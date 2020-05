Thân xe bằng gỗ có nhiều bất tiện, như vấn đề mưa nắng, độ bền... nhưng vẫn luôn là mục tiêu chinh phục của rất nhiều người.

Độc, lạ và đầy sáng tạo, những chiếc xe "chế" bằng gỗ có thể giúp giảm trọng lượng, giảm lượng khí thải carbon và giảm chi phí sản xuất.

Dưới đây là những chiếc xe thân gỗ nổi bật nhất thế giới:

Xe Opel thân gỗ ở Nga

Một người đàn ông ở Nga đã thể hiện tình yêu và mong muốn sở hữu một chiếc xe làm từ gỗ bằng cách khôi phục lại chiếc Opel cũ của mình một cách vô cùng tỉ mỉ.

Xe của người thợ mộc tài hoa Issac Cohen

Ông Isaac Cohen - một thợ mộc gốc Israel sinh sống tại Mỹ có sở thích "độ" những mẫu xe đã cũ với bề ngoài được thay thế hoàn toàn bằng gỗ. Đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của Cohen đã biến chúng thành những chiếc xe có hình dáng độc nhất vô nhị.

Chiếc Splinter trong ảnh trên được ông chế tạo vào năm 2002 trên phần còn lại của một chiếc Honda Accord bị hư hỏng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm làm nghề thợ mộc. Vô lăng, lẫy chuyển số và móc treo chìa khóa đều được làm bằng gỗ. Cửa xe không có tay nắm mà được điều khiển từ xa hiện đại.

Xe Miniwa Nhật Bản

Chiếc xe ô tô đơn giản, thân thiện với môi trường mang tên Minawa, do một công ty Nhật Bản thiết kế và chế tạo. Xe được làm bằng gỗ tự nhiên, với thiết kế mui trần và cửa mở lật cánh chim. Tốc độ tối đa của xe là 80 km/h.

Không có vô lăng mà sử dụng tay lái như xe máy, xe có 3 chỗ ngồi, ghế phía trên dành cho người lái và 2 ghế phía sau dành cho hành khách.

Xe mui trần Mahogany

Để thiết kế chiếc xe ô tô gỗ Mahogany, người thợ mộc chuyên đóng tủ Mike Morris (Mỹ) đã phải mất tới 2 năm. Xe có thể chạy với vận tốc tối đa 40km/h.

Xe từ nguyên liệu sinh khối tái chế

Siêu xe Nano Cellulose Vehicle (NCV) có ngoại hình giống với siêu xe Lamborghini và Acura NSX.

Thay vì sử dụng kim loại, nhựa, sợi thủy tinh hay carbon, NCV có thân làm bằng sợi nano cellulose. Đây là loại vật liệu công nghệ cao được làm từ thực vật hoặc chất thải nông nghiệp tái chế. Bằng cách sử dụng nó để chế tạo các tấm thân, cửa, mui và nắp ca-pô, lớp vỏ này nhẹ hơn 50% so với các loại vật liệu thông thường và giúp giảm 10% khối lượng của xe. Chiếc xe độc đáo thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu nó xuất hiện.

Xe thể thao Tyrane II

Thợ mộc người Đức Friend Wood đã chế tạo chiếc xe lạ mắt này từ một chiếc Citroen công suất 100 mã lực, sử dụng những dải gỗ gụ châu Phi được đánh bóng kết hợp phương pháp tương tự đóng thuyền.

Kiệt tác xe bằng gỗ theo chủ nghĩa tối giản

Một người thợ chế tác ở Quebec, Canada đã tự chế tạo ra chiếc xe thể thao khung gỗ của riêng mình thu hút sự quan tâm của những người theo chủ nghĩa tối giản. Chiếc xe có cấu trúc động cơ đặt giữa-sau, dẫn động bánh sau và iPad trở thành thiết bị giải trí trên xe.

Xe điện 1 chỗ Colibri

Tại Sussex, Anh, những người thợ mộc và những người đam mê xe đã cùng nhau chế tác từ một chiếc khung xe nhỏ trở thành một chiếc xe gỗ chạy bằng điện. Xe Colibra được thiết kế cửa kiểu cánh chim giúp mở dễ dàng và sở hữu phần nội thất độc đáo.

Xe trang trí Long, Lân, Quy, Phượng từ Việt Nam

Chiếc siêu xe bằng gỗ độc đáo với những hoa văn chạm khắc tinh xảo là ý tưởng của ông Lê Nguyên Khang ở quận 7, TP.HCM. Khung gầm, động cơ, hộp số, dàn nhíp, hệ thống truyền động, vô lăng của hãng BMW được nhập về, còn lại tất cả đều làm thủ công từ gỗ nhập khẩu. Xe dạng mui trần, dài 4,6m, nặng 1.420kg và có thể chạy với tốc độ 60km/h. Hai bên đầu và hông xe trang trí bằng các họa tiết Long, Lân, Quy, Phượng. Chiếc xe được rao bán với giá 24.000 USD.

Xe gỗ vừa cổ điển vừa hiện đại của Vasily Lazarenko

Để hoàn thành tác phẩm mơ ước của mình, ông Vasily Lazarenko (Ukraine) đã phải bỏ việc, bán hai chiếc xế khác của mình và miệt mài chế tác trong suốt một năm rưỡi.

Xe được trang bị động cơ của một chiếc Opel 1981, công suất 100 mã lực, có khả năng chống thấm nước và rất khó bắt lửa với 5 lớp vec-ni. Nhìn từ phía trước, xế gỗ này có vẻ giống như một trong những chiếc xe theo phong cách cổ điển. Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía sau lại trông hệt như một chiếc xe hơi thể thao 2 cửa hiện đại ngày nay.

Xe gỗ Balsa của quân đội Mỹ

Được thiết kế đặc biệt với mục đích chuyên chở binh lính Mỹ bị thương do bom mìn, chiếc Humvee phiên bản gỗ chỉ nặng bằng một phần nhỏ so với chiếc xe tải quân sự hạng nặng thông thường, do khung xe được làm từ hỗn hợp gỗ balsa, bọt xốp và sợi thủy tinh.

Xe gỗ của ông Istvan Puskas

Với niềm đam mê nghệ thuật gỗ thủ công, một nông dân người Hungary có tên Istvan Puskas đã mất một năm để có thể chế tạo nên một chiếc xe hơi bằng gỗ chạy được. Trừ động cơ và một vài bộ phận cần thiết khác, còn lại toàn bộ khung xe, bánh xe, trục xe, hộp số và bình xăng đều được làm từ gỗ. Động cơ xe được lấy từ chiếc Fiat 126 năm 1972.

“Siêu xe Ferrari” lội nước

Venice (Italy) nổi danh là "thành phố của những kênh đào". Chính quyền cấm ô tô chạy trong thành phố, nên chiếc Ferrari của ông Livio De Marchi có lẽ là xe "ô tô" duy nhất ở Venice. Ý tưởng chế tạo "ô tô nổi" xuất hiện sau khi ông Marchi cảm thấy thuyền nhỏ của mình lép vế giữa các thuyền lớn chạy bằng động cơ. Ông mất 5 tháng để đẽo gọt khối gỗ thông thành một con thuyền có hình thù giống xe thể thao Ferrari F50 và gắn thêm động cơ.

Xe gỗ động cơ V8

Ứng dụng động cơ Chrysler 318 và hộp số tự động, chiếc xe được chế tạo theo phong cách cổ điển với phần thân làm từ gỗ tuyết tùng gắn chặt với bộ khung xe tải 1986 Toyota và bọc bên ngoài nội thất độc đáo không kém.

Siêu xe Splinter động cơ 650 mã lực, hộp số 6 tốc độ

Joe Harmon, một nhà thiết kế công nghiệp và thợ mộc người Mỹ, đã dành 5 năm để làm ra một chiếc siêu xe bằng gỗ cực "chất". Chiếc xe được lấy cảm hứng từ một chiếc máy bay trong Chiến tranh Thế giới II de Havilland Mosquito (máy bay động cơ piston nhanh nhất thời điểm đó và được làm gần như hoàn toàn bằng gỗ). Đây là một chiếc siêu xe thực sự, với động cơ V8 công suất 600 mã lực. Khung gầm xe được làm gần như hoàn toàn bằng vật liệu gỗ composite.

