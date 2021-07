Tranh cãi giữa chủ xe và bảo hiểm sau các vụ tai nạn là tình trạng khá phổ biến. Một chủ xe tại Kiên Giang vừa phản ánh, công ty bảo hiểm viện lý do "lỗi hỗn hợp", chỉ bồi thường 50% khiến chị rất bất bình.

Gây khó dễ từ một va chạm đơn giản tại ngã tư đường phố

"Khổ chủ" trong vụ tranh cãi với bảo hiểm này là chị Đỗ Thị Kim Tho (Châu Thành, Kiên Giang)- chủ sở hữu chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Kia Rondo mang BKS 68A-119.XX.

Cách đây khoảng 1 tháng, trong lúc lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng đi về bến xe Rạch Sỏi (Rạch Giá, Kiên Giang), chiếc xe của chị do tài xế Huỳnh Hải Sang cầm lái đã đâm trực diện vào hông chiếc xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Aveo mang BKS 51F-776.XX do tài xế Đào Duy Tân điều khiển.

Vụ va chạm xảy ra tại ngã tư giao với đường Mai Chí Thọ vào lúc lúc 17 giờ 45 phút ngày 13/6. Hậu quả, xe Kia bị hư hại nặng phần đầu (nắp ca-pô, cản trước, đèn pha), hỏng khung két nước, két dàn nóng..., còn chiếc Chevrolet bị hỏng cửa trước bên phụ, giảm xóc trước bên phụ, đèn pha...

Chị Tho có mặt trên xe Kia đã ngay lập tức mời Công ty Bảo Minh Kiên Giang (Công ty thành viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh) - đơn vị được chị mua bảo hiểm và cảnh sát giao thông khu vực đến hiện trường làm việc.

Biên bản được lập bởi Thiếu tá Phạm Hoài Giang, thuộc Đội cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Rạch Giá, ghi rõ, lỗi thuộc về tài xế Sang điều khiển xe Kia đã không giảm tốc độ và dừng lại an toàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới trong tham gia giao thông.

Với biên bản này, hai chủ xe đã làm việc với nhau và đi đến kết luận, chủ xe Kia sẽ phải tự khắc phục hỏng hóc và phải bồi thường cho chủ xe Chevrolet toàn bộ chi phí sửa chữa. Tổng chi phí sửa chữa cả hai xe là gần 86 triệu đồng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Đỗ Thị Kim Tho cho hay, chiếc xe Kia đã được chị mua 3 gói bảo hiểm gồm bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định của pháp luật, bảo hiểm vật chất ô tô và bảo hiểm cho lái xe, người ngồi trên xe... của công ty Bảo Minh Kiên Giang.

Theo quy định về bảo hiểm vật chất ô tô, chị Tho sẽ được bảo hiểm chi trả cho việc sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc do tai nạn của xe Kia. Đồng thời, theo quy định của bảo hiểm TNDS bắt buộc, chị Tho cũng sẽ được bảo hiểm thay mặt bồi thường toàn bộ cho các thiệt hại của bên thứ ba, tức chi phí sửa chữa xe Chevrolet (mức dưới 100 triệu đồng).

Hiện trường vụ va chạm giữa xe Kia 7 chỗ và xe Chevrolet 5 chỗ

Ảnh bên trái là kết luận trong biên bản làm việc của CSGT, trật tự Công an Tp Rạch Giá và ảnh bên phải là Thông báo chi trả của Bảo Minh Kiên Giang với kết luận là lỗi hỗn hợp (khoanh đỏ).

Tuy nhiên, động thái sau đó của công ty Bảo Minh Kiên Giang khiến chị Tho bức xúc.

Cụ thể, trong thông báo chi trả ngày 28/6, công ty bảo hiểm này đã áp dụng chế tài bồi thường bảo hiểm là 50/50. Lấy lý do tai nạn này là do "lỗi hỗn hợp" (cả 2 tài xế đều có lỗi), công ty chỉ phê duyệt 50% chi phí sửa chữa cả 2 chiếc xe.

Bảo hiểm Bảo Minh Kiên Giang cho rằng, xe Chevrolet (xe bị đâm) cũng có lỗi vì đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên mà không nhường đường cho xe Kia. Kết luận này ngược lại với kết luận của CSGT Rạch Giá trong biên bản đã xác định lỗi chỉ thuộc về xe Kia.

Với việc tự kết luận như vậy, bảo hiểm Bảo Minh Kiên Giang sẽ chỉ duyệt giá sửa chữa xe Kia là 25,185 triệu đồng (báo giá sửa chữa 50,191 triệu đồng) và giá sửa chữa xe Chevrolet là từ 17,8 triệu đồng (báo giá sửa chữa 35,6 triệu đồng)

Bảo hiểm kết luận khác CSGT, khách hàng quyết kiện

Theo chị Tho, sau khi nhận được thông báo quyết định chi trả, chị không đồng tình với việc bảo hiểm "trừ" mất 50% mức tiền mà lẽ ra thuộc trách nhiệm bồi thường chi trả của bảo hiểm.

Điều khiến nữ chủ xe này bất bình nhất là công ty bảo hiểm đã tự ấn định theo kết luận riêng của mình mà không lấy căn cứ là kết luận của CSGT.

Sau thông báo trên, chị Tho xin được đoạn clip ghi lại tình huống va chạm từ camera giao thông thể hiện rất rõ nguyên nhân gây tai nạn và liên lạc với công ty bảo hiểm để đàm phán lại về quyền lợi của mình.

"Tuy nhiên, tôi không nhận được sự hợp tác tích cực. Thậm chí, nhân viên công ty còn thách đố tôi đi kiện nếu không đồng tình", chị Tho giãi bày.

Clip ghi lại tình huống va chạm giữa hai xe, trong đó thấy rõ xe Chevrolet 5 chỗ đã đi vào ngã tư trước xe 7 chỗ.

Để làm rõ vụ việc, phóng viên VietNamNet đã liên hệ với đại diện Bảo Minh Kiên Giang. Người đại diện của đơn vị này cho biết, không có gì để nói vì mọi thứ đã thể hiện rõ trong thông báo chi trả. Nếu muốn tìm hiểu, phóng viên cứ làm việc với chủ xe.

Về vụ việc trên, chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Khắc Xuân (Giám đốc Công ty Tư vấn bảo hiểm InFair) nhận xét: "Trong các vụ va chạm, kết luận của cơ quan chức năng là có tính pháp lý cao nhất. Ở đây, bảo hiểm tự kết luận khác với kết luận của công an thì còn cần hồ sơ công an trong các vụ bồi thường bảo hiểm như hiện nay làm gì nữa. Nếu cho rằng kết luận của công an sai thì công ty bảo hiểm có thể khiếu nại chứ không thể tự ra quyết định như vậy rồi đi ngược với quyền lợi người mua bảo hiểm”.

Cũng theo ông Xuân, trong việc này, chị Tho có thể gửi đơn khiếu nại tới Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) để đòi quyền lợi chính đáng.

Cũng theo ông Xuân, thời gian gần đây, các tranh chấp chi trả bảo hiểm ngày một nhiều, phần lớn liên quan đến việc công ty bảo hiểm giảm trừ bồi thường lớn hoặc từ chối bồi thường.

Đã có những khách hàng vì cảm thấy nản lòng và không muốn mất thêm thời gian đã chấp nhận bị ép phạt chế tài. Thậm chí nhiều công ty bảo hiểm lợi dụng thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn đã chây ỳ giải quyết, tìm cách làm khó khách hàng. Nếu không chịu được mới đưa nhau ra tòa.

Vì vậy người mua bảo hiểm cần nắm vững kiến thức để tránh bị ép giảm trừ bồi thường bảo hiểm khi ô tô bị tai nạn, cũng như tìm mua ở những đơn vị bán bảo hiểm có uy tín.

Hiện tại, chị Tho cho biết đã phải bỏ tiền túi để sửa hai chiếc xe, đồng thời, sẽ chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Công ty Bảo Minh Kiên Giang ra tòa, theo đuổi vụ việc đến cùng.

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự

Chủ xe cơ giới bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Nếu thiếu bảo hiểm TNDS, chủ xe sẽ bị phạt hành chính. Theo Điều 9 của Thông tư 22/2016/TT-BTC, chủ ô tô mua bảo hiểm TNDS khi có tai nạn xảy ra sẽ được bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba với mức tối đa 100 triệu/vụ nếu có thiệt hại về người, tối đa 100 triệu/vụ nếu có thiệt hại tài sản. Bảo hiểm vật chất ô tô

Bảo hiểm vật chất xe không bắt buộc nhưng rất cần thiết đối với mỗi chiếc ô tô. Gói bảo hiểm vật chất sẽ tùy thuộc vào giá trị của xe, xe càng đắt tiền thì gói bảo hiểm này càng đắt và ngược lại.

Mục đích mua bảo hiểm vật chất là khi xảy ra tai nạn hay va chạm gây hư hỏng hay bị mất cắp phụ kiện của xe (lốp, gương...) thì bên bảo hiểm sẽ đền bù những khoản phí khắc phục thiệt hại cho chủ xe. Ở cả hai loại bảo hiểm này, công ty bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường nếu chủ xe hoặc tài xế vi phạm pháp luật (không bằng lái, xe hết đăng kiểm, dùng chất kích thích lái xe, đi vào đường cấm…) hoặc xe hư hại do khủng bố, chiến tranh…

