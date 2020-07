Nếu có trong tay 800 triệu đồng, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn để sở hữu một chiếc Crossover 5 chỗ thời thượng với khả năng vận hành mạnh mẽ cùng nhiều trang bị tiện nghi an toàn.

Dưới đây là 5 gợi ý về mẫu xe Crossover/SUV 5 chỗ trong tầm giá dưới 800 triệu đồng đang rất đáng được quan tâm hiện nay:

1. Ford EcoSport 1.0L AT Titanium: 689 triệu

EcoSport là mẫu SUV đô thị cực kỳ nổi tiếng của hãng xe Mỹ nhờ mức giá bán hấp dẫn, ngoại hình nhỏ gọn cùng tính năng vận hành ưu việt.

Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2014, Ford EcoSport đã từng là cái tên thống trị phân khúc Crossover/SUV hạng B trước khi bị Hyundai Kona chia sẻ thị phần.

Ford EcoSport từng “độc chiếm” phân khúc xe SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam

Hiện, EcoSport đươc Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối tới 5 phiên bản là: 1.0L AT Titanium, 1.5L AT Titanium, 1.5L AT Trend, 1.5L AT Ambiente và 1.5L MT Ambiente.

Với “hầu bao” chưa đến 700 triệu, người tiêu dùng có thể lựa chọn một chiếc EcoSport 1.0L AT Titanium – bản cao cấp nhất của dòng xe này với mức giá 689 triệu đồng. Giá “lăn bánh” của mẫu xe này tại Hà Nội hiện nay vào khoảng trên 750 triệu đồng.

Chiếc EcoSport 1.0L AT Titanium được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là khối động cơ xăng 1.0L Ecoboost cho công suất cực đại lên tới 125 mã lực.

2. Hyundai Kona1.6AT Turbo: 729 triệu

Cạnh tranh trực tiếp và giành giật thị phần của EcoSport ngay từ khi ra mắt vào tháng 8/2018, Hyundai Kona đang là cái tên đang đứng đầu doanh số trong phân khúc.

Kona 1.6AT Turbo là phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Kona

Hiện, Kona được TC Motor lắp ráp trong nước với 3 phiên bản:1.6AT Turbo, 2.0 AT đặc biệt và 2.0 AT tiêu chuẩn. Trong đó, mẫu cao cấp nhất Kona 1.6AT Turbo có giá bán 729 triệu đồng. Giá lăn bánh mẫu xe này tại Hà Nội là khoảng 800 triệu đồng.

Kona 1.6AT Turbo được trang bị khối động cơ Gamma 1.6L T-GDI sản sinh công suất tối đa 175 mã lực với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

3. Honda HR-V 1.8G: 786 triệu

Honda HR-V thế hệ thứ hai được chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2018, chiếc xe của hãng Honda này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

HR-V là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thế hệ này còn có tên gọi khác là Honda Vezel tại Nhật, Honda XR-V tại Trung Quốc.

Hiện, HR-V được giới thiệu 2 phiên bản là 1.8G và 1.8L. Trong đó, phiên bản thấp hơn là 1.8G có giá 786 triệu đồng.

HR-V được đánh giá cao bởi công nghệ hiện đại, tiện nghi giải trí, hệ thống an toàn và động cơ mạnh mẽ 1.8L với hộp số tự động vô cấp.

4. MG HS 1.5T 2WD Sport: 788 triệu

Mới ra mắt ngày 17/7 vừa qua tại Việt Nam, MG HS đã ngay lập tức được sự quan tâm của nhiều người với ngoại hình bắt mắt cũng như options “miên man”.

Chiếc xe thương hiệu Anh Quốc này được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đây là mẫu xe bán rất chạy tại thị trường Thái Lan trong thời gian vừa qua.

Định vị ở phân khúc SUV hạng C cùng với các cái tên như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan X-trail, Mitsubishi Outlander,… nhưng chiếc HS1.5T 2WD Sport chỉ nhỉnh hơn giá của một chiếc SUV hạng B một chút và tương đương với Honda HR-V.

Chiếc MG HS được sản xuất tại Trung Quốc bởi tập đoàn SAIC Motor và đang được tập đoàn Tan Chong phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hiện, có 3 phiên bản được giới thiệu ở Việt Nam là HS 2.0T AWD, 2.0T 2WD và 1.5T 2WD.

So với bản cao cấp nhất là HS 2.0T AWD được cho là “chát”, với giá bán 999 triệu đồng, HS 1.5T 2WD Sport được nhiều người đánh giá sẽ bán chạy ở Việt Nam với mức giá khá mềm là 788 triệu đồng.

HS 1.5T 2WD Sport được MG trang bị động cơ tăng áp 1.5L có công suất 160 mã lực với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

5. Hyundai Tucson 2.0 MPI tiêu chuẩn: 799 triệu

Tucson là mẫu xe đã khẳng định được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam với ngoại hình bắt mắt, thiết kế thể thao và nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Thế hệ thứ ba của mẫu xe này được xuất hiện vào tháng 2/2015 và được TC Motor chính thức lắp ráp tại Việt Nam vào đầu năm 2017.

Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn có options tương đối nghèo nàn so với các bản cao cấp hơn của dòng xe này.

Hiện nay, Hyundai Tucson có 4 phiên bản là 2.0 MPI tiêu chuẩn, 2.0 MPI, 1.6 T-GDI và phiên bản máy dầu 2.0L. Trong đó, phiên bản thấp nhất là 2.0 MPI tiêu chuẩn có giá 799 triệu đồng.

Chiếc Tucson 2.0 MPI tiêu chuẩn được Hyundai trang bị động cơ xăng Nu 2.0L MPI, cho công suất tối đa 155 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hoàng Hiệp

