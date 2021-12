Ngày 20/12/2021 Tập Đoàn Tan Chong khai trương Đại lý MG Trường Chinh tọa lạc tại địa chỉ 765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, cung đường được gọi là “Phố ô tô” sầm uất nhất tại TP.HCM.

MG Trường Chinh do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Miền Nam Group đầu tư với diện tích xây dựng hơn 2000 m2.MG Trường Chinh được xây dựng theo tiêu chuẩn MG toàn cầu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ: trưng bày và cung cấp các dòng xe MG; dịch vụ hậu mãi (Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa) cung cấp phụ tùng chính hãng.

Là thành viên của một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ô tô, MG Trường Chinh sẽ là địa chỉ uy tín để khách hàng có thể trải nghiệm các sản phẩm xe ô tô đến từ thương hiệu nổi tiếng Anh Quốc, đồng thời an tâm với các dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam.

Có mặt tại thị trường đầy cạnh tranh như TP.HCM, bên cạnh sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, MG Trường Chinh cũng không ngừng đầu tư vào đội ngũ nhân sự trẻ có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu, đáp ứng tiêu chuẩn MG toàn cầu với mục tiêu cao nhất mang đến nhiều hơn sự hài lòng cho khách hàng một khi đã lựa chọn thương hiệu MG và MG Trường Chinh.

Ông Nguyễn Ngọc Huy - Giám đốc Đại Lý MG Trường Chinh kiêm Giám Đốc Marketing Tập đoàn đầu tư Miền Nam chia sẻ, “Đây là đại lý MG 3S thứ 2 trong năm 2021 của Tập đoàn Đầu Tư Miền Nam, là minh chứng cho sự cam kết đồng hành phát triển cùng thương hiệu MG và Tập đoàn Tan Chong tại Việt Nam. Tôi hy vọng MG Trường Chinh sẽ là cầu nối thuận tiện nhất, đưa thương hiệu và các sản phẩm MG đến gần hơn với khách hàng tại TP.HCM và khu vực lân cận”.

Tập đoàn Tan Chong được chỉ định bởi SAIC Motor, giành được quyền nhập khẩu, phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam. Tan Chong Group đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hơn một thập kỷ và là một trong những nhà đầu tư Đông Nam Á lớn nhất tại nước ta. Ngoài ra, Tan Chong cũng sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Thương hiệu MG sẽ được tập đoàn này phân phối thông qua công ty con TCSV (TC Services Việt Nam). Với vai trò mới, Tan Chong có thể mở rộng sự hiện diện của mình ở ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mang đến sản phẩm thương hiệu Anh cao cấp với mức giá hợp lý.

Hai mẫu xe MG HS, MG ZS hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam, mẫu xe thứ 3 được kỳ vọng nhất MG5 sẽ chính thức đến tay khách hàng đầu năm 2022. Trước đó, các mẫu xe này đều đã gây tiếng vang tại các thị trường lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Nam Mỹ và Trung Đông.

Bên cạnh thiết kế ấn tượng, sang trọng, nội thất tiện nghi thì các tính năng an toàn của MG cũng được khách hàng đánh giá cao khi được cấp chứng chỉ an toàn 5 sao Euro NCAP và an toàn 5 sao ANCAP tại Australia. Chính sách đặc biệt nhất mà chưa có hãng xe tại Việt Nam thực hiện là MG Việt Nam còn cam kết Bảo hành 5 năm không giới hạn số kilomet, 5 lần bảo dưỡng miễn phí (toàn phần và nhân công).

MG Trường Chinh - Công ty Cổ phần Ô tô Đông Nam Á Hotline Bán hàng: 0902 111 765 Hotline Dịch vụ: 0932 111 765 Địa chỉ: 765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Minh Hòa