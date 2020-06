Năm tài chính 2020 Công ty Honda Việt Nam (HVN) không ngững nỗ lực triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội: tuyên truyền về kiến thức ATGT, đào tạo LXAT, tặng học bổng cho trẻ em vượt khó, bảo vệ môi trường…

Những đóng góp thiết thực

Góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh, HVN đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông (ATGT), đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (LXAT). Đã có gần 15 triệu người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên trên cả nước, được tuyên truyền về ATGT và đào tạo LXAT, tăng 88% so với năm tài chính 2019, thông qua các chương trình giáo dục trong trường học dành cho học sinh, giáo viên các cấp và các hoạt động phối hợp đào tạo tại địa phương. Đặc biệt chú trọng đến an toàn người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, trong năm qua, bên cạnh chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm thường niên cho người dân, HVN đã tiếp tục triển khai chương trình phối hợp Trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2019-2020, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đạt 70% vào cuối năm 2019.

Đào tạo LXAT cho khách hàng

Hỗ trợ giáo dục là một trong những hoạt động xã hội được Công ty Honda Việt Nam đặc biệt quan tâm với mong muốn góp phần tạo dựng một thế hệ tương lai giàu sức sáng tạo và dám ước mơ, dám đam mê. Năm thứ 12 của Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học cả nước đã nhận được được sự quan tâm, đánh giá cao từ các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh với gần 588.000 ý tưởng tham dự, nâng tổng số lên gần 3,8 triệu ý tưởng qua 12 năm tổ chức.

Giải thưởng Honda Y-E-S thường niên dành cho sinh viên các trường Đại học khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, qua 14 năm tổ chức, đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Có tổng số gần 1.300 hồ sơ ứng tuyển, 140 gương mặt xuất sắc giành Giải thưởng, và hơn 40 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus để theo học thạc sỹ, tiến sỹ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Top 10 sinh viên đạt giải Honda Y-E-S 2019

Trong năm tài chính 2020 HVN đã dành 2,5 tỷ đồng để trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tài trợ trang thiết bị thư viện cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Tới nay, tổng số tiền hỗ trợ từ HVN đã lên đến gần 21 tỷ với tổng số gần 8.700 suất học bổng và 84 thư viện được nhận trang thiết bị tài trợ.

Hỗ trợ giáo dục thông qua hoạt động trao tặng thư viện

Với mong muốn chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, từ tháng 4/2019, HVN đã đồng hành cùng các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Nam, Đội tuyển bóng đá Quốc gia Nữ và Đội tuyển U23 Việt Nam.

Năm tài chính 2020 là một năm đầy biến động với đại dịch Covid-19. Nhằm chia sẻ những khó khăn mà người dân cả nước đang gặp phải, HVN đã có những hoạt động thiết thực và kịp thời như ủng hộ các thiết bị y tế bao gồm nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt hồng ngoại cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị ủng hộ lên tới 1 tỷ đồng, ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ 1 tỷ đồng cho người dân Hà Nam…

Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19

Trong năm tài chính 2020, HVN tiếp tục triển khai Chương trình Bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 -2030 theo quan điểm “Ba không”: Không phát thải CO2; Không có rủi ro năng lượng; Không có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải. Dựa trên định hướng đó, HVN đã hoạch định các hoạt động môi trường của mình với phương châm “Đẩy mạnh các hoạt động môi trường hướng tới Ba Không”, với ba mục tiêu cắt giảm: phát thải CO2, nước tiêu thụ và chất thải phát sinh.

Tiếp tục những chiến lược dài hạn trong năm tài chính 2021

Thực hiện tầm nhìn đến năm 2030, dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hóa một xã hội không có tai nạn giao thông, HVN sẽ tích cực mở rộng phạm vi các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn với mục tiêu tăng số lượng người được tham gia các chương trình đào tạo lên hơn 18,8 triệu người.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp triển khai chiến dịch: Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2020-2021, mục tiêu chung tay cùng Chính phủ tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em lên 80% vào cuối năm 2020, trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân toàn quốc.

Niềm vui của các em nhỏ nhân khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng

Tiếp tục tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với hy vọng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

Tiếp tục các hoạt động tài trợ giáo dục, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kết thúc năm tài chính 2020, trong bối cảnh có nhiều biến động, HVN vẫn luôn nỗ lực không ngừng và đã gặt hái được những thành công trên cả lĩnh vực kinh doanh ô tô và xe máy. Đồng thời đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, mang lại cho khách hàng thêm nhiều niềm vui, đạt mục tiêu trở thành một công ty được xã hội mong đợi.

HVN khẳng định sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các kế hoạch phát triển trong năm tài chính 2021, dựa trên chiến lược dài hạn, để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Minh Ngọc