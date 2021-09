Chiếc ô tô cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 cũ đời 2018 hiện vẫn được chủ xe định giá lên đến 600 triệu đồng, cao gấp 2-2,5 lần so với giá trên thị trường cũ.

Chủ nhân chiếc xe nói trên là anh Đỗ Trung Hiếu, một người chuyên sưu tầm xe máy, ô tô biển số đẹp ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, anh Hiếu cho biết, chiếc Hyundai Grand i10 của anh thuộc phiên bản Hatchback 1.2 AT. Xe đăng ký lần đầu từ năm 2018. Đến nay đã lăn bánh được hơn 1 vạn km.

Hyundai Grand i10 cũ đời 2018 đội giá 600 triệu nhờ biển đẹp.

“Xe được tôi mua lại từ chủ cũ vào năm 2018. Lúc đó, xe mới chỉ lăn bánh vài trăm km. Tôi đầu tư thêm khoảng 50 triệu đồng để độ thêm loa, đèn, thay lốp chống đinh,…”, anh Hiếu cho biết.

Sở dĩ anh Hiếu quyết định bỏ tiền mua chiếc Hyundai Grand i10 chạy lướt thay vì xe đập hộp từ đại lý sở hữu biển số 30F-26789 khá đẹp. Theo giới chơi xe biển số đẹp, bộ số 26789 được dịch là “Mãi san bằng tất cả” khá được ưa chuộng trên thị trường.

Cận cảnh biển số 30F-26789 được dịch "Mãi san bằng tất cả" của chiếc xe.

Anh Hiếu cho biết, chiếc xe hiện có giá khoảng 600 triệu đồng. Mức giá này cao gấp 2-2,5 triệu đồng so với mặt bằng chung trên thị trường xe ô tô cũ hiện nay.

Khảo sát trên các chợ xe cũ như chotot, bonbanh..., một chiếc Grand i10 1.0 AT hatchback đời 2018 không đâm đụng, không ngập nước, biển Hà Nộ có giá rao bán từ 260- 350 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe này mua mới thời điểm năm 2018 có giá 380 triệu đồng.

Sau 3 năm sử dụng xe vẫn sở hữu ngoại thất màu đỏ còn sáng bóng. Hyundai Grand i10 2018 có kích thước tổng thể lớn hơn với chiều dài, rộng và chiều cao của bản hatback là 3765x1660x1505mm.

Hyundai Grand i10 2018 bản hatchback động cơ 1.2 L với công suất tối đa 87 mã lực tại 6000 vòng/phút với momen xoắn cực đại 120Nm tại 4000 vòng / phút.

Hyundai Grand i10 cũ đời 2018 nhưng còn rất mới. Xe được độ thêm đèn, loa và lốp chống đinh....

Hyundai Grand i10 là một trong những mẫu xe hạng A giá rẻ khá phổ biến tại Việt Nam và được nhiều khách hàng trẻ lần đầu mua xe hoặc chạy dịch vụ lựa chọn. Mẫu xe này cũng được đánh giá khá giữ giá so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Ở thế hệ mới 2021, Hyundai Grand i10 được lắp ráp trong nước và phân phối với tất cả 6 phiên bản. Trong đó có 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan gồm 1.2MT Tiêu chuẩn, 1.2MT và 1.AT có giá niêm yết dao động từ 360-455 triệu đồng.

Thời gian gần đây, mẫu xe giá rẻ của nhà Hyundai đang đi xuống so với các đối thủ trong cùng phân khúc, đặc biệt là so với mẫu xe mới Vinfast Fadil. Mới nhất, trong tháng 8/2021, Hyundai Grand i10 chỉ đạt 394 giảm đến hơn 51% so với tháng trước. Con số này giảm đến 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 8 tháng qua, Grand i10 có 7.546 xe bán ra, thấp hơn 1 nửa so với kết quả của Vinfast Fadil. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu xe luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất của thị trường xe Việt.

Y Nhụy

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!