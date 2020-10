Doanh số phân khúc xe hạng A tháng 9 tăng trưởng mạnh. Trong đó mẫu xe Vinfast Fadil tăng gấp đôi so với tháng trước và đánh bại Hyundai Grandi10 lên đứng đầu phân khúc.

Dựa theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và TC Motor, doanh số các mẫu xe hạng A đều đồng loạt tăng trưởng khá mạnh so với tháng 8 trước đó. Cụ thể, kết thúc tháng 9/2020 đã có 3.854 xe phân khúc A được bán ra thị trường tăng 44% so với tháng trước đạt 2.669 xe và tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, vị trí xếp hạng giữa các mẫu xe cũng có sự xáo trộn đáng kể. Sau những chính sách ưu đãi, giảm giá mạnh trong tháng qua, Vinfast Fadil đã tăng gần gấp đôi số xe bán ra và bất ngờ đánh bại được Hyundai Grand i10 vươn lên đứng đầu phân khúc. Hyundai Grand i10 dù doanh số có tăng nhưng vẫn phải ngậm ngùi lùi về vị trí thứ 2.

Ở vị trí thứ 4 và 5 có sự hoán đổi, Honda Brio thay vì đội sổ trong tháng 8 thì nay nhường ngôi vị đó cho Toyota Wigo.

1. Vinfast Fadil: 1.515 xe

5 tháng gần đây, sau khi được hãng xe Việt công khai thành tích kinh doanh, VinFast Fadil liên tục khiến vị trí xếp hạng trong phân khúc xe hạng A bị đảo lộn.

Không chỉ thường xuyên đánh bại Hyundai Grand i10, vươn lên dẫn đầu phân khúc hạng A, VinFast Fadil còn chắc chân trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt tháng 9/2020, xếp vị trí thứ 4 sau Toyota Vios, Hyundai Accent, và Hyundai Tucson...

Cụ thể, trong tháng 9, Vinfast Fadil đạt 1.515 xe được bán ra thị trường tăng 44% so với tháng trước chỉ đạt 849 xe.

Hiện VinFast Fadil được bán với 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp với giá lần lượt là 425 triệu đồng, 455 triệu đồng và 499 triệu đồng.

2. Hyundai Grand i10: 1.313 xe

Hyundai Grand i10 trong tháng 8 vừa mới khôi phục lại ngôi vị dẫn đầu sau 3 tháng trước đó bị VinFast Fadil lật đổ thì nay lại ngậm ngùi lùi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng dù doanh số vẫn tăng trưởng.

Tháng 9/2020, Hyundai Grand i10 xếp thứ 2 sau VinFast Fadil với doanh số 1.313 xe. So với tháng trước, doanh số của Hyundai Grand i10 tăng 20,6% và giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.668 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Grand i10 đạt 10.101 xe bán ra, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái bán được 12.682 xe.

Hyundai Grand i10 cũng là mẫu xe hơi cỡ nhỏ thứ 2 góp mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng, xếp vị trí thứ 8. Hyundai Grand i10 có tới 9 phiên bản, giá từ 315 - 415 triệu đồng.

3. Kia Moring: 530 xe

Kia Morning xếp vị trí thứ 3 với 530 xe hoàn thành thủ tục lăn bánh trong tháng 9, tăng21% so với con số 438 xe bán ra trong tháng 8.

Trước đây, Kia Morning và Hyundai Grand i10 là bộ đôi ăn khách nhất nhì. Hiện tại, vị thế của mẫu xe này đã thay đổi.

Tuy nhiên, Kia Morning vẫn được người tiêu dùng Việt ưu ái bởi đây là mẫu xe có thiết kế thời trang, nhiều phiên bản lựa chọn cùng mức giá rẻ nhất phân khúc (299 - 393 triệu đồng).

4. Honda Brio: 259 xe

Với doanh số 259 xe rời khỏi đại lý trong tháng 9 tăng khủng 311% so với tháng trước chỉ đạt 63 xe, Honda Brio đã thoát khỏi vị trí đội sổ trường kì trong phân khúc hạng A hàng tháng và vươn lên đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 1898 chiếc. Honda Brio được bán tại thị trường ô tô Việt Nam với 2 phiên bản G và RS, giá từ 418 - 452 triệu đồng.

5. Toyota Wigo: 237 xe

Xếp cuối cùng là Toyota Wigo với 237 xe được bán ra trong tháng 9 tăng nhẹ 6 chiếc so với tháng trước và giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 582 xe.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020, Toyota Wigo đạt 1.570 xe được bán ra.

Toyota Wigo 2020 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá từ 345 - 405 triệu đồng.

Khánh Vy