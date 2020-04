Viên sĩ quan cảnh sát đang xử lý một chiếc xe ô tô vi phạm trên đường chợt nhận ra có va chạm ở gần và đã nhanh chân chạy thoát, tránh được tai họa trong gang tấc.

Clip: Cảnh sát nhanh chân né tai nạn



Vụ việc này xảy ra vào ngày 13/4 vừa qua, trên một con đường ở khu vực Fox Crossing (bang Wisconsin, Mỹ). Sự việc được camera hành trình của chiếc xe ô tô đỗ đằng sau viên sĩ quan cảnh sát ghi lại.



Đoạn video cho thấy, nam cảnh sát đang xử lý một chiếc xe ô tô vi phạm trên đường thì bỗng nhận ra có va chạm ở gần và nhanh chóng chạy thoát.



Được biết, chiếc xe ô tô gây va chạm do bị mất lái và đã đâm vào chiếc ô tô gắn camera hành trình ghi lại sự việc.



Rất may, vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào.



Phương Linh (Theo Liveleak)