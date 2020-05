Nếu chủ trương giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô mới, lắp ráp và sản xuất trong nước sớm được áp dụng, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe hot sẽ giảm đáng kể.

Trong số 29 hãng xe hiện hành tại thị trường Việt, các hãng xe trong nước, liên doanh như Trường Hải, Thành Công, VinFast, Toyota, Honda, Ford, Mercedes là những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ chính sách này.

Theo đó mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%; Hà Tĩnh là 11%, TP Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Xe bán tải có mức lệ phí trước bạ là 60% được áp dụng trên toàn quốc.

Bảng tính lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

Cùng Vietnamnet tính toán xem nếu được giảm 50% lệ phí trước bạ giá lăn bánh của 10 mẫu xe “hot” nằm trong diện được áp dụng và đạt doanh số cao hàng tháng theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) sẽ giảm đáng kể như thế nào.

Mercedes-Benz S 450 giảm gần 300 triệu đồng

Mercedes là hãng xe sang duy nhất Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz là hãng xe được hưởng lợi nhiều nhất khi mức lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước giảm. Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang duy nhất có các mẫu lắp ráp sản xuất tại Việt Nam được hưởng lợi sau quyết định này.

Mercedes-Benz S 450 được giảm gần 300 triệu đồng phí trước bạ.

Theo đó, mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước có giá bán cao nhất của hãng xe này là Mercedes-Benz S 450L. Mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm 2018. Xe có hai phiên bản Mercedes-Benz S450 L và Mercedes-Benz S450 L Luxury.

Xe có giá bán niêm yết từ 4,299 - 4,969 tỉ đồng. Như vậy, nếu khách hàng ở Hà Nội bình thường phải nộp phí trước bạ khi mua mẫu xe này 515,88 - 596,28 triệu đồng. Thì sau khi áp dụng giảm 50% chỉ còn 257,94 - 298,14triệu đồng. Mức giảm khá hấp dẫn cho người mua xe trong thời gian tới.

Mercedes-Benz S450 L được trang bị động cơ V6, dung tích 2.996 cc, sản sinh công suất tối đa 270 kW [367 hp] tại 5.500 - 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 480 Nm tại 1.600 - 4.000 vòng/phút.

Mercedes C-Class C180 giảm gần 100 triệu

Mercedes C-Class C180 mới ra mắt thị trường Việt vào tháng 3 năm nay theo diện lắp ráp trong nước.

Đây cũng là mẫu xe có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của hãng xe sang Mercedes trên thị trường Việt với giá 1,399 tỷ đồng.

Mercedes C-Class C180 giảm gần 100 triệu

Theo tính toán, nếu bình thường một khách hàng ở Hà Nội mua Mercedes C-Class C180 phải nộp phí trước bạ 12%x 1,399 tỷ= 181,87 triệu đồng. Thì sắp tới mức phí này sẽ giảm đi một nửa còn lại 90,935 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ Xăng, 1.5L, i4, 16 valve, TurboCharged. Xe có dung tích xi lanh 1497 cc đạt công suất cực đại 156 mã lực tại 5300-6100 vòng/phút.

Toyota Fortuner giảm 81,2 triệu đồng

Ở phân khúc xe SUV, với mức lệ phí trước bạ giảm 50%, các mẫu SUV có giá lăn bánh giảm từ khoảng 50 tới gần cả trăm triệu đồng. Đơn cử như mẫu xe Toyota Fortuner có mức giảm khoảng 81,2 triệu đồng.

Toyota Việt Nam công bố thông tin 4 phiên bản Fortuner chuyển sang lắp ráp trong nước từ ngày 6/6/2019 tại Vĩnh Phúc.

Theo đó bốn phiên bản này bao gồm, ba bản máy dầu: 2.4 MT, 2.4 AT, 2.8 AT và một bản máy xăng 2.7 AT 4x2 TRD (mới) có giá dao động từ 1,033-1,354 tỷ đồng.

Đây là mẫu xe đứng đầu phân khúc xe SUV hiện nay với doanh số 4 tháng đầu năm nay, có 2.266 chiếc Fortuner được giao đến tay khách hàng.

Toyota Fortuner giảm 81,2 triệu đồng

Như vậy, nếu khách hàng Hà Nội mua 1 chiếc Toyota Fortuner bản cao nhất máy xăng 2.7 AT 4x2 TRD giá 1,354 tỷ đồng, lệ phí trước bạ hiện hành phải là 12%, tương đương 162,4 triệu đồng. Khi giảm 50% phí trước bạ, khoản phí giảm một nửa chỉ còn 81,2 triệu đồng.

Toyota Fortuner 2020 hiện có 3 tùy chọn động cơ như sau: Động cơ diesel 2.4L cho công suất 148 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600-2000 v/p. Động cơ diesel 2.8L cho công suất 174 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 450 Nm tại vòng tua 2400 v/p. Và... động cơ xăng 2.7L cho công suất 164 mã lực tại vòng tua 5200 v/p và mô men xoắn 245 Nm tại vòng tua 4000 v/p.

Hyundai Santafe giảm gần 75 triệu

Tương tự như Toyota Fortuner, trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng Hyundai SantaFe cũng được giảm đáng kể giá lăn bánh sau khi áp dụng giảm 50% phí trước bạ.

Hyundai SantaFe được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình từ tháng 12/2014. Hiện nay xe có 6 phiên bản gồm 3 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu, giá niêm yết từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng.

Hyundai Santafe giảm gần 75 triệu

Kể từ đầu năm đến nay, doanh số Hyundai Santa Fe bán ra được 2.151 chiếc, kém đối thủ Toyota Fortuner 115 xe.

Mức giảm phí trước bạ của các phiên bản mẫu xe này cụ thể như sau:

Hyundai Santafe giảm gần 75 triệu.

Hyundai Santa Fe có 2 tùy chọn động cơ gồm : Máy xăng Theta II 2.4L phun xăng trực tiếp GDi cho công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 241 Nm tại 4.000 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp Shifttronic; Máy Diesel 2.2L CRDi cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới.

Mazda CX-5 giảm 69 triệu đồng

Gia nhập thị trường ô tô từ năm 2012 nhưng mãi đến năm 2018, Mazda CX-5 mới được Trường Hải (Thaco) chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. CX-5 là một trong những dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Theo đó, trong tháng 4/2020, Mazda CX-5 bán chạy thứ 4 toàn thị trường với 459 xe bán ra, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 4 là 1.537 xe.

Mazda CX-5 giảm 69 triệu đồng

Hiện nay mẫu xe này được phân phối tại thị trường trong nước với 6 phiên bản có giá niêm yết dao động từ 899 triệu- 1,149 tỷ đồng.

Như vậy đối với Mazda CX-5 phiên bản 2.5L Signature Premium AWD giá cao nhất 1,149 tỷ đồng sẽ được giảm khoảng 68,94 triệu đồng tại Hà Nội.

"Trái tim" của Mazda CX-5 2020 là khối động cơ Skyactiv-G với 2 tùy chọn dung tích 2.0L và 2.5L cho công suất tối đa 154 và 188 hp/6000 rpm, mô-men xoắn tối đa 200 và 252 Nm/4000 rpm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 6 cấp (6AT + Sport Mode) là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản.

Toyota Vios giảm 38 triệu đồng

Toyota Vios là một trong những mẫu ô tô phổ thông lắp ráp trong nước tầm giá dưới 600 triệu hot nhất hiện nay. Cụ thể, doanh số 4 tháng đầu năm nay, Toyota Vios dẫn đầu thị trường với 7.465 xe bán ra,

Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam có ba phiên bản có giá tính lệ phí trước bạ lần lượt là: 564 triệu đồng với phiên bản 1.5E MT, 588 triệu đồng với phiên bản 1.5E CVT và 622 triệu đồng với phiên bản 1.5G CVT.

Toyota Vios.

Như vậy, nếu một khách hàng tại Hà Nội mua một chiếc xe Toyota Vios 2020 bản 1.5E MT giá tính phí 564 triệu đồng, phí trước bạ phải chi là 12% x 564 triệu đồng = 67,68 triệu đồng. Khi giảm 50% phí trước bạ, khoản phí giảm một nửa, tức chỉ còn 33,84 triệu đồng.

Tương tự phí trước bạ Toyota Vios phiên bản 1.5E CVT sẽ giảm xuống còn 35,28 triệu và phiên bản 1.5G CVT là 37,32 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp.

Hyundai Accent giảm 32 triệu đồng

TC Motor hiện đang cung cấp ra thị trường Việt 4 phiên bản của Hyundai Accent với mức giá dao động từ 420 - 540 triệu đồng. Giá bán này khiến Accent 2020 trở thành đối thủ nặng ký của những cái tên như Honda City, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage 2020 hay Mazda 2.

Hyundai Accent vẫn xếp sau Vios về mặt doanh số với 5.058 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2020.

Hyundai Accent

Cụ thể, hiện tại 4 phiên bản của Huyndai Accent đang có giá tính lệ phí trước bạ lần lượt là: 425 triệu đồng với phiên bản 1.4 MT tiêu chuẩn, 470 triệu đồng với phiên bản 1.4 MT, 475 triệu đồng với phiên bản 1.4 AT và 534 triệu đồng với phiên bản 1.4 AT đặc biệt. Mức giá mà bộ tài chính đưa ra đang thấp hơn giá niêm yết 24 triệu đồng ở bản 1.4 AT và 6 triệu đồng ở bản 1.4 AT đặc biệt.

Như vậy nếu phí trước bạ được giảm 50% người mua xe ở Hà Nội sẽ được giảm giá lăn bánh đến 25,5 triệu đồng nếu mua Hyundai Accent bản 1.4 MT tiêu chuẩn, giảm 28,2 triệu đồng đối với phiên bản 1.4 MT, giảm 28,5 triệu đồng với bản 1.4 AT và giảm 32,04 triệu đồng đối với bản 1.4AT đặc biệt.

Khác với các thị trường khác, Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ của thế hệ cũ. Đó là loại máy xăng Kappa 1.4L mạnh 98 mã lực/ 132 Nm đi kèm 02 tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Grand i10 giảm 24 triệu đồng

Grand i10 là một trong những sản phẩm đầu tiên chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp theo chiến lược mới của Hyundai Thành Công, bán ra với 9 phiên bản từ hè năm 2017.

Huyndai Grand i10 hiện là một trong những mẫu xe giá rẻ được ưa chuộng tại Việt Nam. 4 tháng đầu năm 2020, Hyundai Grand i10 có 4.316 xe được bán ra giảm 15% so với 4 tháng đầu năm ngoái.

Mẫu xe này hiện phân phối tại Việt Nam với 9 phiên bản. Theo đó thì 9 phiên bản của Huyndai Grand i10 có giá tính lệ phí trước bạ dao động từ 324- 414 triệu đồng.

Hyundai Grand i10

Sau khi được giảm 50% phí trước bạ, giá lăn bánh của xe cũng theo đó được giảm từ 19-25 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá tính lệ phí trước bạ, giá niêm yết và Số tiền phí trước bạ phải đóng sau khi được giảm 50% đối với khách hàng tại Hà Nội khi mua 1 trong 9 phiên bản của Hyundai Grand i10.

Giảm 50 phí trước bạ, Hyundai Grand i10 được giảm giá đáng kể.

Grand i10 hiện có hai dự lựa chọn về động cơ gồm Kappa 1.0L MPI và Kappa 1.2L MPI.

Kia Morning giảm 23,5 triệu đồng

Kia Morning lần đầu ra mắt thị trường Việt vào tháng 04/2007 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với tên gọi Kia Picanto. Đến tháng 01/2008, mẫu hatchback hạng A này đã được lắp ráp trong nước và thay đổi tên gọi thành Kia New Morning.

Kia Morning giảm 23,5 triệu đồng

Tương tự như Hyundai Grand i10, Kia Morning là mẫu xe giá rẻ khá thông dụng ở Việt Nam với tổng số xe bán ra từ đầu năm đến hết tháng 4 là 1.454 xe. Kia Morning 2020 bao gồm 4 phiên bản có giá đề xuất dao động từ 299- 393 triệu đồng.

Phí trước bạ của Kia Morning sau khi được giảm 50%.

Hiện nay cả 4 phiên bản Kia Morning 2020 tại Việt Nam đều được trang bị động cơ xăng 1,25L, cho công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120m, kết hợp với tùy chọn hai hộp số, bao gồm số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp.

MPV Ford Tourneo giảm 64 triệu đồng

MPV Tourneo là một trong những mẫu xe thuộc thương hiệu xe Ford được lắp ráp trong nước. Ford Tourneo được lắp ráp tại nhà máy Ford ở Hải Dương từ tháng 10/2019.

Tuy nhiên, doanh số của mẫu MPV này dường như chưa đáp ứng kỳ vọng của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Tháng 4/2020, Tourneo chỉ đạt doanh số 4 xe, giảm 9 xe so với tháng 3/2020.

Xe hiện có hai phiên bản với giá lần lượt là Ford Tourneo Trend tiêu chuẩn giá 999 triệu trong khi giá Tourneo bản cao cấp Titanium là 1,069 tỷ đồng.

MPV Ford Tourneo giảm 64 triệu đồng

Như vậy, nếu được áp dụng giảm 50% phí trước bạ, khách hàng mua xe tại Hà Nội chỉ phải chi trả phí trước bạ cho Ford Tourneo bản cao cấp Titanium là 64,14 triệu đồng.

Ford Tourneo tại Việt Nam có hai phiên bản - Titanium và Trend, sử dụng chung hệ thống khung gầm và động cơ xăng Ecoboost 2.0L, đi kèm hệ thống dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp cho công suất 200 mã lực và momen xoắn cực đại 300 Nm.

Như vậy, dù không trực tiếp ảnh hưởng đến giá bán, phí trước bạ thấp hơn 50% vẫn giúp chi phí lăn bánh của xe lắp ráp trong nước giảm từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng. Điều này tạo cho xe sản xuất và lắp ráp nội địa lợi thế lớn trước xe nhập khẩu trong thời gian tới.

Chi Bảo

