Tuần đầu tiên của tháng 5, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nhiều hãng ô tô chính thức công bố giảm giá bán cho các mẫu xe hot nhằm kích cầu người mua.

Sau những đợt giám giá “khủng” của tháng 4, đúng theo dự đoán giá xe tại Việt Nam tiếp tục giảm thêm trong tháng 5. Ngay từ đầu tháng, trước bối cảnh thị trường chững lại do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hãng xe đã đưa ra những mức giảm, khuyến mãi hấp dẫn lên đến hơn trăm triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng, ổn định doanh số bán ra.

Subaru Forester giảm sâu 159 triệu đồng.

Trong đó, mức giảm cao nhất lên đến gần 160 triệu đồng thuộc về mẫu xe Subaru Forester. Cụ thể trong tháng 5/2021, giá bán lẻ của Subaru Forester được hãng áp dụng lần lượt là 969 triệu đồng với phiên bản Forester i-L, thấp hơn giá niêm yết 159 triệu đồng; 1,119 tỷ đồng với phiên bản Forester i-S, thấp hơn giá niêm yết 99 triệu đồng; 1,209 tỷ đồng với phiên bản Forester i-S EyeSight, thấp hơn giá niêm yết 79 triệu đồng. Ngoài giảm giá tiền mặt, khách mua phiên bản Forester i-S còn được tặng quà khá hấp dẫn.

Cùng với Subar, hiện tại hầu hết các mẫu ô tô Honda đều nhận được chương trình ưu đãi tại các đại lý trong tháng 5/2021, trong đó, Honda CR-V được ưu đãi đến 130 triệu. Honda HR-V bản G hiện các đại lý hầu hết đã không còn hàng, chỉ còn phiên bản L, tuy nhiên, mức giảm khá cao gồm 70 triệu tiền mặt và 40 triệu phụ kiện. Mẫu xe giá rẻ, Honda Brio cũng được khuyến mại tiền mặt 10 triệu đồng.

Honda CR-V nhận ưu đãi 130 triệu đồng.

Trươc sức ép thị trường, đối thủ trong cùng phân khúc như Honda CR-V đã có động thái giảm giá sâu khiến các đại lý xe Hyundai cũng tung khuyến mãi lớn cho Hyundai Santa Fe đợt này.

Theo khảo sát, giá xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp đang được giảm tới 100 triệu đồng bao gồm tặng 50% phí trước bạ, tặng tiền mặt lên tới 20 triệu đồng và gói phụ kiện chính hãng.

Tại một số đại lý, phiên bản Santa Fe máy xăng thậm chí còn nhận được ưu đãi gồm 100% phí trước bạ, bộ phụ kiện chính hãng hấp dẫn,... Đây cũng được xem là đợt xả kho phiên bản cũ để đón đẩu Hyundai Santa Fe bản 2021 sắp ra mắt.

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá xe đầu tháng 5, các đại lý của Ford tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi với một số mẫu xe. Trong đó, các mẫu xe Ford Everest được hỗ trợ một phần phí trước bạ với tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng đối với mẫu Everest Ambiente 2.0L.

Các mẫu xe khác bao gồm Everest Trend 2.0L AT 4x2 được hỗ trợ 50 triệu đồng phí trước bạ và Everest Titanium 2.0L AT 4x2 được hỗ trợ 20 triệu đồng phí trước bạ.

Ford Everest được hỗ trợ một phần phí trước bạ với tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng.



Một số dòng xe khác cũng được hưởng ưu đãi của Ford trong tháng 5 gồm dòng xe Explorer 2.3 Ecoboost AT 4WD được hưởng ưu đãi tới 45 triệu đồng; Ford Ecosport, ưu đãi trực tiếp 25 triệu đồng...

Các mẫu xe hot như Toyota Vios, Honda City... hiện đang được các đại lý giảm giá nhỏ giọt chỉ từ 10 đến 20 triệu đồng.

Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 3/2021 cho thấy các hãng ô tô ở Việt Nam bán xe đắt hàng với tổng doanh số toàn thị trường xe tháng 3 đạt 30.935 xe các loại, tăng 127% so với tháng trước và tăng đến 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều kỳ vọng về một thị trường ấm dần lên đã được đưa ra sau những con số khả quan trên. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch phức tạp như hiện nay, sức mua chậm sợ rằng doanh số lại tụt giảm. Các hãng xe buộc phải cạnh tranh, giành giật thị phần bằng những chương trình ưu đãi, giảm giá bán để thu hút người tiêu dùng.

Chi Bảo

