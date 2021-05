Như nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới, diễn viên có thân hình khổng lồ The Rock (Dwayne Johnson) cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng.

Bán tải Ford F-150 trông khá vừa vặn với chàng diễn viên có thân hình khổng lồ này

Ford F-150

Với thân hình khổng lồ, chiếc Ford F-150 là mẫu xe phù hợp với diễn viên này. Mẫu bán tải này có giá khởi điểm từ 50.000 USD nhưng chiếc của The Rock còn đắt hơn như thế do đã được độ theo ý thích của anh.

F-150 tiêu chuẩn được trang bị động cơ Ecoboost V6 3.5L, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 637 Nm.

VelociRaptor V8 là một phiên bản độ của mẫu F-150

VelociRaptor V8

Chiếc xe tiếp theo của The Rock vẫn là chiếc F-150 độ nhưng lần này là chiếc xe được độ mạnh mẽ hơn hẳn. Kênh HBO đã tặng cho ngôi sao này chiếc Hennessey VelociRaptor V8 sau sự thành công của chương trình Ballers.

VelociRaptor V8 được xây dụng dựa trên F-150 nhưng hãng độ Hennessey đã thay động cơ Ecoboost V6 bằng động cơ V8 mạnh 758 mã lực. Mẫu bán tải này có giá 150.000 USD, đắt gấp 3 lần giá xe tiêu chuẩn.

Thân hình của The Rock dường như không thể chui vừa chiếc "thần gió" Pagani Huayra

Pagani Huayra

Trong buổi ra mắt chương trình Ballers, The Rock đã xuất hiện bên cạnh chiếc Pagani Huayra. Khoang ca-bin của Huayra có vẻ chật chội so với The Rock nhưng điều đó không quan trọng bằng mức giá 1,2 triệu USD của siêu xe này.

Hypercar này có lớp vỏ được làm hoàn toàn bằng carbon và sở hữu động cơ V12 6.0L mạnh 720 mã lực.

Siêu xe Ferrari LaFerrari mà nam diễn viên đang sở hữu chắc chỉ dùng để chụp hình

Ferrari LaFerrari

Sau chiếc Hennessey VelociRaptor V8, The Rock lại nhận được món quà đắt giá hơn - chiếc Ferrari LaFerrari. Tuy nhiên, ngôi sao không được tặng vĩnh viễn mà chỉ là hợp đồng thuê dài hạn siêu xe 1,3 triệu USD. Sau đó, The Rock chẳng vui vẻ gì với chiếc LaFerrari vì anh thậm chí còn không thể bước vào khoang lái.

Rolls-Royce Wraith có lẽ phù hợp hơn với nam diễn viên này

Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith là mẫu xe tiếp theo xuất hiện cùng The Rock trong chương trình Ballers của HBO. Có lẽ, một chiếc Rolls-Royce hai cửa sẽ phù hợp với kích thước của The Rock hơn là những chiếc hypercar đắt tiền.

"The Great One" sở hữu động cơ V12 6.5L, đi cùng mức giá 400.000 USD.

Dù rất đam mê nhưng nam diễn viên chỉ tậu những siêu xe này để ngắm và tạo dáng bởi anh không thể bước vào trong

Ferrari 458 Italia

Ngoài LaFerrari, garage của cựu đô vật còn có chiếc 458 Italia màu trắng. Siêu xe này được sản xuất năm 2015 và sau 4 năm, The Rock vẫn không tậu thêm chiếc Ferrari nào vì lí do tương tự chiếc LaFerrari.

Ferrari 458 Italia được trang bị động cơ V8 4.5L, sản sinh công suất 562 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Ở thời điểm xuất xưởng, siêu xe này có giá gần 250.000 USD.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan màu bạc của nam diễn viên

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan có giá khoảng 400.000 USD tại Mỹ. SUV siêu sang sở hữu động cơ tăng áp V12 6.75L, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn lên tới 850 Nm tại 1.600 vòng/phút.

The Rock còn sở hữu chiếc mô tô PKL được mệnh danh là "tên lửa mặt đất" Triumph Rocket 3 cực hầm hố

Triumph Rocket 3

Ngoài những cỗ máy 4 bánh, The Rock còn sở hữu chiếc môtô hạng nặng Triumph Rocket 3 đời cũ.

Mô tô của The Rock được trang bị động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.294 cc, sản sinh công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Tại Mỹ, Triumph Rocket 3 có giá khoảng 23.000 USD.

