Bị giảm lợi thế cạnh tranh với thị trường xe mới, các showroom kinh doanh xe ô tô cũ dịp cuối năm hiện đang gồng mình giữ giá song song với những chương trình ưu đãi để tránh tình trạng ế ẩm, thua lỗ.

Xe cũ tìm cách kích cầu cuối năm

Đứng trước tình trạng thị trường xe hơi mới liên tục được châm ngòi bằng những cuộc đua giảm giá đẩy hàng tồn, tặng thuế trước bạ từ 50 – 100%, tặng tiền mặt, quà tặng, buộc giới kinh doanh xe ô tô cũ cũng phải gồng mình giữ giá bán kết hợp tăng cường các dịch vụ bảo hành kích thích sức mua của khách hàng dịp cuối năm nhằm tránh tình trạng ế ẩm, thua lỗ.

Các chủ gara xe cũ không thể tung chiêu giảm giá như xe mới, họ chỉ có thể tặng kèm các gói ưu đãi và hậu mãi khi mua xe.

Tại cửa hàng K. Đăng, chuyên bán các dòng ô tô cũ ở đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, đang mải mê những mảng bụi bám trên chiếc Honda Civic cũ trưng bày, anh Nguyễn Hữu Luân chủ cửa hàng cho biết: “Sau đợt giảm sâu hồi quý 1, quý 2 đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay nếu vẫn giảm giá bán nữa thì sẽ lỗ nặng thậm chí phá sản chứ chẳng đùa.

Chính vì thế, khi thị trường xe cũ bắt đầu hồi phụ từ đầu tháng 10 đến nay giới buôn xe cũ như chúng tôi phải cố giữ giá bán thay vào đó là áp dụng các chính sách bảo hành cho khách với hy vọng vẫn bán được hàng mà không bị lỗ”.

Cũng theo anh Luân, hiện tại cửa hàng anh đang chuyển hướng tập trung nhiều hơn về chính sách bảo hành xe cũ bao gồm đổi trả thời hạn 1 tuần, bảo hành các lỗi đâm đụng, thủy kích, bao sang tên, thậm chí tặng dầu… để đảm bảo khách mua xe cũ an tâm chất lượng.

Anh Văn Phú, chủ showroom bán xe cũ trên đường Trần Thái Tông, Cầu giấy, Hà Nội cũng cho biết: "Không chỉ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường xe cũ những tháng qua còn điêu đứng vì những đợt thanh lý xe qua sử dụng, xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại.

Hiện một số mẫu xe cũ phổ biến, giá rẻ như Hyundai Grand i10 1.2 AT 2018-2019 đã sử dụng giảm 10,1%, giá trung bình còn 375 triệu đồng; Kia Rio 1.4 MT 2017 giảm 9,41%, giá trung bình còn 385 triệu đồng, Chevrolet Spark 1.2 LS 2018 hiện giảm 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trung bình còn khoảng 235 triệu đồng".

"Để giá xe không bị đẩy xuống quá sâu nữa,nhưng vẫn thu hút được khách hàng thì việc tăng tặng quà, bao kiểm tra xe miễn phí, đối với những chiếc đời cao còn bao cả tiền bảo hiểm thân vỏ... là điều mà các cửa hàng bán xe cũ đang hướng đến", anh Phú nói thêm.

"Thị trường ô tô cũ sẽ khởi sắc thời gian tới..."

Đó là nhận định của anh Phan Tuấn, một người có kinh nghiệm hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô cũ ở Hà Nội.

Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua, vì tình hình dịch bệnh phức tạp khiến hầu hết các đại lý e ngại việc nhập xe về bán. Cùng với đó, giá xe cũ giảm sâu trong quý 2 và 3 năm 2020 đã khiến cho các chủ xe càng không muốn bán ra. Chính vì thế đến nay tình trạng khan nguồn cung nên giá xe vì thế sẽ không còn giảm trong thời gian tới. Thậm chí vẫn còn hy vọng giá tăng khi nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân bắt đầu rục rịch trở lại.

"Năm nay, khó khăn tài chính nên có thể khách hàng lựa chọn mua xe cũ thay vì sắm xe mới nhiều chi phí phát sinh. Kéo theo đó là giá xe cũ dự là sẽ tăng lên từ này đến sát Tết nguyên đán", anh Tuấn chia sẻ.

Thống kê từ dữ liệu đăng bán trên nền tảng rao vặt trực tuyến Chợ tốt cũng ghi nhận thị trường xe hơi cũ có dấu hiệu phục hồi từ tháng 5/2020, lượng người xem xe tăng đều mỗi tháng.

Ước tính trong quý 3/2020, lượng khách xem xe tăng 12% so với quý 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy do một phần tác động của COVID-19 nên nhiều người mua xe có xu hướng tích cực xem xe nhưng chưa vội mua mà chờ giảm giá, số lượng liên hệ mua xe trong quý 3/2020 lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi Bảo

