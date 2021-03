Tuần đầu tiên của tháng 3, nhiều đại lý xe máy giảm giá bán hấp dẫn cho các mẫu xe hot, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Việc người dân tập trung mua xe trước Tết, cùng với ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 3 khiến nhu cầu xe máy giảm mạnh từ sau Tết đến nay. Đó là nguyên nhân các đại lý liên tục điều chỉnh giảm giá các mẫu xe máy nhằm hút khách đầu xuân.

Một trong những mẫu xe giảm giá sâu gây chú ý trong những ngày gần đây là Honda Winner X. Khảo sát tại một số đại lý lớn ở Hà Nội, Honda Winner X phiên bản đường đua HRC và thể thao ABS hiện chỉ còn 39,5 triệu đồng, giảm sâu đến 5,5 triệu đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Mức này hiện thấp hơn giá đề xuất của hãng tới 10,5 triệu đồng.

Honda Winner X mất giá hơn chục triệu đồng gây chú ý.



Sau Tết chưa đầy 1 tháng nhưng Honda Winner đã trải qua 2 lần giảm giá sâu như vậy cho thấy mẫu xe này vẫn bị “thất sủng” trên thị trường.

Honda Winner X phiên bản thể thao đang có giá bán 37,5 triệu đồng, giảm tới 1 triệu đồng so với tháng 2 và 4 triệu đồng so với trước Tết. Hai phiên bản đen mờ ABS và Camo hiện đều đang có giá bán 39 triệu đồng tại đại lý, giảm 4 triệu đồng so với thời điểm trước Tết và thấp hơn đề xuất 8,5- 9 triệu đồng

Cùng với Winner X, trong tuần vừa qua, mẫu xe hot Honda Vision cũng tạo một cơn sốt khi giảm 300 nghìn đồng so với thời điểm tăng giá ở tháng 2.

Cụ thể, tại một số đại lý ở Hà Nội, Honda Vision 2021 bản tiêu chuẩn hiện đang có giá từ 31,8- 32,3 triệu đồng, giảm nhẹ tới 300 nghìn đồng so với tháng trước. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Honda Vision cũng hạ nhiệt đáng kể trong tháng 3.

Tương tự, giá bán của hai phiên bản Honda Vision cao cấp và đặc biệt cũng giảm đáng kể khi chỉ còn ở mức 34- 36,6 triệu đồng. Riêng Honda Vision bản cá tính có giá bán cao nhất, lên tới 38,5- 39 triệu đồng, giảm 300 nghìn đồng so với tháng trước nhưng chênh tới 4,5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Vision là một trong những mẫu xe ga ăn khách và liên tục chênh giá gây bức xúc tại Việt Nam. Chính vì thế khi mẫu xe giảm giá nhẹ cũng phần nào gây chú ý người tiêu dùng.

Ngoài Winner X, Vision, từ sau Tết đến nay, Air Blade cũng bất ngờ trở thành mẫu xe ga duy nhất của Honda có giá bán lẻ thấp hơn đề xuất. Air Blade hiện được các đại lý bán ra với giá 40,5-54,5 triệu đồng, trừ phiên bản 125 đặc biệt thì các phiên bản khác đều thấp hơn đề xuất từ 700 nghìn đến 2.4 triệu đồng.

Mẫu xe ga cao cấp, Honda PCX có giá bán lẻ tại Hà Nội từ 54 -70 triệu đồng, thấp hơn đề xuất 2,5 - 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường xe máy tháng 3, hãng Yamaha hiện vẫn giữ nguyên ưu đãi cho hầu hết các dòng xe chủ lực của mình ở mức từ 1-5 triệu đồng tùy từng phiên bản, từng mẫu xe.

Theo đánh giá của giới kinh doanh, thị trường xe máy Việt Nam đang ở giai đoạn bão hòa, không có sự tăng trưởng mạnh như trước. Chính vì thế, nhiều dự đoán cũng cho rằng giá xe máy có thể sẽ còn giảm hơn nữa trong thời gian tới.

Chi Bảo

