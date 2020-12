Nhưng mỗi khi có tai nạn đạp nhầm chân ga, nhiều người hay nghĩ ngay tới tài xế là chị em phụ nữ. Họ thường bị quy chụp là lái kém hơn nam giới.

Hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do đạp nhầm chân ga

Đối với các lái xe - dù là lái xe lâu năm hay lái mới - đều có thể mắc lỗi nhầm chân phanh và chân ga khi lơ đãng trong lúc điều khiển xe ô tô, đặc biệt là xe số tự động. Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn với hậu quả thảm khốc đã xảy ra ở Việt Nam thời gian qua do lỗi này. Và đa số đều do nữ tài xế gặp phải.

Đơn cử như mới nhất là vụ nữ tài xế điều khiển chiếc xe Ford BKS 88A- 286.58 đạp nhầm chân ga lao thẳng vào showroom ô tô ở Việt Trì, Phú Thọ vào lúc 16h ngày 10/12 vừa qua khiến 1 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn này một lần nữa khiến dư luận xã hội không khỏi hoang mang, lo lắng.

Người phụ nữ điều khiển ô tô đạp nhầm chân ga gây tai nạn khiến một người chết ở Phú Thọ

Trước đó, đầu tháng 4 năm nay, một phụ nữ điều khiển xe ôtô mang BKS 29A 958.xx lưu thông trên đường trong khu chợ Phủ Lý, Hà Nam đã tông liên hoàn nhiều người trong chợ, làm đổ cột đèn, lao lên vỉa hè húc vào hàng loạt cửa hàng. Nguyên nhân đầu của vụ việc được xác định là do nữ tài xế này đạp nhầm chân ga.

Thời điểm cuối tháng 11 năm ngoái, vụ bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, trú Trung Hoà, Cầu Giấy) lái chiếc Mercedes GLC 250 đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn 5 phương tiện, 1 người tử vong ở Hà Nội đặc biệt gây chú ý. Tại cơ quan chức năng, nữ tài xế này khai do mất bình tĩnh và đi giày cao gót nên đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe đâm vào 3 xe máy, 1 xe đạp gây ra vụ tai nạn.

Ám ảnh hiện trường vụ nữ tài xế uống rượu lái xe BMW đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM.

Ngoài những trường hợp nói trên, đến nay dư luận chắc hẳn cũng chưa quên vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 21/10/2018 bà Nguyễn Thị Nga điều khiển chiếc ô tô BMW chưa có giấy phép lái xe trong tình trạng say rượu.

Khi đi tới ngã tư Hàng Xanh, bà Nga luống cuống nên đạp nhầm vào chân ga tông vào một loạt xe máy và một chiếc taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Hậu quả khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Bà Nga sau đó đã bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Còn nhiều vụ tai nạn khác với lý do tương tự xảy ra ở Việt Nam thời gian qua dù có thể không gây thương vong về người nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lái xe đạp nhầm chân ga luôn để lại hậu quả rất nguy hiểm.

Tài xế nam hay nữ đều có thể đạp nhầm chân ga?

Đối với những người lái xe ôtô, dù là lái xe lâu năm hay những tay lái mới đều có thể mắc lỗi "nhầm chân phanh và chân ga” khi gặp những tình huống đột ngột, bất ngờ trên đường.

Tuy nhiên vì đa số các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do lỗi trên đều vào đúng những trường hợp phụ nữ lái xe nên ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận và mọi sự chỉ trích đồ dồn vào người phụ nữ. Thậm chí một vài người còn có tâm lý kỳ thị và xem thường phụ nữ lái xe.

Tài xế nam hay nữ đều có thể đạp nhầm chân ga

Chia sẻ về vấn đề này, anh Trần Hữu Hoàng ở Sài Đồng, Long Biên cho biết: “Không thể phủ nhận nhiều trường hợp tai nạn cho thấy chị em hời hợt khi tham gia giao thông, thiếu quan sát, mang giày cao gót, tệ hơn là sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích…"

"Tuy nhiên, không nên quy chụp khả năng điều khiển xe của tất cả chị em phụ nữ. Bởi tôi là đàn ông nhưng cũng từng bị nhầm chân ga và may chỉ phi xe tông nhẹ vào cổng rào. Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm đó là phải luôn ý thức để cảm nhận chân đang đặt bên ga hay thắng. Luôn đạp nhẹ trước để cảm giác chắc chắn chân đang được đặt đúng bên thắng hay ga”, anh Hoàng nói.

“Nguyên tắc của tôi là cứ thả chân ga là xoay qua (hoặc nhấc chân qua) để bên chân thắng liền, cứ như thế tạo thành thói quen, đôi khi chúng ta chạy lâu năm, thành thục nhưng ỷ lại và không có thói quen cẩn thận thì đến ngày nào đó rất dễ gây thảm họa, thà thắng không cần thiết còn hơn giậm nhầm chân ga”, anh Hoàng nói thêm.

Đồng tình với ý kiến của anh Hoàng, anh Nguyễn Hàn Phong ở Ba Đình, Hà Nội cũng chia sẻ: "Mình là nam giới, mình cũng từng đạp nhầm chân ga, nhưng là lúc học bằng lái xe. Cái này xét về kỹ năng mà kỹ năng thì không phân biệt nam nữ. Kỹ năng lái xe rất quan trọng nhưng theo tôi quan trọng nhất vẫn là phải luôn tập trung khi lái xe. Dù lái xe lâu năm, nam hay nữ nhưng khi gặp tình huống bất ngờ nếu không tập trung thì vẫn có độ trễ, đơ một vài giây”.

“Tôi từng sống ở Đức gần 40 năm chưa thấy ai đạp nhầm chân ga bao giờ, nếu không phải là do vướng giày, guốc cao gót. Luật ở Đức cấm đi giày cao gót hoặc đi dép lê xỏ ngón khi lái xe. Cá nhân tôi cho rằng các trường hợp nhầm chân ga ở Việt Nam một là do vi phạm nguyên tắc an toàn khi lái xe, hai là do học không đến nơi đến chốn.

Nhận thấy nếu luật không chặt thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và sẽ dẫn đến nhiều cái chết thương tâm”, ông Ngô Tiến Thịnh một người dân ở Hà Nội bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Liên quan đến vấn đề này, anh Trần Quốc Anh, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Gia Thịnh, Vĩnh Long cho biết: "Nói đến lỗi nhầm chân phanh với chân ga thì không riêng gì phụ nữ, nam giới cũng có lúc gặp phải. Trên thực tế trong quá trình dạy học lái cho các học viên tôi cũng đã chứng kiến nhiều lần.

Lỗi này một phần do kỹ năng xử lý tình huống của người lái đó là sự chủ quan. Bên cạnh đó, một số người đang lái xe nhưng lại thao tác điều chỉnh ghế lái không phù hợp. Hoặc dừng đỗ xe mà không về số N. Đúng ra tài xế nên chuyển cần số về N trước khi muốn làm việc gì khác. Điều này nên được biến thành một thói quen để hạn chế tối đa cái xui đến với mình".

