Mở đầu một dòng sản phẩm đặc biệt mới là Icons Collection, Harley-Davidson Electra Glide Revival sẽ chỉ được sản xuất với số lượng 1.500 chiếc và kiểu dáng cổ điển.

Nhờ có chiến lược cải tổ Hardwire, dòng sản phẩm của Harley-Davidson trong năm 2021 đã được tinh giản lại. Nhưng đồng thời, hãng mô tô Mỹ cũng lại giới thiệu những dòng sản phẩm đặc biệt chưa từng xuất hiện - trong đó mới nhất là Icons Collection. Đúng như tên gọi, đây là dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ những mẫu xe biểu tượng của hãng trong quá khứ. Để ví dụ cho Icons Collection, chiếc Harley-Davidson Electra Glide Revival vừa được chính thức ra mắt.

Electra Glide Revival là sự hồi sinh của chiếc Electra Glide trong quá khứ - mẫu xe đầu tiên trong lịch sử Harley-Davidson với bộ quây gió trước hình cánh dơi (batwing). Theo thời gian, chi tiết này đã trở thành một biểu tượng của xe touring nhà Harley-Davidson và thường được sơn cùng tông màu thân xe nhưng vào năm 1969 khi xuất hiện lần đầu, nó chỉ có màu trắng bởi được đúc từ sợi thuỷ tinh. Điều này đã được tái hiện trên phiên bản 2020 với nước sơn màu trắng Birch White, kết hợp với sơn thân xe màu xanh Hifi Blue và Black Denim đugns như những người tiền nhiệm năm nào.

Bên cạnh đó, vẻ hoài cổ của Electra Glide Revival còn được nhấn mạnh bởi cặp bánh căm 16 inch kèm lốp viền chỉ trắng, khung bảo vệ mạ chrome bóng lộn và không thể thiếu là chiếc yên to bản với lò xo nhún. Nhưng đằng sau thiết kế cổ điển, do dựa trên cơ sở hậu duệ Street Glide hiện đại nên Electra Glide Revival vẫn được trang bị động cơ Milwaukee-Eight 1.868 cc và sản sinh 97 mã lực tại 5.020 vòng/phút và mô-men xoắn 155Nm. Bên cạnh đó là tất cả các trang bị hiện đại như hệ thống giải trí Boom! Box GTS, gói các công nghệ hỗ trợ an toàn RDRS...

Harley-Davidson sẽ chỉ sản xuất đúng 1.500 chiếc Electra Glide Revival với giá 29.199 USD tại Mỹ - đắt hơn tới 10.200 USD so với chiếc Street Glide Standard rẻ nhất.

Theo Xe đời sống

