Với những tính năng công nghệ an toàn nổi bật, doanh số bán hàng của Hyundai SantaFe trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1.990 xe và xếp nhóm đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ, cho thấy sức hấp dẫn của mẫu xe này tại Việt Nam.

Hệ khung gầm thép cường lực AHSS tiên tiến

Hyundai SantaFe là chiếc xe tiên phong trong các công nghệ an toàn của Hyundai. Về hệ thống an toàn chủ động, khung xe được nâng cao tỷ lệ thép siêu cường AHSS lên 57%, cao hơn 15% so với phiên bản trước đó. Thép cường độ cao AHSS được dùng để chế tạo khung, gầm, cột trụ và vỏ bọc thân xe.

Hyundai Santa Fe có đến 6 phiên bản, giá bán từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng

So với vật liệu nhôm, lợi thế của AHSS là dễ gia công hơn. So với thép thông thường, AHSS loại bỏ bớt carbon ở thép thông thường và bổ sung nhiều nguyên tố hóa học khác để giúp cho thép dai chắc, chịu lực tốt, khó bị rỉ sét hơn. Điều quan trọng là tỷ trọng thép cường độ cao giảm đến 30%, sức chịu lực tăng 50%.

Thông thường, các vùng biến dạng được đặt phía trước và phía sau xe, với tác dụng hấp thụ lực tác động từ những vụ đâm qua việc biến dạng vật liệu và giúp “trì hoãn va chạm” với khoang lái chính.

Với Hyundai Santa Fe, trong khi phần lớn các thành phần xung quanh được thiết kế để biến dạng dễ dàng, toàn bộ khoang lái chính lại được gia cố cứng cáp hơn nhiều để bảo vệ hành khách bên trong. Đây chính là thế mạnh của thép cường lực AHSS. Những chiếc xe như Santa Fe có khả năng bảo vệ vững chắc cho người lái trước những va chạm xảy ra.

Ngoài ra, với những yêu cầu về vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, các nhà chế tạo bắt buộc phải làm ra chiếc xe nhẹ cân hơn. Với thép cường lực AHSS, so với việc sử dụng những loại thép thông thường khác, tổng trọng lượng xe có thể giảm tới 25 - 39%.

Nếu sử dụng dòng xe này để chở một gia đình có 4 người, tổng trọng lượng từ 170 - 270kg, chiếc xe tiết kiệm được 20 - 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với những mẫu xe cùng phân khúc có trọng lượng nặng hơn.

Hệ thống an toàn chủ động nâng cao

Bên cạnh những chức năng an toàn đã trở thành tiêu chuẩn mặc định trên các dòng xe phổ thông như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt VSM, hỗ trợ đổ đèo HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Hyundai Santa Fe còn nổi bật với những tính năng tiên tiến như hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, cảnh báo bỏ quên hành khách trong xe ROA, khóa an toàn thông minh SAE.

Đối với hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, radar ở đuôi xe để phát hiện vật thể di chuyển vào điểm mù của người lái. Khi phát hiện ô tô hoặc xe máy lọt vào điểm mù, đèn vàng gắn trên gương chiếu hậu và hình ảnh trên hệ thống HUD sẽ nhấp nháy để cảnh báo người lái. Nếu người lái bật xi nhan ở bên có vật thể trong điểm mù, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, BSD sẽ phát huy tối đa sự hữu hiệu.

Đối với chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, hệ thống radar sẽ giám sát các vật thể tiến đến gần đuôi xe khi người lái lùi khỏi bãi đỗ hay lùi từ cổng nhà ra đường. Đặc biệt hơn, hệ thống của Hyundai SantaFe có thể tự động phanh khẩn cấp để tránh vật cản nếu như người lái không phản ứng kịp.

Một công nghệ khác cũng ứng dụng trên hệ radar của Hyundai SantaFe là Khóa an toàn thông minh SEA. Hệ thống sẽ phát hiện các phương tiện di chuyển đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe. Trong trường hợp có xe tiến đến, SEA sẽ tự động khóa cửa đến khi nguy hiểm qua đi.

Trong trường hợp cửa đã mở thì xe phía sau mới tiến đến vùng nguy hiểm thì hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh ở bảng đồng hồ sau vô lăng. Đây là một hệ thống cần thiết khi tham gia giao thông ở Việt Nam.

Một tính năng nổi bật khác của SantaFe đó là hệ thống cảnh báo bỏ quên hành khách ghế sau ROA. SantaFe được trang bị cảm biến và camera trong xe để quan sát hàng ghế sau. Trong trường hợp người lái ra khỏi xe và khóa xe, bỏ quên hành khách ngồi sau (trẻ em, thú nuôi), chiếc xe sẽ cảnh báo người lái bằng còi báo động.

Tính năng này đặc biệt được người tiêu dùng quan tâm, nhất là khi xảy ra không ít vụ bỏ quên trẻ nhỏ trên xe giữa trời nắng nóng, gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Hai hàng ghế sau của xe có thể gập phẳng dễ dàng tạo thêm không gian chứa đồ rộng lớn

Doãn Phong