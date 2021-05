Ít ai biết rằng kiểu mở cửa ngược sang 2 bên như con sò của Rolls-Royce Phantom lại xuất hiện từ những năm 1930 trên mẫu xe Model B của Ford, sau này những chiếc Dodge, Bugatti Atlantic, Fiat 600. Bất ngờ hơn cả là cửa này còn có tên gọi khá xui xẻo: "cửa tự sát" - Suicide, vì chúng dễ mở bung ra khi gặp va chạm và hành khách dễ bị văng ra khỏi xe do các loại xe thời kỳ này chưa có dây đai an toàn. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, khi dây đai an toàn 3 điểm ra đời, thiết kế "cửa tự sát" không còn đáng sợ nữa mà đã dần trở thành dấu ấn rất riêng của một số hãng xe như Rolls-Royce.