Các mẫu xe bay đã phát triển rầm rộ trong thời gian gần đây khiến nhiều người không thể đứng ngoài cuộc đua này, thậm chí cả cảnh sát Dubai.

Tuy vậy thực tế lại chứng minh rằng đôi khi chính những mẫu xe bay này lại có thể mang đến những rắc rối khó lường cho người dùng.



Theo đó, trong những ngày qua, đoạn video cảnh sát Dubai ngã sấp mặt khi thử nghiệm xe bay đã thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, một thành viên của lực lượng cảnh sát Dubai đã ngồi lên chiếc Hoversurf S3 – phương tiện bay cá nhân và bay lên độ cao khoảng 30 mét. Tuy nhiên, không hiểu do vấn đề gì, chiếc Hoversurf S3 nhanh chóng bị mất kiểm soát và đáp mạnh xuống đất trước khi “lộn nhào” qua người cảnh sát kia.

Mặc dù video gốc đã bị chính hãng Hoversurf gỡ khỏi kênh Youtube của mình tuy nhiên nhiều người đã kịp nhanh tay sao chép và đăng tải trên nhiều trang mạng khác.

Nhà sản xuất Hoversurf cũng đã thừa nhận rằng sự cố lần này gây ra bởi một lỗi kĩ thuật khi người cảnh sát kia đã bay vượt quá độ cao tối đa của chiếc S3. Chính điều này đã khiến S3 trở nên khó điều khiển hơn và dẫn đến sự cố đáng tiếc lần này.



Hoversurf cho biết “Tất cả các hệ thống an toàn của chiếc xe đều hoạt động bình thường và may mắn là người lái không bị thương. An toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi và chính nhờ những sự cố này giúp các thiết kế xe bay của hãng trở nên hoàn thiện và an toàn hơn”.

Hoversurf S3 là phương tiện bay cá nhân được phát triển và sản xuất bởi hãng xe bay Hoversurf tại Nga. Hoversurf S3 có thể chở hành khách và hàng hóa với khối lượng tối đa 120 kg, đạt tốc độ 48 km/h và di chuyển với độ cao 10m. Phiên bản thử nghiệm của chiếc S3 được bán với mức giá khởi điểm lên tới 150.000 USD.

