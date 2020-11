Sau khi thi trượt bằng lái 2 lần, vợ tôi tiếp tục đăng ký thi tiếp mặc cho chồng can ngăn.

Vợ tôi năm nay 32 tuổi, là nhân viên văn phòng, trước đây cô ấy không quan tâm gì đến xe cộ, mặc dù nhà cũng có ô tô được vài năm. Rồi bỗng một ngày vợ tôi cùng hội chị em chơi thân quyết định đăng ký thi bằng lái xe cho khỏi lạc hậu với thiên hạ.

Ban đầu tôi cũng mừng khấp khởi vì trong nhà có thêm người biết lái xe thì cũng đỡ bí bách. Trường hợp tôi đi dự tiệc say rượu thì cũng yên tâm vì đã có vợ lái xe chở về. Thế nhưng dự tính này khó mà thành hiện thực vì vợ tôi mới thi trượt bài thi sa hình tới lần thứ hai liên tục.

Trong nhóm chị em của vợ tôi, có 5 người thì 3 người đã thi lái xe đậu ở đợt thi đầu tiên. Còn rớt lại hai người trong đó có vợ tôi thì người kia cũng vừa thi đậu ở lần thi kế tiếp. Nay chỉ còn có vợ tôi là chưa có bằng lái nên cô ấy quyết tâm thi bằng được.

Do đã thi trượt 2 lần nên nếu muốn thi lần thứ 3, vợ tôi phải thi lại cả lý thuyết. Tôi thì không muốn cô ấy tiếp tục thi nên ra sức can ngăn, thành ra hai vợ chồng có chút to tiếng.

Thi lại tốn thời gian, công sức đã đành. Tôi cũng biết nhiều người thi phải thi đến lần 3, 4 mới đậu nhưng tôi thực sự thấy vợ mình không hợp lái xe ô tô. Cả hai lần thi sa hình, cô ấy đều không qua nổi bài khởi hành ngang dốc. Lần đầu tiên thì là do chưa có kinh nghiệm, lần thứ hai thì nghe vợ tôi biện bạch là không may sử dụng phải chiếc xe “yếu xì”. Tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm.

Con dốc khiến vợ tôi phải đầu hàng 2 lần (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ lái xe cũng là một dạng năng khiếu, có người giỏi, người kém. Những người không có năng khiếu, tốt nhất không nên sử dụng ô tô kẻo gây ra nguy hiểm cho mình và người khác.

Hiện tại, vợ tôi đang dùng một chiếc Vespa Sprint, loại xe tay ga chỉ leo lên xe là chạy được, thế mà cũng gặp phải nhiều phen hú hồn.

Khả năng quan sát và xử lý tình huống của vợ tôi không được tốt. Cô ấy thường xuyên sang đường hoặc chuyển hướng một cách đột ngột, việc điều khiển xe theo thói quen chứ không theo tình huống thực tế. Với những cung đường quen, ví dụ như từ nhà đưa con đi học rồi qua công ty thì tạm ổn, không có vấn đề gì. Nhưng hễ đi trên một tuyến đường lạ vợ tôi hay bị đi vượt quá địa chỉ cần tới và lúc nhận ra thì cô ấy sẽ phanh khựng lại, kể cả đang ở giữa đường.

Mặc dù cũng muốn vợ biết lái xe nhưng 2 lần thi trượt đã làm tôi tỉnh mộng. Với những người đi xe máy chưa tốt thì không thể lái ô tô an toàn được. Vì lái xe ô tô đòi hỏi kỹ năng xử lý nhiều hơn rất nhiều, vừa nhìn đường, nhìn gương hậu, nhìn biển cấm v.v…

Cho dù vợ có tiếp tục thi và thi đậu thì tôi cũng không yên tâm. Có thể đó chỉ là thi đậu vì thuộc bài thôi, chứ gặp tình huống thực tế thì xử lý vẫn kém.

Tôi đang thuyết phục vợ từ bỏ ý định. Có nhiều cách để chứng minh bản thân sành điệu, hợp thời đâu phải chỉ mỗi việc lái xe. Còn nếu cố gắng thi bằng được bằng lái xong lại bỏ xó, không sử dụng xe, không dám lái xe thì cũng coi như không, vừa tốn tiền, tốn thời gian.

Độc giả Văn Dũng, Thanh Xuân, Hà Nội

