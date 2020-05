Thủ thành Marcin Bulka có lẽ phải thầm cảm ơn thần may mắn đã giúp anh thoát chết sau tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Theo giới truyền thông Ba Lan, vụ tai nạn xảy ra tại Wyszogrod, Warsaw (Ba Lan) vào đêm 27/5. Trong lúc lái xe gần về tới nhà, Marcin Bulka cố vượt lên khỏi một chiếc xe chạy cùng chiều nhưng do thiếu quan sát, thủ thành trẻ từng khoác áo Chelsea tông thẳng vào một chiếc xe đang lao tới ở chiều đối diện.

Hậu quả, siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder trị giá khoảng 230.000 USD (chưa thuế phí) do Bulka thuê và cầm lái vỡ nát nửa đầu. May mắn, túi khí bung ra kịp thời cùng những công nghệ an toàn trên chiếc siêu xe nước Ý đã giúp cầu thủ người Ba Lan thoát chết thần kỳ.

Siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder bị vỡ nát sau tai nạn kinh hoàng.

Những hình ảnh khác từ hiện trường vụ tai nạn.

"Cậu ấy tỏ ra khá hoảng loạn sau vụ tai nạn kinh hoàng. Cậu ấy có lẽ nên thầm cảm ơn Chúa đã giúp bản thân thoát chết", tờ WP Sportowe Fatky dẫn lời một cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Cả hai người trong chiếc xe gặp tai nạn còn lại cũng bình an vô sự sau khi đến bệnh viện kiểm tra. Không có thiệt hại về người nhưng dự kiến, Bulka sẽ phải trả khoản tiền đền bù cho tai nạn không nhỏ. Ngoài ra, thủ thành sinh năm 1999 cũng phải đối mặt với cuộc thẩm vấn từ cảnh sát xem có vi phạm luật lệ giao thông hay không.

Marcin Bulka từng có 3 năm khoác áo đội trẻ Chelsea và 3 lần được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội một The Blues nhưng chưa có cơ hội ra sân. Mùa hè năm ngoái, thủ môn trẻ người Ba Lan quyết định gia nhập PSG theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cho đến lúc này, Bulka cũng đã có 1 trận bắt chính cho nhà vô địch nước Pháp tại Ligue 1, ở chiến thắng 2-0 trước Metz.

Trước khi xảy ra tai nạn, Marcin Bulka đang trong thời gian tự cách ly ở quê nhà sau khi trở về từ Paris hơn 2 tháng trước.

Theo Tổ Quốc