Hình ảnh 2 chiếc xe sang hiệu Porsche Macan cùng kiểu dáng và đặc biệt là cùng biển kiểm soát xuất hiện cạnh nhau tại một khu đô thị ở Hà Nội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sáng 19/4, hình ảnh 2 chiếc Porsche Macan có màu sắc gần giống nhau và cùng mang biển số 30A-715.10 cùng dừng đỗ tại sảnh khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện trên mạng xã hội.

Chiếc Porche Maccan màu ghi đậm (bên trái) được cho là sử dụng biển số "fake". (Ảnh: Oto+)

Hình ảnh trên được chính nữ chủ xe Porsche Macan màu nâu ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Người phụ nữ này cho hay: Trong lúc chuẩn bị đưa con đi học, chị đã vô tình nhìn thấy chiếc xe có ngoại hình gần giống xe mình đỗ cùng sảnh chung cư. Điều đặc biệt, chiếc Porsche Macan nói trên cũng có cùng biển số giống hệt xe chị là 30A-715.10. Ngay lập tức, chị đã yêu cầu bảo vệ khu đô thị khoá bánh chiếc xe kia lại và đợi làm rõ “ngô khoai”.

Theo quan sát, chiếc Porsche Macan của nữ chủ nhân có màu nâu, phiên bản thường. Còn chiếc được cho là “fake” có màu ghi đậm, sử dụng la-zăng của bản Macan Turbo. Ở Việt Nam, Porsche Macan đứng cùng phân khúc với các đối thủ SUV hạng sang khác như Range Rover Evoque, Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLK,…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp nhận và chưa có kết quả chính thức. Tuy vậy, có thể khẳng định, có ít nhất một trong hai chiếc xe sang này sử dụng biển kiểm soát giả.

Trước đó không lâu, vào ngày 28/2 tại Hà Nội cũng xuất hiện hình ảnh 2 chiếc xe Mercedes-Benz E300 có cùng màu sắc và cùng mang biển số 30E-488.16 đang dừng cạnh nhau. Sau đó, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương vào cuộc xác minh 1 trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.

Hai chiếc Mercedes E300 "sinh đôi" trên đường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) vào ngày 28/2 (Ảnh: Thanh Tùng)

Việc sử dụng biển số giả không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn dẫn đến nhiều hệ luỵ về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tại Khoản 3, Điều 53, Luật Giao thông đường bộ quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp". Hành động lắp biển số của xe khác lên xe của mình sẽ được ghép vào tội sử dụng biển số giả.

Theo khoản 5, điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi “Điều khiển xe ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp” bị phạt tiền 4-6 triệu. Đồng thời, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe từ 1-3 tháng. Biển số không đúng cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị tịch thu.

Hoàng Hiệp

Hãy chia sẻ bài viết cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!