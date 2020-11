Những sản phẩm đầu tay của các thương hiệu nổi tiếng khi bắt đầu khởi nghiệp và thâm nhập vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô luôn có những dấu ấn đặc biệt.

Trang Autocar mới đây đã tổng hợp loạt mẫu xe đầu tiên của các hãng xe trên thế giới. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc phần 1:

Mercedes-Benz (1886)

Patent Motorwagen là chiếc xe đầu tiên của Mercedes-Benz và cả ngành sản xuất ô tô. Ảnh: Autocar

Karl Benz chế tạo chiếc ô tô đầu tiên của mình vào năm 1885 và ông đã được cấp bằng sáng chế vào tháng 1 năm 1886. Đây không chỉ là chiếc xe đầu tiên của hãng Mercedes-Benz mà còn là chiếc xe hơi đầu tiên của thế giới.

Chiếc Patent Motorwagen ban đầu chỉ có ba bánh xe, được trang bị động cơ dung tích 954cc công suất 0,75 mã lực. Bốn năm sau, Benz đã chế tạo chiếc xe bốn bánh đầu tiên của hãng, chiếc Viktoria, chạy bằng động cơ dung tích 1745cc, công suất 3 mã lực.

Peugeot (1891)

Anh2. Trước khi sản xuất ô tô, Peugeot chỉ sản xuất máy xay muối, hạt tiêu. Ảnh: Autocar

Được thành lập vào năm 1842, Peugeot ban đầu là một công ty chuyên sản xuất máy xay muối và hạt tiêu. 40 năm sau, vào năm 1891, Peugeot đã chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên của hãng, với trang bị động cơ V-twin, dẫn động cầu sau.

Trong năm đầu tiên, hãng này chỉ xuất xưởng 5 chiếc xe ít ỏi. Nhưng tới năm 1900, sản lượng của Peugeot đã lên tới 500 chiếc trong một năm.

Ford (1896)

Chiếc ô tô đầu tiên của Ford là một mẫu xe đạp có 4 bánh. Ảnh: Autocar

Henry Ford đã chế tạo chiếc xe đầu tiên của mình vào năm 1896, với cái tên Ford Quadricycle (xe đạp 4 bánh).

Đến năm 1899, Ford thành lập công ty Detroit Automobile, sau đó được đổi tên thành công ty Henry Ford. Tuy nhiên, công ty này nhanh chóng sụp đổ vì không được hỗ trợ tài chính của các nhà đầu tư. Đến năm 1903, Henry Ford đã thành lập liên doanh Ford Motor Company, và tồn tại cho đến ngày nay.

Fiat (1899)

Trong năm đầu tiên, Fiat chỉ bán ra 24 chiếc xe. Ảnh: Autocar

Công ty Fabbrica Italiana di Automobili Torino (viết tắt là Fiat) được thành lập vào năm 1899 và mở nhà máy đầu tiên vào năm 1900.

Chiếc ô tô đầu tay của hãng được trang bị động cơ dung tích 679 cc, công suất 4 mã lực, chỉ được sản xuất 24 chiếc trong năm thứ nhất. Từ một công ty chỉ có 35 nhân viên, sau đó 8 năm, Fiat đã có biên chế 2700 người và có khả sản xuất 5000 xe mỗi năm.

Opel (1899)

Opel từ một công ty sản xuất máy khâu chuyển sang chế tạo ô tô. Ảnh: Autocar

Adam Opel thành lập công ty vào năm 1862 với mục đích sản xuất máy khâu.

Năm 1886, công ty này mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang sản xuất xe đạp. Sau khi Adam Opel mất vào năm 1895, vợ và 5 người con trai của ông vẫn tiếp tục công việc kinh doanh, và cho ra mắt chiếc ô tô đầu tiên của hãng vào năm 1899.

Xe được trang bị động cơ là xi-lanh đơn, dung tích 1545cc, sản sinh công suất 3.5 mã lực. Tuy nhiên, các sản phẩm của hãng không thành công về mặt kinh doanh. Chỉ có 11 chiếc được bán ra vào năm 1899 và 24 chiếc vào năm 1900.

Công ty Opel bị bán lại cho GM vào năm 1931, và công ty này lại bán lại Opel cho PSA vào 2017.

Cadillac (1902)

Sản phẩm đầu tay của Cadillac là một mẫu xe giá rẻ. Ảnh: Autocar

Năm 1902, công ty Cadillac được thành lập với phương châm sản xuất những chiếc xe bình dân, giá rẻ cho đại chúng. Sản phẩm đầu tiên mà hãng xe này chế tạo là chiếc Runabout (Model A), sau đó được nâng cấp vào năm 1904 để trở thành Model B.

Cả 2 mẫu xe ban đầu đều được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 1609cc, công suất 10 mã lực gắn dưới ghế sau. Tuy nhiên, để đáp ứng thị hiếu của thị trường, cuối cùng Cadillac lại trở thành một thương hiệu xe sang.

Rolls-Royce (1904)

Chiếc xe đầu tiên của Rolls-Royce. Ảnh: Autocar

Kỹ sư Henry Royce chế tạo chiếc xe đầu tiên của ông vào năm 1904. Mẫu xe này được trang bị động cơ 2 xi-lanh dung tích 1809cc. Định mệnh đã khiến Henry Royce gặp được nhà quý tộc giàu có Charles Rolls chỉ một tháng sau đó. Charles Rolls tuyên bố rằng, ông sẽ mua mọi chiếc xe Henry Royce sản xuất chỉ cần những chiếc xe này mang tên của ông.

Hai nhân vật lịch sử này quyết định thành lập hãng xe siêu sang Rolls-Royce Ltd hai năm sau đó vào 1906. Sản phẩm đầu tiên của công ty mới là một chiếc xe với động cơ 8 xi-lanh.

Audi (1910)

Audi Type A được trang bị động cơ 4 xi-lanh dung tích 2612cc. Ảnh: Autocar

August Horch xây dựng công ty đầu tiên vào năm 1904, nhưng do bất đồng với ban quan trị, ông tách ra để thành lập công ty mới với tên gọi là Audi.

Chiếc xe đầu tiên do Audi sản xuất là mẫu Type A, được trang bị động cơ 4 xi-lanh dung tích 2612cc. Chỉ có 140 chiếc Type A được sản xuất trước khi Type B xuất hiện vào năm 1911.

Alfa Romeo (1910)

Chiếc xe đầu tiên của Alfa Romeo là mẫu 24HP. Ảnh: Autocar

Ra mắt công chúng vào năm 1910, hãng xe Anonima Lombarda Fabbrica Automobili nhận ra rằng họ thực sự cần một cái tên đẹp và ngắn gọn hơn. Ban quản trị sau đó đã quyết định đổi tên gọi công ty thành ALFA. Và khi Nicola Romeo tiếp quản công ty vào năm 1915, thương hiệu này tiếp tục được đổi tên thành Alfa Romeo vào năm 1918.

Chiếc xe đầu tiên của Alfa Romeo là mẫu Torpedo 20-30. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tay của ALFA lại là chiếc 24HP, trang bị động cơ 4,1 lít, được sản xuất cho đến năm 1914.

Chevrolet (1913)

Chiếc xe đầu tiên của Chevrolet đã gây ấn tượng tại New York Auto Show. Ảnh: Autocar

Mặc dù Louis Chevrolet thành lập công ty vào năm 1911, nhưng hai năm sau ông mới bán ra chiếc xe hơi đầu tiên.

Được ra mắt tại New York Auto Show, Chevrolet Type C (hay Classic Six) đã thực sự gây được ấn tượng với động cơ sáu xi-lanh và hộp số 3 tốc độ. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các đối thủ, Chevrolet nhanh chóng giới thiệu mẫu xe 4 xi-lanh với giá rẻ, phù hợp với túi tiền của khách hàng.

Aston Martin (1915)

Chiếc xe đầu tiên của Aston Martin đang được trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: Autocar

Mẫu xe thử nghiệm đầu tiên của Aston Martin được chế tạo vào năm 1915 và có tên là Coal Scuttle. Sau chiếc xe này, còn có tới 4 mẫu thử nghiệm khác được Aston Martin nghiên cứu trước khi bán sản phẩm thương mại đầu tiên ra thị trường.

Dù vậy, công ty này chỉ bán được 69 chiếc xe rồi bị phá sản lần đầu vào năm 1924. Trong lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, hãng xe Aston Martin đã chịu cảnh phá sản rồi gây dựng lại tất cả tới 7 lần.

Hiện tại, chiếc Coal Scuttle đang được trưng bày tại bảo tàng Aston Martin Heritage Trust.

Mitsubishi (1917)

Chiếc xe đầu tiên của Mitsubishi được sản xuất dựa trên nguyên mẫu của Fiat. Ảnh: Autocar

Công ty vận tải biển Mitsubishi được thành lập vào năm 1870, nhưng tới 1917 công ty này lại mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang sản xuất ô tô. Sản phẩm đầu tiên của hãng được dựa trên mẫu Fiat Tipo 3, có thiết kế 7 chỗ ngồi, trang bị động cơ 4 xi-lanh dung tích 2765cc, sản sinh công suất 35 mã lực.

Với sức mạnh này, chiếc xe có thể đạt đến vận tốc 100 km/h.

Bentley (1919)

Anh em nhà Bentley đã kinh doanh xe hơi trước khi thành lập công ty sản xuất ô tô. Ảnh: Autocar

Hai anh em nhà Bentley đã kinh doanh xe hơi từ trước Thế chiến 1, nhưng đến năm 1919 họ mới thành lập công ty Bentley Motors với mục đích nghiên cứu, sản xuất ô tô cho giới thượng lưu.

Chiếc xe đầu tiên của Bentley chính thức bán ra thị trường vào năm 1921, được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 3 lít. Tới năm 1930, hãng xe này đã có 5 lần vô địch giải đua Le Mans 24 giờ.

Citroën (1919)

André Citroen đã nung nấu kế hoạch sản xuất ô tô từ rất lâu. Ảnh: Autocar

Trong suốt Thế chiến thứ 1, nhà máy của André Citroen chỉ tập trung sản xuất trang bị, vũ khí cho quân đội nhưng ý tưởng về sản xuất ô tô đã được ông nung nấu từ rất lâu.

Vào tháng 3 năm 1919, chỉ 4 tháng sau khi Thế chiến thứ 1 kết thúc, Citroen đã ra mắt mẫu xe đầu tiên của hãng, chiếc Type A, với trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1327cc cho tốc độ tối đa 64 km/h.

Chỉ trong 2 năm, đã có tới 24.000 chiếc Type A đã được Citroen bán ra thị trường.

BMW (1927)

Chiếc xe đầu tiên của BMW được chế tạo dựa trên nguyên mẫu chiếc Austin Seven. Ảnh: Autocar

Hãng BMW được thành lập vào năm 1916 với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất động cơ máy bay. Tới năm 1923, hãng tung ra thị trường chiếc mô tô đầu tiên. Bốn năm sau đó, BMW sản xuất chiếc ô tô đầu tiên, chiếc Dixi 3/15. Đây là chiếc xe được chế tạo dựa trên nguyên mẫu chiếc Austin Seven nổi tiếng của Anh quốc.

So với bản gốc, Dixi 3/15 hầu như không có bất cứ thay đổi nào ngoài việc đổi vô lăng từ bên phải sang trái. Dù vậy, sau này hãng Austin lại làm ăn thua lỗ và bị chính BMW mua lại.

(còn tiếp)

Ngân Vũ (Theo Autocar)

