ làm nản lòng những khách hàng trẻ, đối tượng mà Honda Jazz nhắm đến đầu tiên khi ra mắt.

Xe khỏe và tốn xăng

So với các đối thủ còn lại, Honda Jazz được đánh giá vận hành bốc, chân ga nhạy và cách lái khá thú vị giống mẫu xe bán chạy của hãng là Honda City. Honda Jazz được trang bị động cơ 1.5L i-VTEC, đạt công suất cực đại 118 mã lực và lực mô-men xoắn lớn nhất 145 Nm, trong khi cùng dung tích 1.5L, nhưng Toyota Yaris chỉ đạt 107 mã lực và 140 Nm.

Honda Jazz RS 2018 sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, tương đồng với nhiều mẫu xe cỡ B hiện nay. Nhà sản xuất công bố mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 7,2L/100km, lớn hơn mức 5,7L/100 km của Toyota Yaris, hay 4,65L/100 km của Suzuki Swift.

Về mặt an toàn, Honda Jazz RS 2018 đã được xếp hạng 5 sao của tổ chức đánh giá xe Đông Nam Á (ASEAN-NCAP). Xe trang bị sẵn những tính năng tiêu chuẩn như cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS, phanh ABS/BA/EBD, khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi 3 góc nhìn và 6 túi khí. So với các đối thủ thì mức độ trang bị an toàn của Honda Jazz gần như tốt nhất phân khúc.

Kết luận

Với giá bán hiện nay vào khoảng 500 triệu đồng, Honda Jazz RS 2018 được đánh giá là lựa chọn khá hay trong phân khúc xe cỡ B đã qua sử dụng. Xe đáp ứng các yếu tố như: giá rẻ, ngoại hình không lỗi mốt, nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, điểm bất lợi của mẫu xe này là hao xăng và khó kiếm phụ tùng khi hãng đã dừng kinh doanh.

Do đó, nếu mua Honda Jazz RS 2018 với mục đích sử dụng đi lại trong đô thị hàng ngày sẽ vẫn thú vị hơn so với một chiếc xe cỡ A mới hoàn toàn dù số tiền bỏ ra gần bằng nhau. Nhưng người mua cũng cần xác định rõ, tốc độ trượt giá của mẫu xe này hiện đang là lớn nhất trong cùng phân khúc hatchback cỡ B.

Đình Quý

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!