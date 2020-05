Đang lưu thông trên đường, chiếc Audi đột nhiên tăng tốc rồi đâm vào đuôi xe tải khiến chiếc xe lật nhào trên không trung, lăn vài vòng, suýt rơi trúng người đàn ông đang đi bộ gần đó.

browser not support iframe.

Clip: Audi tông đuôi xe tải, lộn nhiều vòng trên đường

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này xảy ra vào ngày 2/5, trên một con đường ở West Yorkshire, Anh. Vụ việc được camera giám sát trên đường ghi lại.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc xe ôtô Audi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tăng tốc và lao thẳng vào đuôi chiếc xe tải chạy phía trước. Vụ va chạm khiến chiếc xe Audi văng ra xa, lật nhào trên không trung, lăn vài vòng, bay thẳng tới người đàn ông đang đi bộ gần đó.



May mắn là, nghe thấy tiếng động phía sau, người đàn ông đã nhanh chân chạy xa điểm chiếc Audi tiếp đất vài mét. Nhờ vậy, người này đã thoát chết trong gang tấc.



Sau đó, chiếc xe Audi tiếp tục lộn nhào thêm vài vòng rồi mới dừng hẳn.



Ngay sau khi đoạn clip ghi lại nội dung vụ việc được đăng tải trên mạng Facebook, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Hầu như mọi người đều phê phán hành vi lái xe bất cẩn của tài xế Audi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra vui mừng vì người đi bộ đã may mắn thoát chết.



Phương Linh(Theo The Sun)