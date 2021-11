Để tìm kiếm được một chiếc xe gia đình hoàn hảo chắc hẳn không phải việc dễ dàng. Dưới đây là 10 sự lựa chọn bạn có thể tham khảo.

Tìm được một chiếc xe gia đình hoàn hảo là một trong những công việc khó khăn nhất đối với hầu hết những người mua xe. Nó không chỉ là về ngoại hình đẹp, mà chiếc xe phải có các tính năng an toàn hàng đầu, một cabin thoải mái, hiệu suất chấp nhận được, rất nhiều tính thực dụng và hơn thế nữa.

Nó cũng phải đủ lớn và có cốp đủ rộng để mang theo mọi thứ như xe đẩy, dụng cụ thể thao, đồ dùng trẻ em...

Nếu bạn đang muốn mua một chiếc xe cho gia đình mình, dưới đây là danh sách những chiếc SUV, dẫn động bốn bánh tốt nhất năm 2021, bạn có thể tham khảo.

Toyota RAV4, SUV cỡ nhỏ tốt nhất cho gia đình

Rav4 ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994. Mẫu xe này dần dần được ưa chuộng. Kích thước, thiết kế thể thao, mức giá đều ở mức trung bình.

Toyota RAV4, SUV cỡ nhỏ tốt nhất cho gia đình.

Đáng chú ý, nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời đến 8,4l/100km khi lái xe trong thành phố, 6,72l/100km khi lái xe trên đường cao tốc.

Chevrolet Suburban

Chevrolet Suburban có cabin đủ lớn để một gia đình 5-6 người có thể ngồi thoải mái bên trong xe.

Chevrolet Suburban.

SUV khủng long Chevrolet Suburban thế hệ mới được nâng cấp toàn diện nhưng giá bán gần như không thay đổi so với thế hệ cũ.

Về thiết kế, phong cách vốn gây nên nhiều sự tranh cãi trên mẫu bán tải Silverado tiếp tục được áp dụng trên Suburban. Đèn LED là tiêu chuẩn phía trước và sau, cùng với bánh xe 18 inch (20 inch là tùy chọn). Xe nhận được lưới tản nhiệt kiểu mới, đèn pha ăn khớp với lưới tản nhiệt, đèn định vị LED thiết kế uốn lượn.

Về hệ truyền động, phiên bản cao cấp nhất sẽ có sẵn động cơ V8 6,2L công suất 420 mã lực. Tất cả các bản khác sẽ sử dụng động cơ V8 5,3L với 335 mã lực. Cả hai sẽ đi kèm với một hộp số tự động 10 cấp. Giá bán của động cơ sáu xi lanh Duramax 3.0L chưa có sẵn, nhưng động cơ này sẽ cung cấp công suất ước tính 277 mã lực và mô-men xoắn 623 Nm.

Honda Passport

Honda Passport 2021 được trang bị với rất nhiều những nâng cấp nổi bật và đáng giá, cạnh tranh trực tiếp với nhiều sản phẩm nổi bật bao gồm: Hyundai SantaFe, Chevy Blazer hay Ford Edge…

Thế hệ mới của dòng xe Honda Passport 2021 cũng có rất nhiều những thay đổi trong thiết kế và trang bị. Không gian nội thất của dòng xe này chắc chắn cũng sẽ mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm độc đáo khi ngồi trên xe.

Honda Passport

Ưu điểm lớn nhất cho hệ thống ghế ngồi của xe Honda Passport 2021 đó chính là sự rộng rãi và thoải mái. Hệ thống ghế lái được trang bị chức năng chỉnh điện 8 hướng trên tất cả các phiên bản của xe.

Cung cấp sức mạnh cho dòng xe Honda Passport 2021 đó chính là khối động cơ 3.5L V6 và động cơ tăng áp 2.0L 4 xi lanh. Hai động cơ này có thể sản sinh được mức công suất cực đại ở mức lần lượt là 252 – 280 mã lực.

Kia Telluride

Chiếc xe này đã được giải thưởng SUV của năm 2020 và là một chiếc SUV ba hàng ghế tuyệt vời, đây là một chiến thắng lớn của Kia.

Xếp hạng những chiếc xe gia đình tốt nhất năm 2021

Trong những năm qua, Kia đã trở thành sự lựa chọn thay thế cho rất nhiều người mua đang tìm kiếm những sản phẩm độc đáo. Telluride chắc chắn là một trong những tiện ích tốt nhất của họ nó đáng giá với bất kỳ khoản tiền nào mà bạn có thể bỏ ra.

Toyota Highlander Hybrid

Biến thể Toyota Highlander Hybrid 2021 đã được chuyển đổi từ khối động cơ V6 3.5L sang loại 4 xy-lanh 2.5L kết hợp cùng 2 mô-tơ điện gắn trên mỗi trục, cung cấp khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn.

Xếp hạng những chiếc xe gia đình tốt nhất năm 2021

Ưu điểm lớn nhất trên mọi biến thể hybrid mang đến chắc chắn là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Toyota ước tính Highlander Hybrid tiêu tốn khoảng 6.7L cho 100 km đường hỗn hợp.

Honda CR-V

Chiếc crossover kiêm SUV này là một mẫu xe gia đình rất được ưa chuộng, với hàng trăm nghìn chiếc được bán ra mỗi năm.

Honda CR-V

Mẫu SUV thế hệ thứ năm có khung cứng hơn so với phiên bản trước đó và động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1,5 lít hoặc động cơ hybrid, với hệ thống hướng dẫn trước hoặc bốn bánh toàn thời gian

Volvo XC 90: Xe gia đình an toàn nhất

Volvo XC 90 được mệnh danh là chiếc xe gia đình an toàn nhất để sử dụng hàng ngày. Sở dĩ vậy, vì xe thiết kế lấy cảm hứng từ vùng Scandinavia kiểu dáng đẹp và cabin rộng rãi. Cùng đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn, bao gồm công nghệ hỗ trợ người lái thông minh, các cài đặt ghế an toàn trên xe và ghế nâng trẻ em tích hợp sẵn.

Volvo XC 90: Xe gia đình an toàn nhất

XC90 có sẵn với ba tùy chọn hệ thống truyền động, bao gồm cả tùy chọn động cơ plug-in hybrid 400 mã lực với hệ dẫn động tất cả các bánh. Tất cả đều được trang bị Volvo On Call, tự động thông báo các dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp bung túi khí, cảnh báo va chạm phía trước, quan sát điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường, khiến nó trở thành lựa chọn an toàn cho bất kỳ chuyến du lịch nào của gia đình.

Bảo Như (theo Hotcars)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!