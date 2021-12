Nam ca sĩ gốc Thái Bình sinh năm 1994 dù không thường xuyên đổi ô tô nhưng một khi đã sắm xế thì ít có đồng nghiệp đồng vai phải lứa nào độ chơi sánh bằng.

Trong giới ca sĩ 9X hiện nay, nói về độ giàu có và chịu chơi thì Sơn Tùng M-TP là số hai sẽ không ai nhận là số một. Điều này minh chứng bằng hai chiếc SUV hạng sang và siêu sang nam ca sĩ mua chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây là Range Rover Evoque và Mercedes-AMG G63, chưa kể một chiếc SUV khác có thể là Mercedes-Benz GLC 300 tặng bố mẹ được nhìn thấy hồi đầu năm 2021.

Mỗi chiếc xe đều là câu chuyện rất riêng với lý do đặc biệt để Sơn Tùng bỏ tiền mua về.

Land Rover Range Rover Evoque màu đỏ trị giá hơn 3 tỷ đồng

Đây có thể coi là chiếc xe đầu tiên nam ca sĩ tự thưởng cho mình sau nhiều năm nam tiến. Xe được mua vào năm 2016 nhưng phải đến đầu năm 2019 Sơn Tùng mới công khai trên trang cá nhân bằng bộ ảnh chụp cùng xe.

Vào thời điểm năm 2016, chiếc Land Rover Range Rover Evoque có giá 2,749 tỷ đồng, và để lăn bánh, nam ca sĩ gốc Thái Bình sẽ phải chi tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của dòng Range Rover Evoque chính là nó được thiết kế với sự hợp tác với nữ ca sĩ nổi tiếng Victoria Beckham, ra mắt vào năm 2012.

Land Rover Range Rover Evoque đời 2016 màu đỏ là chiếc xe sang đầu tiên của Sơn Tùng. Ảnh: Kênh 14.

Chiếc xe vừa sở hữu tính năng địa hình trứ danh của hãng xe Anh quốc nhưng vẫn giữ thiết kế thể thao, trẻ trung đặc biệt và dần trở thành một mẫu xe được giới trẻ giàu có yêu thích, khác hẳn những mẫu Land Rover khác thường dành cho người cứng tuổi.

Range Rover Evoque được đích thân nam ca sĩ tự lái và nhiều lần lọt vào ống kính người hâm mộ. Thậm chí có thời gian, công chúng còn thấy “bạn gái tin đồn” của Sơn Tùng là Thiều Bảo Trâm cầm lái chiếc xe này. Điều này cho thấy Evoque cũng là chiếc xe khá dễ lái với nữ nhờ khoảng sáng gầm chỉ 212 mm, vô-lăng trợ lực cùng nhiều tính năng an toàn chủ động.

Land Rover Range Rover Evoque đời 2016 trang bị động cơ tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, cho công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hiện giá bán lại trên thị trường xe cũ của Evoque đời này là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 300 trị giá 2,8 tỷ đồng

Mẫu SUV hạng sang đắt khách của Mercedes-Benz là GLC phiên bản 300 4Matic bất ngờ xuất hiện trong lần khoe ảnh chụp cả gia đình hiếm hoi trên trang cá nhân của ca sĩ Sơn Tùng. Đó là hồi tháng 2 năm nay khi nam ca sĩ về Thái Bình đón Tết cùng gia đình. Trong bức ảnh này, người ngồi bên ghế lái chính là bố Sơn Tùng do đó nhiều người ngầm hiểu rằng nam ca sĩ đã mua tặng bố ở quê nhà.

Mercedes-Benz là GLC 300 được lắp ráp tại Việt Nam và có giá niêm yết 2,5 tỷ đồng. Nếu đăng ký ở Thái Bình, giá trị chiếc xe sau khi cộng thêm các chi phí để lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 2,8 tỷ đồng.

Mercedes-Benz là GLC phiên bản 300 4Matic màu đen là chiếc xe chở cả gia đình Sơn Tùng đi chơi Tết hồi tháng 2/2021.

Phiên bản GLC 300 này ra mắt đầu năm 2020 được nâng cấp gói ngoại thất thể thao AMG với thiết kế hoàn toàn mới và mâm xe thể thao AMG 19-inch 5 chấu kép cũng được thay đổi so với bản cũ. Bên trong, xe có cửa sổ trời panorama, toàn bộ nội thất bên trong của xe được ốp gỗ Anthracite open-pore oak màu xám và chất liệu da cao cấp. Tiện nghi nổi bật với hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX, màn hình cảm ứng 10.25-inch với khả năng kết nối Bluetooth và chức năng điều khiển bằng giọng nói, dàn âm thanh vòm Burmester với 13 loa...

Mercedes-Benz GLC 300 sử dụng động cơ I4 có dung tích 1.991 cc, hộp số tự động 9 cấp và 3 chế độ lái. Đặc biệt xe có sẵn hệ thống treo Dynamic Body Control được kết nối cùng hệ thống lái Sports Direct-Steer với tỷ số truyền biến thiên dựa trên góc đánh lái và tốc độ, dễ dàng linh hoạt trên mọi địa hình.

"Vua địa hình" Mercedes-AMG G63 trị giá hơn 15 tỷ đồng

Hồi tháng 5 năm nay, Sơn Tùng đã khiến các “fan” ào ào vào trang cá nhân để chúc mừng thần tượng đã tậu một chiếc xế hộp đẳng cấp đại gia, đó chính là Mercedes-AMG G63. Chiếc xe có màu trắng, khác hẳn màu 2 chiếc xe trước đó. Dường như nam ca sĩ rất tâm đắc với món quà tự thưởng này bằng dòng trạng thái viết tiếng anh "Finally i got this car ... ! Welcome to my team !!!" (Cuối cùng thì tôi cũng nhận được chiếc xe này ...! Chào mừng đến với đội của tôi).

Dòng Mercedes-AMG G63 không còn lạ lẫm với giới chơi xe Việt và trong 3 năm trở lại đây, rất nhiều giới đại gia vung tiền để sắm “ông vua địa hình” này. Chiếc Mercedes-AMG G 63 của Sơn Tùng nhiều khả năng được nhập khẩu tư nhân vì sở hữu bộ vành đa chấu kích thước 21 inch, khác cỡ 20 inch nhập chính hãng. Chưa kể xe của Sơn Tùng xuất hiện ống xả ở cả hai bên thân xe, vốn chỉ những chiếc G 63 nhập khẩu tư nhân mới có. Vì vậy, giá xe sẽ từ 12 đến 13 tỷ đồng, đắt hơn giá 11 tỷ đồng bán chính hãng. Để lăn bánh ở Tp.HCM, Sơn Tùng sẽ tốn thêm hơn 2 tỷ đồng nữa.

Sau khi mạnh tay chi tiền mua Mercedes-AMG G63, nam ca sĩ đã không ngần ngại khoe trên trang cá nhân bộ hình cùng những lời đầy cảm xúc.

Trong giới ca sĩ, trước Sơn Tùng mới chỉ có ca sĩ “đàn anh” là Tuấn Hưng khoe sở hữu dòng Mercedes-AMG G63, phần còn lại đa số là giới doanh nhân, đại gia bất động sản.

Mercedes-AMG G 63 sử dụng động cơ V8 dung tích 4,0 lít tăng áp kép cho công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, hộp số tự động 9 cấp. Không chỉ có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 210 km/h, chiếc SUV siêu sang này còn sở hữu trang bị nội thất đỉnh cao và tính năng địa hình ấn tượng. Mercedes-AMG G63 trang bị 3 chế độ offroad là Sand, Trail và Rock, bộ khóa vi sai đặt ngay trên bệ trung tâm dễ điều khiển khi rơi vào tình huống cần offroad. Đặc biệt theo nhà sản xuất, Mercedes-AMG G63 mới có khả năng vượt địa hình dốc cực ấn tượng, lên tới 45 độ.

Đình Quý

