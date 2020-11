Sau một thời gian chững lại do chịu ảnh hưởng từ dịch bênh, đến nay thị trường xe máy Việt có dấu hiệu sôi động trở lại khi nhiều mẫu xe được điều chỉnh tăng giá, một vài tân binh cũng được các hãng ra mắt người tiêu dùng.

Thị trường xe máy từ đầu tháng 11 đang dần hồi phục khi một số mẫu xe đang được các đại lý điều chỉnh tăng nhẹ.

Một trong số đó phải kể đến mẫu xe tay ga khá hot của Honda đó là SH. Sang đầu tháng 11, các phiên bản Honda SH tiếp tục tăng giá mạnh từ 1,5 - 3 triệu đồng tại đại lý. Cụ thể, giá bán của tất cả các phiên bản SH 2020 cũng tiếp tục tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Cả 2 phiên bản Honda SH 125 CBS 2020 và SH 125 ABS 2020 đầu tháng 11 đang có giá bán lần lượt là 83 và 93 triệu đồng, tăng hơn 2.6 triệu đồng so với tháng trước.

Honda SH 2020 bắt đầu tăng giá trở lại từ tháng 11 này.

Phiên bản SH 150 CBS đang có giá bán 98 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với giá bán đầu tháng 10. Phiên bản đắt nhất của SH 2020 là 150 ABS hiện đang có giá bán 109,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với tháng trước.

Các phiên bản SH 2019 cũng tăng rất mạnh, thậm chí bản đen mờ còn chênh kỷ lục tới hơn 60 triệu đồng so với giá đề xuất.

Cụ thể, phiên bản SH 150 CBS 2019 đang có giá bán 128 triệu đồng tại đại lý, vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước. Phiên bản SH 150 ABS 2019 thì giảm nhẹ từ 2 đến 3 triệu đồng xuống còn 135 triệu đồng tại đại lý. Tuy nhiên mẫu xe SH 2019 phiên bản đen mờ có giá tăng rất mạnh lên tới 151,5 triệu đồng, tăng hơn 13 triệu đồng so với tháng trước.

Tương tự, sau một thời gian hạ giá, Honda Air Blade đã được các đại lý Honda tăng giá nhẹ so với thời gian trước. Honda Air Blade 125 bản tiêu chuẩn có giá 42,3 triệu trong khi bản đặc biệt là 45 triệu đồng. Honda Air Blade 125 tại đại lý này tăng giá 400-500 nghìn đồng so với tháng trước. So với giá đề xuất, mẫu tay ga này bị đội giá khoảng 1,1-2,6 triệu đồng.

Honda Air Blade đã được các đại lý Honda tăng giá nhẹ so với thời gian trước.



Honda Air Blade 150 được bán với giá 55,7 triệu và 58 triệu đồng. Cách đây một tháng, 2 phiên bản này được bán với giá 55,2 triệu và 56,7 triệu đồng

Trong vòng một tháng, Air Blade 150 bản tiêu chuẩn tăng 500 nghìn đồng và bản đặc biệt tăng đến 1,3 triệu đồng. Như vậy, sau một thời gian bán bằng giá đề xuất của Honda, Air Blade 150 đã trở lại tình trạng đội giá, cụ thể là 500 nghìn đồng ở bản tiêu chuẩn và 1,6 triệu đồng đối với bản đặc biệt.

Các mẫu xe ga “hot” khác của Honda như Vision, Lead cũng tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng so với tháng trước.

Về mảng xe số, Honda Blade trước đó thường xuyên bán dưới giá đề xuất trên dưới 500 nghìn đồng thì nay được bán ra với giá 18,8 triệu đồng ở phiên bản phanh cơ; 19,8 triệu đồng ở phiên bản phanh đĩa; 21,3 triệu đồng ở phiên bản vành đúc. Các mức giá trên đều tương đương với giá đề xuất.

Nhiều mẫu xe số của Honda của có dấu hiệu tăng giá trở lại.

Mẫu xe số Wave RSX có giá bán lẻ lần lượt là 21,8 triệu đồng ở phiên bản phanh cơ; 22,8 triệu đồng ở phiên bản phanh đĩa; 24,8 triệu đồng ở phiên bản vành đúc. Các mức giá trên đều cao hơn 100 nghìn đồng so với giá đề xuất. Honda Wave Alpha cũng tăng chênh đến gần 2 triệu đồng so với giá đề xuất.

Ở chiều ngược lại, Yamaha vẫn tiếp tục duy trì những chương trình khuyến mãi giảm giá các mẫu xe chủ lực của mình. Đặc biệt từ ngày 1/11-31/12 khách hàng mua xe Yamaha Janus, Grande đều được chính hãng tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng.

Yamaha Grande được khuyến mãi tiền mặt 2 triệu đồng.

Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter dù được cập nhật phiên bản giới hạn mới nhưng gia đình Yamaha Exciter hiện đang có giá bán ra đều giảm. Phần lớn các phiên bản đều có giá thực tế thấp hơn hẳn so với giá đề xuất.

Cùng với việc tăng giảm đối nghịch giá các xe bán ra, một số hãng xe thời điểm này cũng gấp rút cho ra mắt những mẫu xe mới thu hút người tiêu dùng dịp cuối năm. Với những động thái tích cực như vậy cho thấy thị trường xe máy đang ngày càng sôi động hơn.

Theo dữ liệu từ chuyên trang thống kê Motorcycle Data, số lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 đạt 1,35 triệu chiếc, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số quý I đạt 737.133 chiếc, chỉ giảm nhẹ 3,7%, quý II bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nên doanh số xe máy chỉ đạt 612.867 chiếc, giảm 29.5%.

Khánh Vy