Trong khi giá trị bán lại trung bình của ô tô con là 46,5%, thì xe SUV ít mất giá hơn khi đạt 48,9%. Dù vậy, cũng có không ít mẫu SUV lại có giá trị bán lại thấp đáng kể hơn cả xe con.

Mới đây, Motortrend đã tổng hợp danh sách những mẫu xe SUV có giá trị bán lại thấp hơn cả xe ô tô con dựa trên dữ liệu từ các đối tác tại IntelliChoice, chuyên trang phân tích và tìm kiếm ô tô.

Dự báo của IntelliChoice cho thấy, xe điện đứng đầu danh sách những chiếc xe có giá trị bán lại thấp nhất. Dẫn đầu trong danh sách này với giá trị bán lại thấp nhất so với bất kỳ chiếc xe SUV nào chính là Volvo XC40 Recharge chạy điện, khi chỉ giữ được 37,8%. Giá trị này thấp hơn nhiều so với “người anh em” XC40 T5 động cơ xăng giữ lại 50,2% giá trị sau 5 năm.

Tuy vậy khi so sánh với T5, XC40 Recharge lại được ưa chuộng hơn do chạy điện. Việc sạc lại nhanh hơn đáng kể so với các loại khí đốt tương đương và trọng tâm thấp hơn (nhờ có pin gắn trên sàn), mang lại sự vững chắc như những chiếc sedan thể thao của Đức.

Hyundai Kona Electric là một chiếc xe điện giá cả phải chăng khác cũng bị giảm mạnh về giá trị. Chiếc SUV điện này của Hyundai được dự đoán chỉ giữ lại 39,3% giá trị của nó, trong khi Kona và Kona Turbo chạy bằng khí đốt thông thường đạt được giá trị bán lại lần lượt là 46,7% và 47,6%.

Được đánh giá cao bởi hệ thống truyền động điện mang lại sức mạnh mượt mà, ổn định và tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, nhưng Kona EV chưa khắc phục một vấn đề nan giải đối với nhiều xe điện là cảm giác phanh hơi chệch choạc và chỗ để chân phía sau chật hẹp - chỉ 33,4 inch.

Thay đổi kiểu dáng thông thường thành dáng mui trần dốc không giúp giữ lại giá trị cho Audi E-Tron, mà thực tế ngược lại. E-Tron Sportback chỉ có giá trị bán lại dự kiến ​​là 39,4%, thấp hơn so với mức 39,7% của mẫu SUV tiêu chuẩn.

Là một trong những thiết kế SUV-coupe thành công, nhưng ngoài thiết kế khác biệt ở đường viền mui và cửa sau, thì E-Tron Sportback giống hệt với người anh em SUV của nó.

Ngay cả những chiếc SUV siêu sang của Mercedes cũng không nằm trong vùng an toàn về giá trị giữ lại sau 5 năm. Mercedes-Maybach GLS600 gia nhập dòng GLS-Class của năm 2021 và nó có giá trị bán lại kém nhất so với mọi biến thể GLS. Maybach được dự đoán chỉ giữ được mức 39,6% giá trị bán lại sau 5 năm.

So với các mẫu GLS khác, Maybach được phân biệt bằng sự phối hai tông màu sơn ấn tượng, nội thất bốn chỗ có sẵn, chỗ để chân cho hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn và các tùy chọn bọc nội thất độc đáo với da bao phủ gần như mọi bề mặt. Việc điều chỉnh hệ thống treo của chiếc Maybach cỡ lớn đem lại trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Nó có thể tránh được những va chạm lớn như Ram 1500 TRX, nhưng cũng duy trì khả năng kiểm soát thân xe tuyệt vời trên những con đường quanh co.

Một minh chứng khác về mức giảm giá của xe điện chính là chiếc SUV E-Tron khi sau 5 năm sử dụng, nó chỉ còn 39,7% giá trị ban đầu.

E-Tron nổi trội như một chiếc SUV sang trọng chạy điện, tinh tế, giúp chuyển đổi dễ dàng sang tương lai ô tô điện. Hệ thống phanh và tay lái cho cảm giác tự nhiên, có nhiều độ bám và khả năng xử lý tốt, cảm giác rất thật. Dù vậy, chất lượng xe vẫn còn khiến nhiều người băn khoăn, phạm vi hoạt động 222 dặm của E-Tron sẽ không đủ để đáp ứng mong muốn, nhu cầu của nhiều tay lái.

Mustang Mach-E của Ford cũng là một mẫu SUV điện mới khác được dự đoán sẽ giảm giá trị đáng kể sau 5 năm sở hữu. Dựa trên dữ liệu của IntelliChoice, giá trị bán lại của nó sẽ còn lại 39,7% so với giá gốc.

Đây được coi là điều đáng tiếc bởi Mach-E là một sự bổ sung mạnh mẽ cho phân khúc SUV chạy điện giá cả phải chăng. Ford điện mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, khả năng xử lý tốt, hạn chế tối thiểu các chuyển động dư thừa và động lực dẫn động cầu sau thú vị cho phép tạo ra những cú trượt nhỏ gọn gàng khi đẩy. Màn hình thông tin giải trí 15,5 inch của Ford hoạt động tốt và được coi là điểm nhấn trong thiết kế nội thất. Khi so sánh với Tesla Model Y, Mach-E vượt lên bởi không gian nội thất rộng hơn và cơ sở hạ tầng sạc tốt hơn, nhưng Tesla lại ghi điểm bởi phạm vi hoạt động vượt trội.

Chiếc Mitsubishi Outlander sẽ được thiết kế lại hoàn toàn cho năm 2022, nhưng việc giữ giá của mẫu năm 2021 lại có vẻ không khả quan. Outlander thế hệ trước, vốn chỉ được bán dưới dạng plug-in hybrid vào năm 2021, dự kiến ​​chỉ giữ lại 40,8% giá trị ban đầu sau 5 năm sở hữu.

Outlander PHEV gây ấn tượng bởi khả năng sạc nhanh (có thể sạc pin tới 80% dung lượng trong vòng 25 phút) và phạm vi điện có thể sử dụng. Nhưng điểm trừ đến từ nội thất xe khi màn hình thông tin giải trí “trông cũ và có nhựa rẻ tiền khắp cabin”. Cảm giác lái xe và xử lý không ấn tượng nhưng cũng không gây khó chịu. IntelliChoice kết luận rằng Outlander là một lựa chọn hợp lý để bước vào thế giới sở hữu xe điện.

XT5 nằm giữa XT4 (nhỏ hơn) và XT6, mất giá nhiều hơn bất kỳ chiếc Cadillac nào khác khi chỉ giữ lại được 42,1% giá trị ban đầu sau 5 năm.

Mặc dù con số này không quá khủng khiếp, nhưng XT5 vẫn bị cách xa so với người đứng đầu phân khúc của nó. Thoạt nhìn cabin rất cao cấp, nhưng quan sát kỹ hơn sẽ thấy nhiều chất dẻo cứng và một số vật liệu khác nằm rải rác. Là một chiếc SUV đắt tiền với không gian rộng rãi ở hàng ghế sau cho người lớn, cả hai động cơ có sẵn đều cung cấp đủ năng lượng, nhưng XT5 vẫn thật khó để cạnh tranh so với nhiều đối thủ.

Danh sách này được hình thành không chỉ bởi General Motors, mà Blue Oval cũng góp mặt. Giá trị bán lại của Ford EcoSport đạt 42,1%, giống như Encore và XT5.

Vì nhiều lý do, IntelliChoice xếp EcoSport đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng chất lượng các mẫu SUV cỡ nhỏ. Cụ thể, xe thiếu sức mạnh nghiêm trọng, cùng với động cơ bốn xi-lanh kém tinh tế hơn so với các đối thủ cạnh tranh của EcoSport, cả hai máy điện đều không đặc biệt hiệu quả. Mặc dù chiều dài ngắn giúp dễ dàng đậu xe, nhưng chính điều đó cũng góp phần khiến chiếc SUV này bị hạn chế về không gian nội thất.

Giữ được giá trị bán lại ở mức 43,5%, nhưng chiếc Navigator L của Lincoln vẫn phải góp mặt trong danh sách này. Dù vậy, đây vẫn được coi là một chiếc xe tải tuyệt vời. IntelliChoice đặt nó ở vị trí hàng đầu trong cuộc so sánh các xe 7 chỗ hạng sang với Cadillac Escalade, BMW X7 và Mercedes-Benz GLS-Class.

Động cơ V-6 tăng áp kép cung cấp sức mạnh như một chiếc xe hạng sang cũ, giúp Navigator L không bị đánh giá là một chiếc SUV khổng lồ đang “gồng mình” trở thành một chiếc xe thể thao. Chất lượng xe hơi kém trên bánh 22 inch, nhưng chỗ ngồi đặc biệt thoải mái đã bù đắp cho điều đó.

Quân Hiếu (theo Motortrend)

