Nhiều mẫu xe máy ăn khách bất ngờ tăng giá mạnh đầu tháng 3. Trong đó, gây chú ý nhất là mức tăng lên đến hơn 10 triệu đồng của mẫu xe Honda SH.

Theo thông tin từ các hãng xe máy, do biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng. Từ những khó khăn trên, các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng đã tăng giá bán sản phẩm đầu vào của nhiều hãng xe máy. Đó là nguyên nhân chính khiến nhiều mẫu xe máy thời điểm này bị đẩy giá cao đáng kể so với tháng trước, cũng như so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong số đó là mẫu xe tay ga Honda SH với mức tăng kỷ lục lên đến hơn chục triệu đồng. Cụ thể, tại một số đại lý Head Honda trên địa bàn Hà Nội, SH 150 ABS được chào bán mới mức giá khá cao lên tới 118 triệu đồng, tăng gần 12 triệu đồng so với tháng trước và cao hơn giá đề xuất hơn 21 triệu đồng.

Honda SH bất ngờ tăng hơn chục triệu gây sốt

Ở bản thấp hơn, Honda SH 125 ABS lần đầu đạt mức giá lên đến 113 triệu đồng, tăng gần 17 triệu đồng so với thời điểm sau Tết.

Không riêng gì SH, mẫu xe hot Vision cũng tăng chênh chóng mặt đầu tháng 3. Cụ thể, tại các đại lý, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang có giá 34,5 triệu đồng, chênh gần 5 triệu so với giá niêm yết, bản cao cấp giá 36 triệu đồng và bản đặc biệt 38 triệu đồng, chênh 4-5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Honda Vision chênh đến 4-5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Honda Lead cũng tăng giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với tháng trước. Hiện tại mẫu xe này đang có giá 39,1-42,3 triệu đồng, chênh 700.000 đồng đến 1,3 triệu đồng so với giá niêm yết hãng.

Ở phân khúc xe máy số, Honda Wave Alpha bất ngờ tăng giá mạnh nhất từ trước đến nay. Honda Wave Alpha vành nan bản tiêu chuẩn được các đại lý chào bán với mức giá cao ngất ngưởng lên đến 20 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá niêm yết gần 18 triệu đồng.

Honda Wave Alpha lần đầu có giá bán lên đến 20 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu xe mới Honda Winner X 2022 giảm giá từ 4-5 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, Honda Winner X 2022 phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán 43 triệu đồng tại đại lý, thấp hơn giá đề xuất tới 4 triệu đồng. Tương tự, hai phiên bản khác là đặc biệt và thể thao HRC ABS cũng đang có giá bán 46 triệu đồng, giảm 4 triệu so với giá đề xuất của hãng.

Về phần hãng xe Yamaha, một số mẫu ga của hãng tiếp tục nhận được ưu đãi hấp dẫn. Khi mua xe Yamaha FreeGo phiên bản tiêu chuẩn từ nay đến hết ngày 31/3, khách hàng được tặng 4 triệu đồng. Nếu mua phiên bản đặc biệt, người mua được giảm giá bán lên tới 6 triệu đồng. Ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Yamaha Grande và Yamaha Janus đều ở mức 2 triệu đồng…

Các mẫu xe ga nhà Yamaha tiếp tục nhận ưu đãi hấp dẫn.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tap, việc nhập linh kiện cũng như sản xuất xe của các nhà máy đều bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy việc giá xe máy tăng cao được cho là dễ hiệu, nhiều dự đoán cho rằng, thời gian tới một số mẫu xe hot sẽ rơi vào tình trạng hiếm hàng và giá bán theo đó cũng tăng cao hơn nữa.

