McLaren Elva 2020 là siêu xe nhẹ nhất của McLaren ở thời điểm hiện tại, nhưng ít người biết, mẫu xe này lại được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu M1A - xe đua đầu tiên do chính nhà sáng lập Bruce McLaren chế tạo từ năm 1964.

Trong giới sưu tập siêu xe thể thao, McLaren là một trong những thương hiệu luôn có sự quyến rũ đặc biệt. Những chiếc xe mạnh mẽ, từ dáng vẻ bên ngoài cho đến động cơ đầy nội lực, cùng với những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất được tích hợp, khiến cho McLaren luôn được khao khát săn lùng.

Được sáng lập bởi bởi tay đua, kỹ sư huyền thoại Bruce McLaren từ những năm 1960, thương hiệu siêu xe thể thao McLaren vẫn đang liên tục hoàn thiện các dòng sản phẩm của mình.

McLaren Elva 2020 có giá bán khoảng 1,7 triệu USD, nặng khoảng 1.300 kg. (Nguồn: McLaren)

Vào năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, McLaren Elva - chiếc xe nhẹ nhất mà thương hiệu McLaren từng chế tạo, được giới thiệu ra thị trường. Khi nói về siêu xe Elva, phải kể đến “sự tích” về nguồn cảm hứng của nó, chính là chiếc M1A, được sản xuất vào năm 1964.

Một điều khó tin được khi thế giới biết đến Elva là một cuộc cách mạng trong ngành công nghệ sản xuất siêu xe hiện đại lại được lấy cảm hứng từ một chiếc xe ra mắt cách đây gần 60 năm.

M1A được xem là chiếc McLaren ‘thực sự’ đầu tiên (vì trước đó Bruce tự lắp xe mình chạy mà chưa lập đội). Đó cũng là một chiếc xe đua siêu nhẹ, mui trần, động cơ đua loại vừa, được tạo ra với mục đích duy nhất là mang lại trải nghiệm tốc độ và một cảm xúc hào hứng như trên đường đua thật.

Kỹ sư, tay đua và cũng là nhà sáng lập hãng xe McLaren - Bruce McLarens điều khiển chiếc M1A trong một cuộc đua vào năm 1965. (Nguồn: McLaren)

Với khung gầm bằng thép hình ống, chiếc xe đua thể thao nguyên mẫu đầu tiên của McLaren không chỉ mạnh mà còn cực nhẹ, chỉ nặng 551 kg.

Công nghệ chế tạo của chiếc xe cũng được xem là đi trước thời đại với hệ thống treo xương đòn hoàn toàn độc lập; bộ giảm xóc dạng cuộn có thể điều chỉnh ở phía trước và xương đòn phía dưới đảo ngược ở phía sau.

Là một tay đua thượng hạng, Bruce mong muốn mang đến một trải nghiệm về cảm xúc thuần khiết nhất cho những người đam mê tốc độ. Ông hiểu những người cầm lái phấn khích thế nào khi có được những cú lướt xé gió. Đây là lý tưởng cơ bản mà người kế nhiệm của nó - Elva được ra đời.

Mẫu xe McLaren M1A sản xuất từ năm 1964 nhưng đã hội tụ rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Điều này khiến M1A chỉ nặng 551 kg. (Nguồn ảnh: McLaren)

M1A được xem là một chiếc xe “bất cần” hơn so với Elva thời nay vì những ngày đó những tay đua thật sự chỉ quan tâm đến tốc độ, chứ không có những suy nghĩ cân nhắc về yếu tố an toàn như bây giờ. M1A được Bruce cho ra mắt với 1 tiêu chí duy nhất: tốc độ và chỉ tốc độ.

Vào dịp chạy thử nghiệm chiếc M1A tại Goodwood Circuit, cả Bruce lẫn M1A đều tạo ra một kỳ tích không tưởng: M1A đã hoàn tất một vòng trong 1 phút 21,6 giây. Con số này nhanh hơn 3,2 giây so với kỷ lục đua xe của chính Bruce được thiết lập trên đường đua này và nhanh hơn 0,4 giây so với kỷ lục do Graham Hill nắm giữ trong F1 BRM. Đây là một khởi đầu quá sức mong đợi dù mới chỉ là buổi chạy thử.

Sau cuộc lái thử này, Bruce biết rằng đã đến lúc phải mang M1A đến với thế giới để họ biết được tương lai của xe đua thể thao là thế nào. Vào giải đua Canadian-American Challenge Cup mà các tay đua đội McLaren đã giành được trong 5 năm liên tiếp từ năm 1967 đến năm 1971 - chiếc M1A do Bruce tự lái đã giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Bruce McLaren đang tự lái, tự lập kỷ lục, tự phá kỷ lục của chính chiếc xe mình sản xuất M1A – nguồn cảm hứng của siêu xe Elva ngày nay.

Đồng thời, M1A đã chứng tỏ mình là chiếc xe nhanh nhất trên đường đua, cân bằng kỷ lục vòng đua bốn lần và tự phá vỡ của mình bảy lần nữa. Qua màn debut hoành tráng này đã mang lại 24 đơn hàng đặt cho chiếc xe đua McLaren đầu tiên mang tên M1A. Đây cũng là mẫu xe đua thể thao được săn đón cho các đội đua cũng như cho những cá nhân đam mê tốc độ mà chỉ M1A có thể thỏa mãn được.

Với số lượng 24 đơn hàng dồn dập, công ty McLaren với nguồn nhân lực chỉ có 8 người thợ, nghĩa là phải hợp tác sản xuất với bên ngoài để đảm bảo tiến độ.

Frank Nichols của Elva Cars Ltd, một nhà sản xuất xe thể thao quy mô nhỏ chuyên dụng, có trụ sở tại Sussex (Anh), đã đề xuất rằng ông có thể chế tạo các phiên bản sao chép của M1A. Vào tháng 11 năm 1964, McLaren và công ty mẹ của Elva đã đồng ý các điều khoản để tiến hành hợp tác dự án này.

MacLaren M1A 1964 và "hậu duệ" McLaren Elva 2020

Đây là một quan hệ đối tác hiệu quả. McLaren Elva M1A kiểu dáng đẹp và đặc biệt nổi bật với chi tiết mũi nhọn và đuôi xe thấp. Từ đây, M1A phát triển thành M1B, và cuối cùng là chiếc M1C là sự khép lại cho mối quan hệ hợp tác McLaren – Elva, khép lại một giai đoạn đã định hình một phần thương hiệu của McLaren, đồng thời tạo dựng riêng cho hãng một thế lực cực kỳ lớn trong làng đua xe thể thao.

Cả 3 mẫu McLaren – Elva năm đó đều duy trì các nguyên tắc thiết kế quan trọng đó là “hình thức phải tuân theo chức năng” và “mọi thứ đều có lý do của nó”. Đến bây giờ hai nguyên tắc này vẫn tồn tại trong quá trình sản xuất siêu xe McLaren Elva hiện đại ngày nay.

Hoàng Hiệp(theo McLaren)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!