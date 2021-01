Do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc nhập khẩu, lắp ráp ô tô trong nước gặp nhiều khó khăn khiến nhiều mẫu xe thời điểm cận Tết Nguyên đán rơi vào tình trạng khan hàng, bán bia kèm lạc.

Cận Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt bắt đầu bước vào mùa mua sắm sôi động. Tâm lý và thói quen sắm ô tô chơi Tết của người tiêu dùng là một trong những yếu tố giúp sức mua tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, hiện nay cung không đủ cầu đã khiến một số mẫu xe hot trên thị trường như Ford Ranger, Honda City, Toyota Vios, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla Cross... đều rơi vào tình trạng khan hàng. Để nhận xe, khách phải đặt cọc trước từ 2 đến 3 tháng. Thậm chí nếu muốn có suất nhận xe sớm, khách phải chi hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng tiền mua phụ kiện.

Tình trạng này xảy ra chủ yếu với các mẫu xe được nhập khẩu do thường không tự chủ được về nguồn cung. Cụ thể, tại một số đại lý Ford khu vực Hà Nội phiên bản Ford Ranger XLS AT đang có giá 720 - 730 triệu đồng, mức giá này cao hơn 70 - 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Theo đó, nếu muốn nhận xe trước Tết khách hàng sẽ phải mua gói phụ kiện theo xe và 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 70 triệu đồng.

Ford Ranger XLS AT đang được các đại lý bán chênh giá 70-80 triệu đồng.

Tương tự Ford Ranger, mẫu SUV nhập khẩu Land Cruiser Prado hiện đang cháy hàng tại nhiều đại lý. Khách hàng muốn nhận sớm sẽ phải chi thêm 100 triệu đồng để có xe chơi Tết. Tuy nhiên không phải bên nào cũng có xe để bán "bia kèm lạc" như vậy.

Toyota Corolla Cross được phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng đang hiếm hàng tại các đại lý. Chị Nguyễn Thị Thảo, trưởng nhóm kinh doanh một đại lý Toyota ở Hà Nội cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, mẫu Toyota Corolla Cross hiện đang khan hàng. Kế hoạch giao xe Toyota Corolla Cross cho khách đang bị chậm lại vì phải mất một vài tuần thậm chí cả tháng đại lý mới có xe về”.

Toyota Corolla Cross được phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng đang hiếm hàng tại các đại lý.



Anh Võ Hoàng, một khách hàng ở Long Biên, Hà Nội buồn bã chia sẻ. "Đi mua xe mà cứ như đi xin. Tôi đặt chiếc Toyota Corolla Cross bản 1.8G màu đen từ tháng 9 mà giờ sale gọi điện báo sang tháng 2 mới có xe. Nghe phát ngán".

Là mẫu xe lắp ráp trong nước vừa ra mắt thị trường giữa tháng 12/2020, Honda City 2021 dù đang nhận được một số ưu đãi hấp dẫn, tuy nhiên nếu muốn nhận xe trước Tết khách hàng vẫn phải mua thêm gói phụ kiện từ 5 - 10 triệu đồng.

Mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường, Toyota Vios đang trong tình trạng khan hàng... trong khi phiên bản nâng cấp Vios 2021 được các đại lý hứa hẹn sẽ ra mắt và giao xe cho khách hàng vào cuối tháng 3/2021.

Đánh giá về hiện tượng khan hàng, bán chênh giá của các mẫu xe, anh Vĩnh Nam, chuyên gia ô tô cho rằng: “Nguồn cung linh kiện bị hạn chế do dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh ô tô của các hãng, đại lý. Tùy vào chính sách của đại lý mức chênh lệch so với giá bán niêm yết được quy bằng phụ kiện bắt buộc theo xe hoặc cộng trực tiếp vào giá xe nhưng không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác”.

Càng sát Tết, giá bán và trình trạng sốt xe trên thị trường càng "căng thẳng" hơn. Dự đoán về thị trường sắp tới, anh Nam cho biết: "Theo tôi tình trạng này có thể kéo dài đến quý 3 năm nay. Vì tình hình dịch bệnh ở nước ngoài diễn biến vẫn khá phức tạp .Nhiều mẫu xe hot bây giờ màu sắc, phiên bản thiếu hụt trước sau. Xe láp rắp cũng chờ nhà máy xác nhận mới tiến hành sản xuất vì thiếu hụt phụ tùng, linh kiện".

Chi Bảo

Trân trọng mời bạn đọc gửi bài viết cộng tác về Ban Ô tô Xe máy qua email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!