Hiện tại, Kia Morning đời 2008-2009 nhập khẩu có giá bán lại dưới 200 triệu đồng, tương đương một chiếc xe tay ga Honda SH nhập từ Ý là một lựa chọn của nhiều người cần một "xế hộp" đúng nghĩa che mưa nắng.

Thị trường ô tô Việt Nam hiện có rất nhiều lựa chọn cho người dùng có tài chính hạn hẹp, từ xe cũ giá rẻ cho đến xe mới trả góp. Trong đó, ô tô cũ trên 10 năm tuổi đang là một kênh mua xe nhận được nhiều sự quan tâm.

Anh Phạm Văn Xuyên (Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết dù gia đình không có quá nhiều nhu cầu về ô tô do đã có sẵn một chiếc Mazda 3 đời 2015, nhưng anh vừa bỏ ra khoảng 200 triệu để mua chiếc Kia Morning SLX đời 2008, đăng ký lần đầu tháng 7/2009.

Chiếc Kia Morning SLX đời 2008, đăng ký lần đầu tháng 7/2019 chỉ một đời chủ được anh Xuyên mua lại với giá gần 200 triệu đồng.

“Gia đình tôi sử dụng ô tô từ lâu, chỗ để cũng thoải mái. Chiếc Mazda 3 thường xuyên được vợ tôi dùng để đưa đón trẻ con đi học, và thi thoảng cả gia đình đi xa. Mới đây tôi để ra được một khoản dư giả, định nâng cấp chiếc xe tay ga cũ bằng Honda SH nhập Ý đời 2012 của một người quen. Nhưng vợ lại khuyên mua một chiếc ô tô nhỏ dùng đi lại hàng ngày thay cho xe máy cho an toàn”, anh Xuyên chia sẻ về lý do mua thêm ô tô.

Chiếc Kia Morning SLX đời 2008 của anh Xuyên có giá cao hơn so với xe cùng đời, và ngang với giá phiên bản Morning đời 2009 trang bị khác hộp số. Nguyên nhân được anh Xuyên giải thích rằng đây là xe mua một chủ từ đâu do người bạn đứng tên, số kilomet đã đi được mới hơn 63.800 km (ít hơn so với mức trung bình 9 đến 11 vạn km của xe cùng đời).

Xe đi gần 12 năm nhưng còn khá mới vì chủ giữ gìn, số kilomet đi ít

“Chủ cũ là người rất chăm xe, các chi tiết, bộ phận còn hoạt động rất tốt. Mua về tôi chỉ thay thế một vài phụ tùng theo thời gian như chân máy, chân số, quạt làm mát két nước, lọc gió động cơ, lọc điều hòa, thay dầu, dây cao áp, bugi”, anh Xuyên chia sẻ. Tổng chi phí phát sinh sau khi mua xe chỉ chưa đến 4 triệu đồng, tương đương một lần bảo dưỡng của xe tay ga cao cấp.

Phiên bản Kia Morning SLX đời 2008 nhập khẩu là bản cuối cùng dùng hộp số tự động 4 cấp với kiểu chuyển số thẳng hàng, trước khi bước sang năm 2009 với kiểu chuyển “zic zắc”. Cả hai phiên bản này đều dùng động cơ 1.0 lít. So với Kia New Morning cùng đời do Trường Hải lắp ráp, ngoài sự khác biệt về động cơ (bản lắp dùng loại 1.1 lít) dễ nhận thấy chỉ khi bước vào bên trong.

Kia Morning SLX đời 2008 nhập khẩu dùng nội thất ghế bọc da, nhiều hộc tiện ích trên xe

Nội thất Kia Morning SLX đời 2008 được bọc da ở hai hàng ghế và vô-lăng, ghế lái có tỳ tay, vô-lăng bọc da, kính lái chỉnh điện, điều hòa tự động, giải trí đầu đĩa CD/FM, có sấy ghế và đàm thoại rảnh tay. Những trang bị này được đánh giá cao vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, khi ấy Kia Morning SLX có giá khoảng 19.500 USD (tương đương 327 triệu đồng, theo tỷ giá 1USD = 16.805 đồng). Trong khi đó bản Morning SX lắp ráp số tự động có giá 18.500 USD (tương đương 310 triệu đồng).

Gần 12 năm với số kilomet lăn bánh chỉ gần 7 vạn, chiếc Kia Morning SLX mới mua lại của anh Xuyên vẫn giữ nước sơn gin màu xám lông chuột (hay còn gọi là màu ghi). Chủ cũ cũng không can thiệp hay độ chế mà giữ nguyên bản hệ thống điện, giải trí.

Vì vậy, theo cảm nhận của chủ mới, tiếng máy nổ khá êm, vô-lăng trợ lực nhẹ nhàng. Chiếc xe vận hành trên phố linh hoạt, gọn gàng với kích thước chỉ dài hơn 3,5 mét và rộng 1,6 mét, ngắn hơn thế hệ mới 0,1 mét.

Kia Morning SLX đời 2008 dùng hộp số tự động 4 cấp, cơ chế chuyển số trượt dọc thay vì kiểu "zic zắc" từ đời 2009 về sau

Một điểm khác biệt lớn khác đó là trong khi Morning lắp ráp trong nước dùng động cơ 1.1L (công suất cực đại 64 mã lực) kéo dài cho tới năm 2011 thì Morning nhập khẩu lại dùng động cơ 1.0L, cho công suất mạnh hơn ở mức 72 mã lực, sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Chính vì vậy, cùng đời nhưng giá bán lại của bản lắp và bản nhập đã chênh lệch từ 20 đến 30 triệu đồng.

Do xe chỉ dài hơn3,5 mét nên không gian để đồ cốp sau khá hẹp, chỉ phù hợp di chuyển trong phố thay vì đi xa nhiều người.

Kia Morning nhập khẩu từ Hàn Quốc thường được người dùng đánh giá rất cao về độ ổn định, xe vận hành khá "lành", ít xảy ra hỏng hóc.

Bản thân anh Xuyên kể từ khi mua xe về đến nay đã hơn 2 tháng, trong đó tháng đầu đi thường xuyên nhưng tiền xăng anh đổ chỉ khoảng 1,2 triệu đồng cho ba lần. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình di chuyển trong phố ước tính chỉ khoảng 6,5 lít/100km.

“Đến nay tôi cảm thấy quyết định bỏ qua chiếc xe tay ga cao cấp để lấy chiếc ô tô cũ như Kia Morning SLX là một lựa chọn hợp lý. Chi phí sử dụng chỉ tăng thêm gấp đôi so với lúc trước đi xe máy, chủ yếu là tiền đổ xăng. Còn lại chỗ đỗ thường xuyên không tốn do ở nhà và cơ quan đều để miễn phí. Thậm chí nhiều chỗ tôi đến đỗ xe không sợ trộm hay phiền hà người khác vì kích thước xe rất gọn”, anh Xuyên nhận xét.

Anh Xuyên cho biết thậm chí từ lúc anh lấy Kia Morning SLX về, bà xã còn “tranh” lái vì xe tiện, dễ luồn lách mà bỏ bê chiếc Mazda 3 phủi bụi lâu ngày trong gara!

Đình Quý

