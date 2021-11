Trong 4 chiếc ô tô bị cảnh sát thu giữ của các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng "khủng" tới 14.000 tỷ vừa qua, có 2 chiếc sedan hạng sang Mercedes-Benz Maybach rất đáng chú ý.

Đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng siêu "khủng" có quy mô lên tới 14.000 tỷ do Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) triệt phá, đang được dư luận hết sức quan tâm.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ vừa được triệt phá.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã tạm giữ 4 chiếc ô tô của các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này, trong đó đáng chú ý nhất là 2 chiếc xe hạng sang Mercedes-Benz Maybach có giá cả chục tỷ đồng.

Hai chiếc xe hạng sang hiệu Mercedes-Benz được cơ quan công an thu giữ.

Theo chuyên gia ô tô Kiều Xuân Hiếu, hai chiếc xe hạng sang hiệu Mercedes-Benz này tuy cùng có chữ Maybach nhưng chỉ có một chiếc là hạng "xịn", chiếc còn lại là dòng thường được độ lên Maybach.

Cụ thể, chiếc xe BKS Hà Nội là dòng Mercedes-Benz S450 Maybach đời 2020. Đây là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn có giá thị trường hiện nay khoảng gần 8 tỷ đồng, tuỳ trang bị.

Còn chiếc màu đen mang BKS của tỉnh Lạng Sơn là mẫu Mercedes-Benz S450 Luxury đời 2019 có giá khoảng 4,3 tỷ đồng. Theo quan sát, chiếc xe này đã được độ mặt ca-lăng, cản trước, la-zăng, logo Maybach, nẹp chân kính,...

Đây là gói độ được khá nhiều chủ xe sử dụng để biến ngoại hình chiếc xe S450 thường trông giống Maybach, chi phí độ xe này hết khoảng 80 triệu đồng.

Chiếc xe màu đen mang BKS của tỉnh Lạng Sơn là mẫu Mercedes-Benz S450 Luxury đời 2019 được độ lên Maybach. Còn chiếc BKS Hà Nội là Maybach "xịn".

Theo anh Hiếu, 2 chiếc xe tuy có ngoại hình "na ná" nhau nhưng thực chất là rất khác biệt. Mẫu Maybach có chiều dài cơ sở lớn hơn hơn, do đó khoang hành khách cũng rộng rãi và sang trọng hơn với cấu hình 4 chỗ ngồi. Hàng ghế sau là vị trí thương gia với bàn làm việc, tủ lạnh, màn hình,...

Cả Mercedes-Benz S450 Maybach và S450 Luxury đều sử dụng loại động cơ V6 3.0L, hộp số tự động 9 cấp nhưng S450 Maybach có hệ thống truyền động 2 cầu, trong khi đó S450 thường chỉ dẫn động cầu sau.

Hoàng Hiệp

