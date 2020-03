Chiếc container mất lái, lao vào dải phân cách, bị rò rỉ xăng và bốc cháy dữ dội. May mắn, 2 người trong xe container không bị thương.

Clip: Container bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào dải phân cách



Vụ hỏa hoạn này xảy ra trên một con đường cao tốc thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 3 vừa qua.



Đoạn video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, chiếc xe container mất lái, lao vào dải phân cách trên đường và bốc cháy dữ dội.



Đội cứu hỏa đã có mặt kịp thời tại hiện trường để dập tắt đám cháy.



Rất may, 2 người trong xe container không bị thương sau vụ tai nạn.



May mắn nữa là chiếc container không chở theo hàng hóa khi gặp nạn.



Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do xe container bị rò rỉ xăng trong lúc đâm vào dải phân cách.



Phương Linh (Theo Newsflare)