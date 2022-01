Nếu chỉ xét đến mục đích sử dụng là di chuyển từ điểm A đến điểm B, công năng của một chiếc xe phổ thông không khác biệt so với xe sang.

Nhiều người luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần để tậu mua một chiếc xe sang.

Mỗi người sẽ dựa vào những tiêu chí khác nhau để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Thực tế, bên cạnh công năng di chuyển chính, các yếu tố “giá trị mềm” lại có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định xuống tiền của khách hàng thuộc phân khúc xe sang.

Vậy “giá trị mềm” của một chiếc xe hạng sang bao gồm những gì?

Giá trị thương hiệu

Trong mỗi ngành hàng luôn tồn tại những thương hiệu, có giá bán cao ngất ngưởng nhưng vẫn cháy hàng và thuộc nhóm sản phẩm được khao khát nhất thế giới. Việc sở hữu chúng không chỉ thỏa mãn nhu cầu sử dụng mà còn tượng trưng sự sang trọng, khẳng định vị thế của chủ nhân.

Trong ngành công nghiệp ô tô, Mercedes-Benz chính là một “tượng đài” với các thành tựu về kỹ thuật và công nghệ hàng đầu thế giới. Đặc biệt, “Ngôi sao ba cánh” luôn là thương hiệu được giới nhà giàu, ngôi sao giải trí, danh nhân mến mộ và lựa chọn.

Giá trị từ chất lượng sản phẩm

Giá trị cốt lõi tạo nên một thương hiệu xa xỉ thường xuất phát từ chính chất lượng sản phẩm. Để đạt được vị thế như hiện nay, những chiếc xe sang đã trải qua quá trình nghiên cứu dày công và thực nghiệm.

Mỗi chi tiết trên xe được thử nghiệm mô phỏng điều kiện vận hành thực tế lên tới hàng chục nghìn lần. Lấy mẫu xe EQC để làm ví dụ, Mercedes-Benz đã thực hiện hơn 500 loại thử nghiệm khác nhau, từ thử nghiệm độ ồn, độ rung, thử nghiệm va đập, kiểm tra độ bền của các chi tiết cụ thể, thử nghiệm tính ổn định của các hệ thống điện tử…

Riêng một chi tiết có vẻ đơn giản là cánh cửa, để đảm bảo chúng hoạt động êm ái, chắc chắn và bền bỉ, Mercedes-Benz cũng đã thử nghiệm thao tác đóng mở hàng chục nghìn lần.

Giá trị an toàn

Sự khác biệt trong giá trị an toàn của Mercedes-Benz được thể hiện rõ ràng thông qua những quá trình sử dụng thực tếcủa người sử dụng. Mức độ biến dạng của khung sườn sau khi xảy ra tai nạn của những chiếc xe bình dân với những chiếc xe sang đắt tiền đã tự nói lên tất cả.

Với 95% điểm cho tính năng bảo vệ hành khách là người lớn, 89% cho điểm bảo vệ trẻ em, 82% điểm bảo vệ người đi bộ, 71% điểm cho các hệ thống hỗ trợ an toàn, mẫu xe GLC của Mercedes-Benz được EURO NCAP đánh giá tổng thể điểm an toàn là “5 Sao” - mức an toàn cao nhất.

Giá trị trải nghiệm dịch vụ

Với các hãng xe hạng sang, khi sử dụng dịch vụ hậu mãi như sửa chữa, bảo dưỡng, khách hàng hầu như không bao giờ phải lo nghĩ về việc chiếc xe được chăm sóc như thế nào, linh kiện thay thế có phải hàng chính hãng, thao tác của chuyên gia kỹ thuật có đảm bảo hay không.

Giá trị bán lại

Có khá nhiều người lầm tưởng rằng, khi bán lại, những chiếc xe sang cũ sẽ mất giá nhiều hơn những chiếc xe bình dân. Nhưng thực tế, giá bán lại sẽ phụ thuộc vào giá trị của từng xe.

Một chuyên gia bán hàng nhiều năm kinh nghiệm của Mercedes-Benz chia sẻ rằng, chỉ những chiếc xe có lịch sử bảo dưỡng không rõ ràng mới bị mất đáng kể giá trị bán lại. Nếu lo ngại về giá trị bán lại của chiếc Mercedes-Benz, thì hãy chăm sóc chiếc xe đúng cách và chỉ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại các đại lý ủy quyền chính hãng để luôn đảm bảo và chứng minh được chiếc xe có chất lượng như lúc mới mua thông qua thông tin đã được hãng lưu trữ rõ ràng.

Có mức giá bán không dành cho số đông nhưng xe sang cũng như những xa xỉ phẩm khác, sở hữu những giá trị mềm đắt giá mà bạn không thể tìm thấy trên những chiếc xe phổ thông. Mua những chiếc xe có giá bán gấp đôi, gấp ba hay nhiều hơn nhưng người giàu chưa bao giờ bị lỗ trong giao dịch mua bán này.

Theo Tạp chí GTVT

