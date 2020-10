Với những người mới chơi mô tô, việc lựa chọn chiếc xe đầu tiên khá quan trọng. Đây sẽ là chiếc xe để người chơi luyện tập, thực hành các kỹ năng quan trọng trước khi nâng cấp lên dòng xe mạnh hơn.

Dưới đây là danh sách 10 chiếc mô tô "thân thiện" nhất cho những người mới bắt đầu.

1. Yamaha MT-03 2020

Yamaha MT-03 là cái tên quen thuộc với người chơi mô tô. Ảnh: Ultimate Motorcycling

Yamaha đã trình làng chiếc Yamaha MT-03 2020 mới vào đầu năm nay. Với những người chơi xe mô tô, Yamaha MT-03 vốn không phải là một cái tên xa lạ. Chiếc mô tô thể thao Nhật Bản đã ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006 và đến năm 2016, Yamaha MT-03 thế hệ thứ hai được trình làng.

Với phiên bản 2020, MT-03 không chỉ được lột xác về ngoại thất mà nó còn được trang bị hệ thống truyền động mới. Yamaha MT-03 2020 sở hữu động cơ 4 thì DOHC 321cc làm mát bằng nước, sản sinh công suất 50 mã lực và mô-men xoắn hơn 40 lb-ft, kèm theo đồng hồ đo màn hình LCD, đèn pha LED và hệ thống phanh ABS tiêu chuẩn.

2. Kawasaki Z400 ABS

Kawasaki Z400 ABS có kích thước nhỏ gọn so với các mẫu xe khác. Ảnh: Rezilla

Kawasaki Z400 ABS 2020 hiện đang là mẫu xe mới nhất trong dòng Z series. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 và bán ra thị trường trong năm 2019, chiếc Kawasaki Z400 được trang bị động cơ 4 thì DOHC 399cc, làm mát bằng nước. Động cơ này sản sinh ra công suất 49 mã lực và mô-men xoắn 28lb-ft.

Mặc dù Kawasaki Z400 ABS 2020 có kích thước nhỏ hơn so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc, nhưng đây lại là điểm hút khách nhất của mẫu xe này. Ngoài ra, Kawasaki Z400 ABS còn được trang bị những công nghệ mới nhất bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đèn pha LED, ly hợp chống trượt 2 chiều thế hệ mới.

3. Hyosung GT250

Hyosung GT250 trông cồng kềnh nhưng lại có trọng lượng khá nhẹ. Ảnh: Overdrive

Hyosung GT250 được ra mắt lần đầu vào năm 2005 và kể từ thời điểm đó mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành chiếc mô tô yêu thích của những người mới chơi và cả những tay đua kỳ cựu.

Chiếc mô tô đến từ Hàn Quốc sở hữu động cơ 4 thì DOHC 249cc, với tùy chọn làm mát bằng không khí hoặc dầu. Hyosung GT250 được trang bị phanh đĩa kép ở bánh trước, mang lại lực hãm đáng kể, khiến nó trở thành chiếc mô tô lý tưởng cho những người mới gia nhập bộ môn này.

Dù phần thân xe của Hyosung GT250 trông khá cồng kềnh nhưng thực chất chiếc xe này có trọng lượng khá nhẹ, khoảng 187 kg.

4. KTM 390 Duke

KTM 390 Duke có khung xe mỏng, nhẹ dễ điều khiển. Ảnh: MotorWorld

Thương hiệu KTM khá lạ lẫm với những người ngoại đạo, nhưng thực chất đây là hãng xe rất có tiếng trong các giải đua Moto GP và đua xe địa hình. Bên cạnh chiến thắng tại các giải đua, KTM còn tham gia sản xuất các mẫu xe thân thiện cho người mới chơi mô tô.

Chiếc KTM 390 Duke sở hữu động cơ xi-lanh đơn, được tùy biến để đạt hiệu suất tối ưu ở mô-men xoắn trung bình và thấp. Khung xe mỏng, nhẹ giúp người lái dễ dàng điều khiển ở bất kỳ tốc độ nào. Yên xe có độ cong cao giúp tạo độ ổn định và thoải mái cho người sử dụng.

Màu sắc rực rỡ, cộng với thiết kế thể thao của KTM 390 Duke cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong mắt khách hàng.

5. Suzuki SV650

Suzuki SV650 có phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Ảnh: Webike Japan

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu mô tô có phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại thì Suzuki SV650 là một lựa chọn sáng giá. Được trang bị động cơ V-twin 645cc, Suzuki SV650 đem lại hiệu suất ổn định trên mọi nẻo đường.

Với mức giá khoảng 7.100 USD cho bản thường và 7.500 USD cho bản ABS, Suzuki SV650 là lựa chọn phù hợp với những người mới chơi xe. Bên cạnh đó, đây còn là mẫu xe rất dễ điều khiển, có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Về công nghệ, SV650 được trang bị tính năng Low RPM Assist, giúp điều chỉnh tốc độ động cơ và công suất mô-men-xoắn ở vòng tua thấp để xe hoạt động êm ái, mượt mà, tránh tình trạng chết máy.

6. Honda Rebel 300

Honda Rebel 300 có yên xe thấp, dễ sử dụng. Ảnh: Honda Powersports

Honda Rebel 300 là một mẫu xe rất phù hợp với người chơi mô tô. Chiếc mô tô của Honda vừa có sức mạnh, vừa có phong cách thiết kế đẹp trong một mức giá bán dễ chịu.

Yên xe của Rebel 300 ở vị trí thấp hơn hầu hết các mẫu xe cùng phân khúc, giúp người lái thoải mái khi sử dụng đi làm hàng ngày. Honda Rebel 300 được trang bị động cơ phun xăng, xi-lanh đơn, tạo ra công suất khoảng 27 mã lực.

Điểm nhấn của Honda Rebel 300 chính là phong cách thiết kế đẹp và nam tính. Bánh trước có kích thước lớn, giúp tăng khả năng ổn định và là một lựa chọn lý tưởng cho người mới chơi mô tô.

7. Honda CRF250L Rally

Honda CRF250L Rally phù hợp với người mới chơi xe địa hình. Ảnh: Motor Sports

Nếu bạn muốn bắt đầu chơi mô tô địa hình thì Honda CRF250L Rally là chiếc xe dành cho bạn. Với bình xăng lớn, người sử dụng Honda CRF250L Rally có thể yên tâm thực hiện các hành trình dài mà không phải lo việc dừng xe tiếp xăng giữa chuyến đi. Phần khung xe có cấu tạo nhỏ gọn, mang lại khả năng cơ động, dễ điều khiển, phù hợp với cả những tay đua có vóc dáng thấp bé.

Yên xe được thiết kế cho người ngồi có cảm giác dễ chịu thoải mái khi phải đi xa. Các tùy chọn bán kèm theo xe bao gồm bảo vệ tay, kính chắn gió, hệ thống treo tùy chỉnh v.v...

8. Kawasaki Ninja 300

Kawasaki Ninja 300 có giá phải chăng. Ảnh: Wikipedia

Với những người yêu thích dòng xe Sportbike thì Kawasaki Ninja 300 là một món hời. Mẫu mô tô thể thao này có trọng lượng nhẹ (khoảng 164 kg), thiết kế gọn gàng, sắc cạnh, đi kèm với tính năng phun xăng kỹ thuật số cho phép người lái có thể điều khiển ga mượt mà.

Với động cơ xi-lanh đôi 296cc, hộp số 6 cấp, Kawasaki Ninja 300 có thể đạt tốc độ 195 km/h. Ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là mức giá rẻ, tại thị trường Ấn Độ, Kawasaki Ninja 300 đang được bán với giá khoảng 300.000 Rupee (khoảng 95 triệu đồng)

9. Yamaha YZF-R3

Yamaha YZF-R3 là đối thủ đáng gờm của Kawasaki Ninja 300. Ảnh: Ultimate Motorcycling

Những chiếc mô tô của Yamaha luôn nổi tiếng với kiểu dáng thể thao và thiết kế công thái học thoải mái. Yamaha YZF-R3 có trọng lượng nhẹ, dễ vận hành và bảo dưỡng. Xe được trang bị động cơ DOHC 321cc, làm mát bằng nước, sản sinh công suất 36 mã lực.

Phần yên xe phẳng giúp phân bổ trọng lượng của người lái một cách đồng đều và cho phép bạn đặt chân trên mặt đất vững chắc trong khi dừng xe. Giống như Kawasaki Ninja 300, Yamaha YZF-R3 có giá cũng rất phải chăng.

10. Honda CB1100 Ex

Phong cách thiết kế không lỗi mốt của Honda CB1100 Ex. Ảnh: Override

Vị trí cuối cùng trong danh sách tiếp tục là một mẫu xe của Honda, chiếc CB1100 Ex. Qua nhận xét của những người sử dụng, chiếc CB1100 có khả năng điều khiển rất dễ dàng và linh hoạt. Hơn nữa, phong cách thiết kế của CB1100 Ex không hề bị lỗi mốt theo thời gian.

Phần khung xe của CB1100 Ex được chế tạo rất chỉn chu, bạn sẽ không thể tìm thấy một mối hàn nào bị lộ ra ngoài. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng, sản sinh công suất 88 mã lực và mô-men xoắn 67 lb-ft. Chiếc CB1100 Ex có thể đạt tới vận tốc tối đa 210 km/h. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được Honda ưu tiên trang bị hệ thống 3 phanh đĩa để đảm bảo an toàn.

