Được chế tạo như một món đồ chơi cho trẻ em, nhưng những chiếc xe này có giá còn đắt hơn cả những ô tô hạng sang Mercedes-Benz, BMW hay Audi.

Khác với những chiếc ô tô chạy pin được chế tạo đơn giản với vật liệu nhựa và pin sạc có giá rẻ, dòng ô tô cho trẻ em của những hãng xe hơi danh tiếng thậm chí còn đắt hơn cả ô tô cho người lớn.

Bản sao Ferrari giá 133.325 USD

Với những chiếc Ferrari cổ điển của thập niên 60, 70 ở thế kỷ trước hiện có giá triệu đô không hề lạ bởi sự hiếm có dành cho dân sưu tập. Nhưng một chiếc xe được tạo ra dạng bản sao dành cho trẻ em giá lên tới hơn 133.000 USD hẳn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ferrari 330 P2 Junior

Chiếc xe đắt đỏ ấy chính là Ferrari 330 P2 Junior do tay đua người Pháp De La Chapelle chế tạo đã tạo nên một kỷ lục thế giới mới cho xe trẻ em khi được bán với giá 110.000 euro (khoảng 133.325 USD) hồi tháng 2/2021. Chiếc xe này đã phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2013 bởi bản sao chiếc Ferrari 250 Testa Rossa 1958, giá 126.500 USD.

Ferrari 330 P2 Junior là bản sao thu nhỏ của Ferrari dành cho đường đua thể thao có khung gầm dạng bậc thang với động cơ Honda 4 thì, dung tích 144cc đặt phía sau. Xe có một ghế đơn gắn ở giữa với các cụm điều khiển đầy đủ chức năng.

Xe dùng động cơ 144cc của Honda

Bản sao xe đua Ferrari thu nhỏ này có lốp xe dạng đúc của thập niên 60,70. Thân xe được sơn màu đỏ đặc trưng với đường tròn màu trắng bên hông mang số 3. Trước cuộc đấu giá mới nhất, mức giá cao nhất từng được trả cho một chiếc Ferrari 330 P2 Junior là 66.125 USD.

Ferrari Testarossa giá 106.000 USD

Với tốc độ tối đa 40km/h và động cơ lấy từ máy cắt cỏ, đây là chiếc Ferrari chậm nhất từng được chế tạo, nhưng khách hàng của nó không phải là người lớn dù giá bán đắt đỏ hơn cả những chiếc ô tô hạng sang.

Ferrari Testarossa Spider là một bản sao với kích thước bằng một nửa của siêu xe Ferrari những năm 1980 - là một trong 3 chiếc trên thế giới được sản xuất dành riêng cho Harrods (một cửa hàng bách hóa tổng hợp nổi tiếng của thủ đô Luân Đôn, nước Anh) cách đây hơn 30 năm.

Ferrari Testarossa Spider hiện là hàng sưu tầm vì chỉ sản xuất 3 chiếc trên thế giới

Giá bán ban đầu của chiếc xe vào khoảng 35.000 bảng Anh (khoảng 50.000 USD) và theo thời gian đến nay giá mua lại đã gấp đôi, vào khoảng 106.000 USD.

Chiếc xe ban đầu tạo ra là dành cho trẻ em từ 5 đến 9 tuổi. Thân xe, nắp ca-pô, cửa, cốp đều được làm bằng sợi thủy tinh vừa nhẹ lại bền. Ferrari Testarossa Spider sử dụng một động cơ xăng, đèn pha bật trồi sụt, đồng hồ đo tốc độ và vòng tua máy đầy đủ, nội thất bọc da và vô lăng chính thức như một chiếc Ferrari thực thụ. Tất nhiên, nhà sản xuất ra chiếc xe này đã phải xin phép Ferrari trước khi chế tạo ra.

Testarossa được hãng siêu xe Ferrari chế tạo từ năm 1984 đến năm 1991 tại nhà máy Modena (Ý) với động cơ 12 xi lanh 5 lít, công suất 390 mã lực, đạt tốc độ 60 km/ h chỉ trong hơn 5 giây và có tốc độ tối đa 180 km/ h. Hiện dòng xe này khôgn còn nhiều và từng được các ngôi sao thế giới sở hữu như ca sĩ Elton John, diễn viên Pháp Alain Delon và diễn viên Mỹ Tom Selleck.

Baby Bugatti II giá lên tới 68.000 USD

Được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Geneva năm 2019, chiếc xe trẻ em "Baby Bugatti II" được tạo ra như một phần của lễ kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu siêu xe nước Ý này. Chiếc xe không dành cho người lớn này có giá từ khoảng 35.000 USD và đắt nhất là 68.000 USD.

Baby Bugatti II sản xuất 500 chiếc với giá đắt đỏ

Chiếc xe được phát triển với sự hợp tác của The Little Car Company, là bản sao chạy bằng pin có kích thước bằng 75% của chiếc Bugatti Type 35 sản xuất năm 1924, từng tham dự cuộc đua Grand Prix of Lyon vào tháng 8/1924.

Baby Bugatti II có chiều dài 2,8 mét và rộng 1,0 mét, sẽ cho phép trẻ em, cha mẹ và ông bà cùng tận hưởng chuyến đi mang tính giải trí. Bàn đạp chân ga có thể điều chỉnh để phù hợp với những người lái xe có chiều cao khác nhau, trong đó hướng đến trẻ em.

Bugatti cho biết nhóm kỹ sư đã quét từng inch bản gốc của Type 35 để tái tạo thành Baby Bugatti II. Bánh xe là loại hợp kim tám chấu, được cho là đột phá vào thời điểm đó, đã được tái tạo và dùng lốp Michelin hiện đại. Các chi tiết cơ khí, như trục trước, hệ thống treo và cơ cấu lái cũng đã được giữ gần như nguyên bản thiết kế.

Các chi tiết nội thất cũng được phục dựng nguyên bản, bao gồm bảng điều khiển bằng nhôm và vô lăng 4 chấu. Đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo áp suất dầu và nhiên liệu đã được thay thế bằng đồng hồ tốc độ, chỉ báo mức pin và đồng hồ đo công suất. Baby Bugatti II dử dụng gói pin lithium-ion 1.4 kWh cho bản tiêu chuẩn và bản cao cấp nâng lên 2.8 kWh. Chiếc xe còn sử dụng công nghệ phanh tái tạo năng lượng để tăng thời gian sử dụng. Tốc đô khống chế ở mức20 km / giờ.

Chỉ có 500 chiếc được sản xuất và chúng đã được bán gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 được cho là đã khiến một số người mua thay đổi ý định và công ty sản xuất nói sẵn sàng nhường lại đơn hàng cho người có nhu cầu.

Rolls-Royce "hàng thửa" cho trẻ em

Vào năm 2017, những đứa trẻ chuẩn bị lên bàn mổ tại bệnh viện St Richard's, Anh quốc đã nhận được món quà hết sức ý nghĩa đến từ hãng siêu sang Rolls-Royce. Một đội ngũ các kỹ sư của Rolls-Royce đã tạo ra chiếc Wraith phiên bản mui trần dành cho các em nhỏ.

Chiếc xe này được sản xuất theo tiêu chuẩn Bespoke danh tiếng của hãng Rolls-Royce. Xe sử dụng pin 24 volt và có thể đạt tốc độ tối đa 16 km/h. Vì vậy, những chi tiết mang đậm dấu ấn của Rolls-Royce như lưới tản nhiệt lò sưởi hay biểu tượng Spirit of Ecstasy cũng được tích hợp trên chiếc xe đặc biệt này.

Rolls-Royce Wraith phiên bản mui trần dành cho các em nhỏ với duy nhất 1 chiếc

Bên cạnh đó, ngoại thất màu xanh dương đậm như một thông điệp mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho các em bé chuẩn bị phẫu thuật. Giá bán của xe không được tiết lộ, nhưng với giá trị độc bản cùng danh tiếng của Rolls-Royce thì chiếc xe này cũng không hề rẻ nếu được bán lại.

Đình Quý (theo newatlas, thesun, forbes)

