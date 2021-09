Những pha hành động choáng ngợp nhất trong series phim James Bond hầu hết đều là những cảnh rượt đuổi bằng ô tô thót tim, nghẹt thở. Cùng điểm lại một số cảnh phim đã làm nên lịch sử phim Bond.

'The Man with the Golden Gun' (xe cam, lộn một vòng bay qua sông)

Mở đầu danh sách là cảnh phim được đánh giá là một trong những pha hành động nguy hiểm liên quan đến xe hơi vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh và có thể là vĩ đại nhất trong lịch sử Bond. Đó là cảnh chiếc ô tô tiếp cận cây cầu bị gãy, phóng lên không trung để bay lộn vòng 360 độ qua sông.

browser not support iframe.

Cảnh này nằm trong phần phim thứ 9 trong loạt phim về James Bond do Eon Productions sản xuất năm 1974 với sự tham gia của Roger Moore trong vai điệp viên MI6 hư cấu James Bond (hay còn gọi là Điệp viên 007).

'A View to a Kill' (xe taxi, bị mất hết chỉ còn 2 hàng ghế trc vẫn chạy)

Trong bộ phim này, có hàng loạt những cái tên sáng giá đáng chú ý như: Rolls-Royce Silver Cloud II đời 1962; chiếc C4 Corvette do một điệp viên Nga lái hay chiếc Jeep Cherokee do Tanya Roberts điều khiển…

browser not support iframe.

Còn điệp viên 007 lại bắt đầu bằng một chiếc taxi Renault 11 để đuổi theo một người nhảy dù dọc sông Seine (Pháp). Chiếc taxi tội nghiệp không chỉ bị lao xuống cầu thang, bay xuyên qua không trung, mà còn trượt trên nóc xe buýt và cuối cùng cho đến khi bị cắt làm đôi… thì nó vẫn tiếp tục chạy.

Phần thứ 14 sản xuất năm 1985 này là lần xuất hiện thứ bảy và cũng là cuối cùng của Roger Moore trong vai James Bond.

'Licence to Kill' (xe bồn, chạy bằng 2 bánh)

Mặc dù chiếc xe bồn hiệu Kenworth không được đánh giá tương đồng với những chiếc ô tô còn lại trong danh sách này, nhưng cùng với nó, chàng James đã có một cuộc rượt đuổi thực sự ấn tượng trong phần phim thứ 16 - sản xuất năm 1989.

browser not support iframe.

Điệp viên James Bond do Timothy Dalton thủ vai đã có màn lái nghiêng chiếc xe cồng kềnh chạy cả quãng đường dài chỉ bằng một nửa số bánh xe.

'Tomorrow Never Dies' (xe điều khiển bằng điện thoại)

Đây là phần phim thứ 18 sản xuất năm 1997, vai Bond do Pierce Brosnan đóng. Chiếc xe nam chính sử dụng có chức năng điều khiển từ xa thông qua điện thoại, nhờ đó xuất hiện một số cảnh quay khá thú vị về một chiếc xe giống như không có người lái.

browser not support iframe.

Được biết, bộ phận nghệ thuật của bộ phim đã thực sự có một ngày thực địa với chiếc BMW 750iL. Nó không chỉ có 12 xi-lanh, mà còn được trang bị hơi cay, 12 tên lửa mở ra từ cửa sổ trời, bộ đinh gai rơi xuống từ cản xe, lốp xe có thể tự động bơm lại và máy cắt cáp…

'Quantum of Solace' (xe đen, quay ở Ý, cảnh hành động, bắn súng dữ dội)

Cũng là một cuộc rượt đuổi gay cấn khác trong phần thứ 22, Bond đã điều khiển chiếc Aston Martin DBS đầy bản lĩnh để vượt qua đối thủ của mình - những kẻ lái Alfa Romeo 159 luôn bám sát suốt dọc hành trình.

browser not support iframe.

Phần phim này do Daniel Craig thủ vai Bond và bộ phim chính thức phát hành lần đầu vào năm 2008 tại Anh, Ấn Độ và Bắc Mỹ.

Quân Hiếu (Theo Autoblog)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!