Toyota Việt Nam xác nhận, lỗi cụm bơm xăng, cá biệt có thể khiến xe đang chạy ở tốc độ cao bị chết máy, nguy cơ xảy ra va chạm.

Liên tục triệu hồi xe vì nhiều loại lỗi

Mới đây, đại diện truyền thông của Toyota Việt Nam (TVM) cho biết, từ đầu năm tới nay, TMV thực hiện 8 đợt triệu hồi sản phẩm. Các xe bị triệu hồi thuộc nhiều dòng xe của TMV và cả thương hiệu xe sang là Lexus.

Liên tục triệu hồi hàng chục nghìn xe ô tô, Toyota Việt Nam nói gì?



Một loạt các lỗi trên nhiều dòng xe do TMV lắp ráp, nhập khẩu phân phối liên quan tới dây đai an toàn, cụm bơm túi khí, ống chân không bầu trợ lực phanh. Nghiêm trọng nhất, gần 33 nghìn xe của TMV đã phải quay đầu về nơi sản xuất do lỗi cụm bơm xăng. Đây được đánh giá là lỗi rất nghiêm trọng, có thể gây ra va chạm, uy hiếp tính mạng người sử dụng.



“Theo Cty ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), trên các xe bị ảnh hưởng sẽ xuất hiện đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một số trường hợp cá biệt, xe cũng có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm”, trích email trả lời riêng Phóng viên Doanh Nhân Việt Nam từ Đại diện truyền thông TMV.



Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, Đại diện truyền thong của TMV cũng cho biết: Thông tin từ TMC(công ty mẹ tại Nhật Bản-PV), những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử.



Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Trước những khẳng định của TMV có thể thấy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là phụ tùng lắp ráp kém chất lượng. Tuy nhiên, điều mà nhiều người tiêu dùng băn khoăn là không hiểu tại sao, dù đã trải qua rất nhiều công đoạn kiểm định chất lượng, những “sản phẩm lỗi” này vẫn tới tay người tiêu dùng.



TMV cho biết, sau khi có thông tin chính thức từ Công ty mẹ, hãng đã ra thông báo triệu hồi xe với phương châm “khách hàng là trên hết”. Bên cạnh việc đăng tải thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Toyota, khách hàng sở hữu các xe ảnh hưởng trong chương trình triệu hồi sẽ nhận được thư mời hoặc điện thoại thông báo từ các Đại lý Toyota.



TMV khẳng định, động thái này một lần nữa thể hiện trách nhiệm của TMV đối với sự an toàn của khách hàng - những người đã luôn yêu mến và tin dùng sản phẩm của Toyota tại Việt Nam.



Chỉ tên nhà cung cấp phụ tùng kém chất lượng



Với lỗi nghiêm trọng kể trên, có thể thấy, nhiều năm liền, đội ngũ kỹ sư của Toyota Việt Nam cũng như Cty mẹ tại Nhật Bản đều bị nhà cung cấp phụ tùng kém chất lượng qua mặt. Hãng cung cấp cụm bơm nhiên liệu được nhắc tới ở đây là Denso.

Theo tìm hiểu, tương tự nhà cung cấp cụm bơm túi khí Takata, Denso là nhà cung cấp phụ tùng chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Ngoài Toyota, Denso còn “bao sân” cho nhiều thương hiệu lớn khác tại đất nước mặt trời mọc như Honda, Subaru.



Tháng 4/2020, Subaru phải triệu hồi 188.207 xe liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu tại Bắc Mỹ. Những xe bị ảnh hưởng gồm Impreza, Outback, Legacy và Ascent sản xuất năm 2019.



Tới tháng 6/2020, Honda triệu hồi 1,4 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi bơm xăng.



Tính đến hết tháng 11/2020, trên toàn cầu, Toyota đã phải phát đi thông báo triệu hồi gần 6 triệu xe ô tô vì dính lỗi nghiêm trọng này, trong đó góp mặt không ít dòng xe sang Lexus. Số lượng xe, dòng xe dính lỗi ngày một nhiều khiến không ít khách hàng của Toyota hoang mang.

Theo Doanhnhanvn