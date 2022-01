Có rất nhiều loại xe thể thao tuyệt vời mà người mới tập lái có thể dễ dàng điều khiển, nhưng với những chiếc xe hiệu suất Mỹ sau đây lại khá khó nhằn đối với lái mới, chưa có kinh nghiệm.

Dù không có định nghĩa chung về một chiếc xe hiệu suất, nhưng một trong những điều không bao giờ nên làm là giao một chiếc xe hiệu suất cao cho một người mới biết lái xe. Những chiếc xe này yêu cầu một trình độ chuyên môn vững chắc trước khi bắt đầu hành trình vì chúng sở hữu những tính chất không thể tìm thấy trên những chiếc xe thông thường. Mỹ cũng đã có thị phần công bằng đối với các loại xe hiệu suất này, chủ yếu bao gồm các loại xe cơ bắp.

Đặc điểm chung của những chiếc xe hiệu suất cao là tầm nhìn thấp, tốc độ điên cuồng và nổi bật nhất là khả năng vận hành nặng. Dưới đây là một số mẫu xe hiệu suất của Mỹ mà lái mới nên tránh.



Ford Shelby Mustang GT500



Nếu bạn không phải là người đam mê tốc độ, không nên sở hữu một chiếc Shelby Mustang GT500. Những tay lái non kinh nghiệm sẽ phải "ướt quần" với tốc độ tối đa tận 290km/giờ của "con quỷ tốc độ" này.

Ford Shelby Mustang GT500



Được trang bị động cơ V8 dung tích 5,2 lít với công nghệ siêu nạp cùng trục khuỷu có góc lệch 90 độ (Supercharged Cross Plane Crank), chiếc siêu tốc độ này đạt công suất 760 mã lực xứng tầm xe đua với lực quay của động cơ là 625 lb-ft.

Sử dụng Hộp số ly hợp kép 7 tốc độ Tremec (Tremec 7-Speed Dual Clutch Transmission), chiếc xe GT500 sẽ khiến lái mới mất thăng bằng vì nó cần những người lái xe có kinh nghiệm cao để xử lý.



Ford GT 2017



Với thiết kế để mang lại tốc độ vượt trội và khả năng xử lý tuyệt vời, Ford GT 2017 được trang bị động cơ Ecoboost V6 3,5 lít tự hào có công suất 647 mã lực tuyệt đỉnh.

Ford GT 2017.

Khả năng tăng tốc của mẫu xe này là một điều đáng kinh ngạc vì nó tăng tốc rất nhanh từ 0 - 100km/h chỉ trong 3 giây. Tốc độ tối đa 347km/ giờ của chiếc xe đua này là một tốc độ kinh hoàng không thể quên.



Dodge Charger SRT Hellcat Redeye



Độc đáo, mạnh mẽ và nhanh chóng, Dodge Charger được thiết kế để cung cấp tất cả sức mạnh cần thiết để trở thành một át chủ bài của cuộc đua. Cùng với động cơ Hemi SRT Hellcat V8 6,2 lít, chiếc xe cơ bắp này vẫn sẽ khiến các tay lái chuyên nghiệp phải rùng mình và là món đồ không nên sở hữu đối với những người không có kinh nghiệm.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

Cung cấp công suất khủng 717 mã lực và mô-men xoắn 650 lb-ft, chiếc xe có tốc độ tối đa 327km/ giờ này có thể tăng tốc từ 0-100km/giờ chỉ trong 3,6 giây. Những bàn tay có kinh nghiệm sẽ xử lí tốt với hộp số tự động 8 cấp hỗ trợ sang số mượt mà, điều này đối với một người mới nhưng thực chất là không thể.



Cadillac CT6-V



Cadillac CT6-V được trang bị động cơ tăng áp kép V8 4,2 lít mạnh mẽ, với công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 627 lb-ft. Một người lái xe thiếu kinh nghiệm có thể gặp khó khăn để làm chủ một chiếc xe có năng lực vượt trội được trang bị các tính năng và tiện ích công nghệ cao mà.

Cadillac CT6-V.

Ngoài ra, sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động (AWD) bốn bánh có thể điều chỉnh chuyển động, việc điều khiển chiếc sedan sang trọng này tốt nhất là dành cho những người lái xe có kiến thức từ trước về cách thức hoạt động của nó. Mặc dù có vẻ ngoài không giống với những gì nó sở hữu, nhưng chiếc xe này có tốc độ tối đa 322km/giờ, khiến nó trở thành một trong những chiếc Cadillac nhanh nhất từ trước đến nay.



Pontiac GTO



Có lịch sử từ những năm 1960, Pontiac GTO vốn sẵn như một lựa chọn thay thế cho Pontiac LeMans. Động cơ V8 Pontiac có sẵn trên chiếc xe thể thao này, cùng dung tích 6,4 lít 389 cu, tạo ra công suất 325 mã lực tiện ích. Một động cơ V8 400 cu 6,6 lít tùy chọn cũng có sẵn trên chiếc xe.

Pontiac GTO.

Mặc dù Pontiac GTO tốt hơn so với những gì mọi người nghĩ, nhưng nếu một người lái xe thiếu kinh nghiệm chạy nó vòng quanh mà không có các tính năng an toàn thì thật dại dột, việc nó không đáp ứng được yêu cầu an toàn về túi khí với phiên bản 2007 cũng là một trong số những bất trắc.

Chevrolet Camaro ZL1 1LE



Với động cơ V8 siêu nạp 6,2 lít, nó sản sinh công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 650 lb-ft, Chevrolet Camaro ZL1 1LE là một chiếc xe cơ bắp ấn tượng cho bất kỳ ai trừ những người thiếu kinh nghiệm. Đối với những người mới bắt đầu, chiếc xe có sức mạnh rất nhiều và sẽ hiện rõ sự khó khăn cho họ, đặc biệt là trong điều kiện đường gồ ghề.

Chevrolet Camaro ZL1 1LE

Ngoài ra, Chevrolet Camaro còn được biết đến là sở hữu những điểm mù kinh khủng, có thể gây nguy hiểm cho người lái xe thiếu kinh nghiệm và có thể dẫn đến sự cố chết người.



Dodge Ram SRT-10



Giống như tất cả những chiếc xe cỡ lớn khác, Dodge Ram SRT-10 cần phải tránh những người thiếu kinh nghiệm vì tầm vóc của nó có thể gây khó khăn cho việc di chuyển trong điều kiện giao thông chật hẹp. Tiêu chuẩn trên chiếc xe tải này là động cơ V-10 8,3 lít cho công suất hơn 500 mã lực và mô-men xoắn 525 lb-ft.

Dodge Ram SRT-10

Những tính năng này khá xa tầm với cho những người mới bắt đầu lái xe hy vọng có một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe mạnh mẽ, đòi hỏi một đôi tay có kinh nghiệm để xử lý, và rất dễ chệch hướng đối đối với một đôi tay non nớt.



SSC Ultimate Aero



Khi nghĩ về một siêu xe với các tính năng vượt trội, SSC Ultimate Aero chính là thứ nên hiện ra ngay trong đầu bạn. Phương tiện này là cỗ máy phá kỷ lục tốc độ và không phải là một công cụ thú vị cho những người nghiệp dư. Nó đã giữ kỷ lục là chiếc xe nhanh nhất thế giới khi đánh bại Bugatti Veyron với tốc độ tối đa vượt trội 414km/ giờ, điều có thể gây cản trở cho ngay cả một tay lái chuyên nghiệp.

SSC Ultimate Aero.



Được trang bị động cơ V8 tăng áp kép khổng lồ, chiếc xe thể thao này có công suất khủng khiếp 1183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1094 lb-ft.



Dodge Viper ACR



Bề ngoài Dodge Viper ACR đã cảnh báo ngay lập tức cho người lái xe thiếu kinh nghiệm về sự nguy hiểm của nó. Sử dụng động cơ V-10 8,4 lít, sản sinh 640 mã lực và mô-men xoắn 600 lb-ft, chiếc xe đua đạt vận tốc tối đa 284km/ giờ, mức độ này quá nhanh cho người mới bắt đầu.

Dodge Viper ACR

Ngoài ra, có một sự chuyển đổi giữa bàn đạp ga và phanh có thể sẽ rất khó hiểu và nguy hiểm cho những người mới lái xe. Việc điều khiển chiếc xe này đòi hỏi những người chuyên nghiệp, ít nhất họ sẽ không cảm thấy quá khó khăn khi điều khiển trên các khúc cua khi đang ở tốc độ cao.



Dodge Challenger SRT Demon



Với một chiếc xe mang tên "Demon" sẽ gây ít nhiều rắc rối cho một người mới làm quen và Dodge Challenger SRT Demon công nhận tuyên bố này vì nó là một điều cấm kỵ đối với một người lái xe thiếu kinh nghiệm. Chiếc xe cơ bắp này có rất nhiều sức mạnh và rất nặng, xử lý có thể rất phức tạp.

Dodge Challenger SRT Demon.

Đạt công suất 840 mã lực, "Demon" gây kinh ngạc ngay cả với những tay máy dày dặn kinh nghiệm và là một chiếc xe quá khủng đối với những người non nớt. Ngoài ra, lốp xe còn được dán nhãn là không an toàn và không được sử dụng trong điều kiện thời tiết ẩm ướt vì có nguy cơ bị thủy tinh hóa.

