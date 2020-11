Ngay trong tuần tới, Thủ tướng Anh sẽ đưa ra lệnh cấm bán ô tô mới động cơ đốt trong trong giai đoạn 2030-2040. Những xe lai hybrid sẽ có lộ trình lưu thông đến năm 2035.

Theo Financial Times, Chính phủ Anh xác nhận sẽ đưa ra lệnh cấm trên vào tuần tới. Đây là một trong nhiều động thái trong gói “Sáng kiến xanh” do Thủ tướng Boris Johnson công bố. Lệnh cấm trên đã bị trì hoãn nhiều lần kể từ giữa năm nay do chính phủ tập trung vào việc giải quyết dịch Covid-19.

Năm 2018, Anh đã từng công bố kế hoạch dự kiến chấm dứt hoàn toàn việc bán xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel (bao gồm cả xe hybrid và xe lai sạc điện plug-in hybrid) vào năm 2040. Đây là một phần trong chiến lược của Chính phủ trong việc bảo vệ môi trường, nhằm đạt tới mức phát thải carbon ròng vào năm 2050.

Chính phủ Anh sắp ban hành lệnh cấm bán ô tô xăng và diesel vào năm 2030. Ảnh: Autocar.co.uk

Tuy nhiên, đến đầu năm nay, Bộ trưởng bộ Giao thông Anh Grant Shapps cho biết, kế hoạch này có thể được rút ngắn lại và áp dụng vào năm 2035 hoặc thậm chí sớm nhất là vào năm 2030 nếu có thể. Người dân Anh cũng đã được xin ý kiến trực tuyến rộng rãi về vấn đề này trong tháng 7 vừa qua.

Cùng đó, ô tô hybrid cũng có thể cũng chỉ được bán cho đến năm 2035 tại Anh nhưng chưa rõ, loại xe hybrid nào sẽ được phép sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm từ 2030-2035.

Chủ trương trên là nhằm phủ sóng xe điện thay thế cho xe động cơ đốt trong của Anh. Tuy nhiên, kế hoạch trên vẫn vấp phải một luồng ý kiến phản đối. Nhóm này lo ngại, hệ thống giao thông công cộng cũng như các trạm sạc điện của Anh không thể đủ để đáp ứng lượng xe điện khổng lồ trong tương lai.

Tờ The Guardian phân tích rằng, kế hoạch mới đầy tham vọng của Chính phủ Anh được đưa ra là có cơ sở, Chính phủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng để đáp ứng vào năm 2030.

Tháng 5/2019, Ủy ban về Biến đổi Khí hậu Anh (CCC) cũng đã lên tiếng lo ngại rằng năm 2040 sẽ là quá muộn để đáp ứng mục tiêu "net-zero". Cơ quan này kêu gọi Chính phủ tiếp tục đưa ra các chính sách tăng phí đối với việc sử dụng cơ sở hạ tầng để hạn chế sử dụng xe cá nhân, trong đó có việc cấm lái xe đỗ ô tô ngoài đường.

Đáp lại, tháng 1 năm nay, Chính phủ Anh đã tăng gấp đôi nguồn quỹ xây dựng các trạm sạc cho xe điện EV lên 10 triệu bảng Anh để khuyến khích sử dụng xe điện ở các khu vực thành thị vào tháng 1 năm nay.

Hoàng Hiệp (theo Autocar)

