Theo thông tin từ các nhà khoa học Thụy Điển, hãng sản xuất túi khí Takata bắt đầu kinh doanh không phải túi khí mà là dây an toàn từ giữa những năm 80, đến 1990 mới sản xuất túi khí. Tuy nhiên sau nhiều đợt triệu hồi xe do túi khí của hãng này các nhà khoa học đã phát hiện ra Takata sử dụng hợp chất amoni nitrat dễ bay hơi rất nguy hiểm trong bơm túi khí, bộ phận quan trọng đẩy túi khí bung. Đây cũng là một hợp chất dẫn tới đợt triệu hồi ô tô lớn nhất lịch sử thế giới. Được biết, ban đầu, Takata không sử dụng amoni nitrat để sản xuất bơm túi khí. Nhưng năm 1997, nhà máy của hãng ở Moses Lake (Washington, Mỹ) dính hàng loạt vụ nổ phá hủy thiết bị, ảnh hưởng năng suất. Takata buộc phải mua bơm túi khí từ các đối thủ để cung cấp cho hãng xe. Để chống lại bối cảnh khó khăn, hãng chấp nhận sử dụng hợp chất mới rẻ hơn, đó là amoni nitrat, bất chấp những nguy hiểm kéo theo. Đây là nguồn tin do Mark Lillie, kỹ sư từng làm việc tại Takata trả lời phỏng vấn của tờ NYTimes vào 2014 tiết lộ. Cũng chính vì những bê bối mà Công ty sản xuất túi khí ô tô Takata của Nhật Bản ngày 26/6/2017 đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đánh dấu vụ sụp đổ doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Takata phá sản do sức ép nợ nần quá lớn từ việc phải thu hồi nhiều triệu túi khí ô tô sau khi túi khí do hãng sản xuất bị cho là có liên quan tới nhiều cái chết của người dùng ô tô trên toàn thế giới.