Đại dịch Covid-19 đang diễn ra, tình trạng thiếu chip, gián đoạn sản xuất và lạm phát tài chính diễn ra trên toàn cầu là những nguyên nhân chính khiến giá trung bình của ô tô mới được cho là tăng kỷ lục so với trước đây.

Những diễn biến tiêu cực của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và một báo cáo mới cho thấy giá ô tô mới hiện đang ở mức rất cao, đạt đến mức kỷ lục mới.

Kelley Blue Book, nhà phân tích thị trường của Cox Automotive báo cáo giá ô tô mới trung bình ở Hoa Kỳ vào tháng 9/2021 là 45.031 USD, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giá giao dịch trung bình vượt mốc 45.000 USD. Theo một góc nhìn khác, đây là tháng thứ sáu liên tiếp có giá cao kỷ lục trong nước, Kelley Blue Book giải thích.

Giá trung bình của ô tô mới tăng kỷ lục do dịch bệnh

Trong khi doanh số bán hàng trong tháng 9 giảm 7,3% so với tháng 8, riêng giá bán trung bình tiếp tục tăng. Qua khảo sát cũng cho thấy, xu hướng khách hàng mua chủ yếu là xe SUV và xe bán tải cỡ lớn, đắt tiền.

Kayla Reynolds nhận xét: “Giá cao kỷ lục trong tháng 9 chủ yếu là kết quả của sự pha trộn giữa các loại xe được bán ra. “Doanh số bán SUV cỡ trung tăng vọt trong tháng 9 so với tháng 8 và thị phần xe bán tải cỡ lớn cũng tăng. Doanh số bán xe cỡ nhỏ và hạng trung có giá thấp hơn, vốn chiếm thị phần nhiều hơn trong mùa hè, đã giảm dần trong tháng 9 ”.

Nếu chúng ta nhìn lại giá xe hơi mới trung bình trong tháng 9 năm 2021 có một bước nhảy vọt lớn đến 11.000 USD so với giá trung bình cách đây 5 năm cụ thể là vào tháng 12 năm 2016. Một báo cáo từ CarBuzz từ gần 5 năm trước cho thấy giá xe mới trung bình vào thời điểm đó là 34.077 USD, cao hơn 12,6% so với giá trị của 5 năm trước đó. Chính các xu hướng thị trường đã quyết định giá tăng đáng kể so với cách đây 5 năm.

Hoàng Anh (theo Motor1)

