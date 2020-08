Những chiếc ô tô đến từ các hãng sản xuất xe châu Âu luôn có ưu điểm về ngoại thật bắt mắt. Dưới đây alf những mẫu xe đẹp nhất trong 10 năm qua.

1. Volkswagen Arteon R Line

Volkswagen Arteon với ngoại thất đậm chất Đức. Ảnh: Megautos.com

Arteon được xem là một trong những chiếc xe châu Âu đẹp nhất. Đây là mẫu xe sedan lớn nhất do hãng xe Đức Volkswagen sản xuất. Đây là sản phẩm được thừa hưởng tinh hoa của 2 mẫu xe Passat CC và Phaeton. Phiên bản R Line sở hữu động cơ 2 lít tăng áp, công suất 320 mã lực. Arteon không chỉ đem lại cho người lái cảm giác phấn khích về tốc độ mà nó còn khoác lên mình lớp ngoại thất đẹp vượt trội

Bánh xe kích thước lớn, các chi tiết được sơn màu đen, đèn pha dọc theo các đường của mặt ca lăng tạo nên thiết kế đậm chất Đức. Trong tất cả các phiên bản, phiên bản màu sơn vàng được đánh giá là đẹp nhất.

2. Polestar 1

Polestar mang nét sang trọng, lịch sự hệt như xe của điệp viên 007. Ảnh: wikipedia.org

Polestar là dòng sản phẩm xe hiệu suất cao đến từ nhà sản xuất Thụy Điển Volvo. Đây là một chiếc ô tô hybrid, với động cơ xăng dung tích 2 lít tăng áp dẫn động cho cầu trước và hai động cơ điện dẫn động cho cầu sau. Tổng công suất các động cơ của Polestar lên tới 600 mã lực và chiếc xe có thể vọt từ 0~100 km/h chỉ trong 4 giây. Phong cách thiết kế của Volvo khá đậm nét trên Polestar ở các chi tiết như đèn hậu, đèn pha và mặt ca lăng. Nét sang trọng thanh lịch của Polestar 1 giống như những chiếc xe mà điệp viên 007 từng đi vậy.

3. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Mặt calăng đặc trưng của những chiếc Alfa Romeo. Ảnh: motor1.com

Những chiếc xe đến từ Ý luôn làm giới yêu xe mê mẩn vì sở hữu ngoại thất đẹp, tinh tế và thương hiệu Alfa Romeo là một minh chứng rõ ràng.

Alfa Romeo Giulia là một trong những sản phẩm mới nhất của hãng xe Italia. Mẫu sedan fullsize này sẽ cạnh tranh trực tiếp đối với các đối thủ sừng sỏ đến từ Đức như Audi A5, BMW 5 Series, và Mercedes Benz C-Class.

Giống như hầu hết những chiếc Alfa Romeo, mẫu Giulia trông rất bắt mắt. Mặt ca lăng hình tam giác dễ nhận biết từ xa, kèm theo đèn pha nhọn mang lại cho chiếc xe vẻ ngoài mạnh mẽ, đồng thời cũng khiến nó thể hiện được dấu ấn riêng mà không kém phần sang trọng và thanh lịch.

4. Porsche Taycan

Thiết kế đậm chất hiện đại của Porsche Taycan. Ảnh: noticias.coches.com



Taycan là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên do Porsche sản xuất. Với công suất 760 mã lực, Porsche Taycan có thể bứt tốc 0~100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Không chỉ sở hữu động cơ khủng, Porsche Taycan còn có thiết kế ngoại thất ấn tượng.

Thiết kế phần đuôi xe đã làm nên thương hiệu của Porsche nhưng phần đầu xe lại là một sự phá cách. Sự kết hợp giữa đèn pha LED, các đường nét trên khung xe, bánh xe đã làm cho Porsche Taycan mang dáng vẻ như "đến từ tương lai".

5. Ferrari 488 Pista

Ferrari 488 Pista phiên bản xe đua của chiếc 488. Ảnh: motor.elpais.com

Chiếc Ferrari 488 Pista là phiên bản nâng cấp của Ferrari 488, dành riêng cho các cuộc đua. Xe được trang bị động cơ Twin-Turbo 3.9 lít V8 sản sinh công suất 720 mã lực, dẫn động cầu sau.

Mui xe thiết kế để tối ưu khí động học nhưng nó cũng làm cho chiếc xe trở nên dữ dằn hơn. Ngoài ra, các chi tiết thiết kế bằng sợi carbon cộng với dải sơn chạy dọc thân xe như thường thấy trên xe đua như một lời cam kết của Ferrari với khách hàng về trải nghiệm tốc độ chiếc xe mang lại.

6. Aston Martin Vanquish S Volante

Aston Martin Vanquish S Volante có thiết kế vừa thể thao vừa sang trọng. Ảnh: motorauthority.com

Chiếc Vanquish được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2007 và được hãng Aston Martin đưa trở lại thị trường vào năm 2012.

Chiếc xe là sản phẩm tổng hòa của kiểu dáng thể thao và thiết kế sang trọng. Aston Martin Vanquish sở hữu bộ khung được làm từ nhôm 100% và thân xe bằng sợi carbon. Trong khoang lái, các chi tiết được chế tác từ vật liệu sang trọng như da và sợi tổng hợp Alcantara mang đến sự tinh tế hàng đầu khiến thỏa mãn mọi khách hàng. Để chiều lòng những người đam mê tốc độ, Vanquish S được trang bị động cơ V12 6 lít sản sinh hơn 600 mã lực, giúp cho xe tăng tốc từ 0~100km/h chỉ trong 3,5 giây. Ngoài ra, khả năng xử lý của xe rất mượt mà nhờ hệ thống treo độc lập ở cả 4 bánh xe.

7. Fiat 124 Spider Abarth

Fiat 124 Spider Abarth dù thiết kế đẹp nhưng vẫn ế khách. Ảnh: tn.com.ar

Fiat 124 Spider Abarth là sản phẩm hợp tác giữa Fiat và Mazda. Chiếc 124 Spider dùng chung khung sườn với Mazda Miata và được trang bị động cơ tăng áp 1,4 lít từ Alfa Romeo. Giống Miata, chiếc Fiat 124 Spider Abarth là một mẫu xe thể thao đúng nghĩa với công suất 170 mã lực, dẫn động cầu sau và hộp số sàn.

Đáng tiếc, phiên bản này đã bị ngừng sản xuất vào năm 2019 do doanh số bán hàng èo uột và không đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn khí thải của châu Âu.

8. Mercedes AMG GT-R Pro

Mercedes AMG GT-R Pro độ lại của xe độ. Ảnh: autoblog.com.ar

AMG GT-R Pro là phiên bản nâng cấp của chiếc AMG GT-R, mẫu xe đã từng 1 lần qua bàn tay của hãng độ xe AMG . Xe được trang bị động cơ Twin-Turbo V8 4 lít sản sinh công suất 585 mã lực đi kèm hộp số tự động 7 cấp.

AMG GT-R Pro được nâng cấp bộ khung chống lật, hệ thống phanh, hệ thống treo, khí động học và hệ thống lái. Tất cả đều tinh chỉnh dành riêng cho dòng xe đua.

Lớp sơn đen mờ kết hợp với dải sơn màu xanh lá cây, thiết kế khí động học mang đến cho chiếc xe một vẻ ngoài rất "ngầu" kể cả khi nó đang đứng yên.

9. McLaren 720S Spider

McLaren 720S Spider một trong những siêu xe đẹp nhất thế giới. Ảnh: squir.com

Kể từ khi trở thành nhà sản xuất độc lập vào năm 2010, hãng McLaren chỉ tập trung vào chế tạo những chiếc xe có chất lượng cao.

Mẫu 720S được ra mắt vào năm 2017 với tư cách là người kế nhiệm của 650S. Xe được trang bị động cơ dung tích 4 lít V8 tăng áp kép của McLaren, sản sinh công suất 720 mã lực. McLaren 720S Spider được đánh giá là một trong những siêu xe đẹp nhất thế giới.

10. Audi R8 V10 Plus

Audi R8 V10 Plus trông dữ hơn bản cũ. Ảnh: es.motor1.com

Dòng Audi R8 thế hệ thứ hai bắt đầu được sản xuất từ năm 2015. So với thế hệ đầu tiên, động cơ V8 4.2 lít đã bị loại bỏ và thay thế bằng động cơ V10 5.2 lít, công suất 540 mã lực và động cơ V10 Plus, công suất 610 mã lực. Audi R8 V10 Plus dùng chung nền tảng với Lamborghini Huracan, vì cả hai đều được sản xuất bởi VAG.

Ở phiên bản mới này, ngoại thất được thiết kế mạnh mẽ hơn. Ở mặt trước, Audi R8 V10 Plus sở hữu mặt ca lăng lớn, góc cạnh. Đèn pha hình tròn đã được vuốt nhọn lại. Trong khi phần đuôi xe, đèn hậu LED và ống xả cũng lớn hơn, kết hợp với cánh đuôi bằng sợi carbon mang lại cho R8 kiểu dáng hiện đại và dữ dằn.

Ngân Vũ (Theo Hotcars)

