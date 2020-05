Tính đến ngày 15/5 thị trường ghi nhận thêm nhiều mẫu xe ô tô giảm giá hấp dẫn. Trong đó, gây sốt nhất là thông tin mẫu xe sang BMW X7 giảm khủng lên đến 650 triệu đồng.

Ngày 15/5, mẫu xe sang BMW X7 được hãng thông báo giảm sốc lên đến 650 triệu đồng. Nhiều người so sánh mức giảm này bằng tiền mua đến 2 chiếc xe giá rẻ Kia Morning. Theo đó, sau động thái giảm sâu này kéo giá xe BMW X7 từ 7,499 tỷ xuống còn 6,849 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cách đây không lâu vào cuối tháng 3, BMW X7 chính hãng từng được giảm giá 350 triệu đồng. Cuối năm 2019, xe cũng có đợt ưu đãi 200 triệu đồng vào giá bán.

Như vậy trong vòng chưa đầy nửa năm, mẫu xe này đã "rớt giá" lên đến 1,2 tỷ đồng, mức giảm kỷ lục từ trước đến nay.

BMW X7 giảm giá mạnh 650 triệu đồng.

Cùng đợt giảm với BMW X7, thị trường xe ngày 15/5 còn ghi nhận thêm mẫu "vua bán tải" Ranger XLT MT bản sản xuất năm 2019 giảm 100 triệu đồng. Mức giảm này tăng gấp đôi so với đầu tháng mẫu Ranger được thông báo giảm chỉ 50 triệu đồng. Như vậy, thời điểm hiện tại, mẫu xe này có giá khá hấp dẫn là 654 triệu đồng.

Ford Ranger XLT MT bản sản xuất năm 2019 giảm 100 triệu đồng.



Tuy nhiên, các đại lý cho biết, số lượng Ranger XLT MT bản sản xuất năm 2019 giảm 100 triệu đồng hiện không còn nhiều chỉ khoảng trên dươi 10 xe/đại lý.

Mẫu xe Chevrolet Colorado với 3 phiên bản tồn kho hôm nay cũng được các đại lý xe ở khu vực Hà Nội thông báo giảm giá từ 93 – 154 triệu đồng.

Chevrolet Colorado giảm giá từ 93 – 154 triệu đồng.

Cụ thể: 3 phiên bản 4x2 AT LT có giá niêm yết 651 triệu đồng giảm 93 triệu đồng, 4x4 AT LTZ giá niêm yết 789 triệu với mức giảm 151 triệu đồng và 4x4 AT LTZ High Country có giá 819 triệu giảm giá 154 triệu đồng tiền mặt. Đây có thể coi là đợt giảm giá Chevrolet Colorado mạnh nhất từ trước đến nay.

Chi Bảo

