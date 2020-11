Bên cạnh những mẫu xe lắp ráp “hot” đang đắt khách nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ, cũng có nhiều mẫu xe nhập khẩu đầy ắp khuyến mãi nhưng vẫn thấp thỏm chờ đợi người mua ghé thăm.

Thị trường ô tô cuối năm như thường lệ sôi động hẳn lên nhờ các chương trình kích cầu, nhằm tăng doanh số của các hãng xe. Năm nay, nhu cầu mua xe tăng cao nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp đã được nhìn thấy trước từ khi ban hành cuối tháng 6. Không chỉ với xe lắp mà cả xe nhập khẩu cũng lao vào cuộc đua căng thẳng này.

Hiện tại thị trường xe nhập khẩu xuất hiện những đợt khuyến mãi “khủng”, nếu nhìn vào giá trị sẽ thấy hấp dẫn hơn so với xe lắp ráp.

Bắt đầu từ tháng 10 tới hết năm, Isuzu tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua 2 mẫu xe nhập khẩu là Isuzu D-Max và mu-X, tương đương mức giảm từ 21 đến 67 triệu đồng. Thực tế, Isuzu D-Max và Isuzu Mu-X cũng đã áp dụng chương trình này vào đợt hè vừa qua, nhưng vẫn là 2 mẫu xe ô tô có doanh số bán khá lẹt đẹt tại thị trường Việt, thường xuyên lọt top bán chậm hàng tháng.

Khuyến mại lớn thường xuyên nhưng Isuzu mu-X vẫn bán lẹt đẹt.

Mẫu sedan Honda Accord nhập khẩu cũng không nằm ngoài cuộc chạy đua giảm giá khi được có mức giảm cao nhất lên đến 250 triệu đồng cho bản màu đen VIN 2019 xuống còn 1,069 tỷ đồng. Trong khi đó, các bản Vin 2020 có mức giảm chung 60 triệu đồng tiền mặt, (xuống còn lần lượt là 1,259 và 1,269 tỷ đồng) so với giá niêm yết. Các tháng trước đó, doanh số của Honda Accord không cao, trung bình trên dưới 20 xe/tháng.

Theo anh Nguyễn Xuân Tùng, nhân viên bán hàng tại Honda ô tô Quảng Ninh, mẫu Honda Accord nhận khuyến mãi lớn dịp này là bản 2019 đã tồn hơn 1 năm, nhưng số lượng không nhiều và đã sớm có khách mua hết sau khi công bố giảm giá “mạnh tay”. “Phiên bản 2020 hiện chưa có nhiều đơn đặt hàng”, anh Tùng chia sẻ.

Honda Accord VIN 2019 đang có đợt giảm giá mạnh nhưng số lượng không còn nhiều

Nissan Navara của nhà phân phối mới VAD dịp này cũng được giảm giá lên tới gần 40 triệu đồng, đồng thời tăng thời gian bảo hành lên tới 5 năm. Cụ thể, hai mẫu xe nằm trong đợt điều chính giá bán lẻ đề xuất này là Nissan Navara VL (4WD AT) giảm 36 triệu đồng và Nissan Navara EL (2WD AT) giảm 20 triệu đồng so với trước đó. Tất cả những phiên bản này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Tuy nhiên, theo một nhân viên bán hàng của đại lý Nissan khu vực phía Tây Hà Nội, sức hút từ đợt khuyến mãi mới chưa khiến khách đến tìm xe cao hơn. “Thời điểm xe hạ giá thì các đối thủ khác như Ford Ranger và Toyota Hilux cũng đã sắp ra bản mới nên tâm lý khách cũng có phần do dự”, người này nhận xét.

Ưu đãi khủng nhất dịp cuối năm vẫn là các dòng xe sang nhập khẩu. Điển hình như Range Rover Evoque và Range Rover Vogue sẽ được giảm 10% giá bán dịp này, tương đương 300 đến 889 triệu đồng. Tương tự, BMW ưu đãi tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua một số mẫu xe, quy đổi ra tiền mặt tương đương tới 375 triệu đồng. Hãng xe Volkswagen cũng tung khuyến mại 100% trước bạ cho tất cả mẫu xe, giúp khách giảm tiền mua từ 11 đến 177 triệu đồng.

Chuyên gia ô tô Vĩnh Nam nhận định: “Để không bị tụt lùi trước xe lắp ráp, các dòng xe nhập khẩu cũng bắt đầu tăng tốc để bán khi tặng thêm một phần phí trước bạ cho khách hàng. Với những xe đang có số lượng nhiều thì hãng vẫn đẩy mạnh khuyến mại để tăng doanh số trong tháng 12 và cơ hội để bù lại số lượng đã bị hụt trước đó do Covid”.

Đây chính là cơ hội tốt để người tiêu dùng thích xe nhập vẫn có thể thoải mái lựa chọn xe mà không lo chạy đua thời gian hết ưu đãi, bởi giới quan sát nhận định xe nhập sẽ còn ưu đãi dài cho tới trước Tết Nguyên Đán, chứ không chỉ tập trung dịp “đua” phí trước bạ.

Đình Quý

