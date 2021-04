Cùng một mức tiền, “bóc tem” xe mới sẽ yên tâm về chất lượng, đi vài năm không phải suy nghĩ. Trong khi đó, nếu mua xe cũ lại được hẳn một chiếc xe phân khúc cao hơn cùng với options “miên man”.

Việc đắn đo giữa hai lựa chọn xe mới hay xe cũ luôn là vấn đề nan giải mà những người lần đầu mua xe gặp phải trước khi đưa ra quyết định rước “vợ hai” về nhà.

Dưới đây là câu chuyện của anh Lê Mạnh Hải (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gửi về cho báo VietNamNet, đồng thời mong nhận được những lời khuyên từ độc giả:

Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm Trưởng phòng kinh doanh của một công ty về phần mềm tại Hà Nội. Hai vợ chồng tôi đều quê xa nhưng đã có nhà Hà Nội và thu nhập hàng tháng tương đối ổn định.

Dù đã có bằng lái xe ô tô được hơn 5 năm nhưng tôi ít khi cầm lái, mỗi năm chỉ lái khoảng 1-2 lần. Nếu có việc phải đi xa hay đưa gia đình về quê thì chủ yếu là thuê xe có lái, taxi.

Mới đây, khi vợ tôi sinh cháu thứ hai, nhu cầu đi lại của gia đình mới trở nên cấp thiết. Chúng tôi đã nghĩ đến việc “tậu” một chiếc ô tô che mưa che nắng, vừa phục vụ gia đình vừa giúp ích cho công việc của tôi.

Sau khi bàn bạc, cân đối và “lôi” hết các khoản tiền tiết kiệm trong nhà, hai vợ chồng tôi quyết định chi khoảng 600 triệu cho việc mua xe. Thế nhưng, do chưa có kinh nghiệm sử dụng ô tô, lại ít đi qua các dòng xe nên tôi đang khá phân vân về việc tậu “vợ hai” cho mình.

Với 600 triệu, lựa chọn hàng đầu của nhiều người sẽ là những mẫu sedan hạng B.

Ban đầu, tôi nghiêng về phương án chọn một chiếc sedan hạng B. Qua tham khảo, vừa có hàng loạt mẫu xe đời 2021 mới ra mắt với ngoại hình đẹp và vận hành rất tốt. Quan trọng nhất đối với một người như tôi khi mua xe mới là nhận được sự yên tâm về chất lượng, lại hoàn toàn chủ động đặt mẫu xe, màu sắc. Người đi ít như tôi dùng 5-7 năm vẫn yên tâm không phải lo bảo dưỡng, sửa chữa nhiều.

Thế nhưng, một số người bạn tôi lại khuyên, đi xe hạng B khá chật chội, nhanh chán. Cho dù là xe mới nhưng không “hoành tráng” bằng đi xe hạng C hoặc một chiếc gầm cao đã qua sử dụng vài năm. Mua xe ô tô cũ đã đi lướt lợi được cả trăm triệu so với xe mới do không phải đóng phí trước bạ, phí ra biển,... Với khoảng 600 triệu, tôi có rất nhiều sự lựa chọn xe cũ chất lượng.

Tìm mua xe cũ đã qua sử dụng cũng là một ý không tồi giúp tiết giảm chi phí. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè, nhưng do chưa có nhiều hiểu biết về xe nên thú thật, tôi rất sợ đi mua xe cũ sẽ “vớ” phải xe mông má hoặc xe tai nạn, tưởng rẻ hoá ra lại đắt, “tiền mất tật mang”. Chiếc xe là tài sản lớn của gia đình, cũng không dễ gì không thích nữa mà đổi ngay được, thế nên tôi muốn mua một chiếc xe sử dụng lâu dài.

Hiện tôi vẫn thực sự phân vân giữa việc mua xe cũ và xe mới, rất mong nhận được sự tư vấn, góp ý chân tình của mọi người.

Độc giả Lê Mạnh Hải (Hà Nội)

Lần đầu mua xe ô tô, bạn chọn xe mới hay cũ? Hãy chia sẻ bài viết câu chuyện của bạn về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!